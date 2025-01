Google Assistant (Google Asistan) APK, Android telefonunuz için en iyi kişisel asistandır.

Erkan Calp - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Google Assistant (Google Asistan) APK Türkçe indirerek Android telefonunuzda en iyi kişisel asistan uygulamasına sahip olun. Google Asistan Türkçe dil desteğiyle Türkiye’deki tüm Android telefon kullanıcılarının hizmetinde.

Android telefonunuzda gelişmiş bir Türkçe kişisel asistan uygulaması arıyorsanız, Google Assistant Türkçe adıyla Google Asistanı kullanmanızı tavsiye ederiz. Birçok işinizi yaptırabileceğiniz, kullandıkça kendini geliştiren ve dediklerinizi daha iyi anlamaya başlayan bir sanal asistandır.

Yapay zekasıyla etkileyen Google Asistan, uzun bir süredir hayatımızdadır. Yalnızca sesinizi kullanarak uygulamaları çalıştırabilir ve tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Google Assistant APK İndir

Ok Google diyerek veya ana ekran tuşuna basarak çağırabileceğiniz Google Assistant (Google Asistan), Türkçe dile oldukça hakim. Klasik her asistanın yapabildiği arama yapma, mesaj gönderme, hatırlatıcı ayarlama, takvim etkinliklerini ayarlama, müzik çalma, yol tarifi alma, hava durumu öğrenme, alarm kurma, haber okuma, yapılacaklar listesi hazırlama, birim dönüştürme (çevirme), cihaz kontrolü (Bluetooth, Flaş açma/kapatma vs.), kalori hesaplama ve daha yüzlerce işlemi yapabilirsiniz.

Siz de Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir asistan arıyorsanız, Google Assistant APK indirebilirsiniz.