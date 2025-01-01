Google Assistant (APK)
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 9,687
- DOSYA BOYUTU 1.3 MB
- Üretici Google
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Google Assistant (Google Asistan) APK, Android telefonunuz için en iyi kişisel asistandır.
Google Assistant (Google Asistan) APK Türkçe indirerek Android telefonunuzda en iyi kişisel asistan uygulamasına sahip olun. Google Asistan Türkçe dil desteğiyle Türkiye’deki tüm Android telefon kullanıcılarının hizmetinde.
Android telefonunuzda gelişmiş bir Türkçe kişisel asistan uygulaması arıyorsanız, Google Assistant Türkçe adıyla Google Asistanı kullanmanızı tavsiye ederiz. Birçok işinizi yaptırabileceğiniz, kullandıkça kendini geliştiren ve dediklerinizi daha iyi anlamaya başlayan bir sanal asistandır.
Yapay zekasıyla etkileyen Google Asistan, uzun bir süredir hayatımızdadır. Yalnızca sesinizi kullanarak uygulamaları çalıştırabilir ve tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Google Assistant APK İndir
Ok Google diyerek veya ana ekran tuşuna basarak çağırabileceğiniz Google Assistant (Google Asistan), Türkçe dile oldukça hakim. Klasik her asistanın yapabildiği arama yapma, mesaj gönderme, hatırlatıcı ayarlama, takvim etkinliklerini ayarlama, müzik çalma, yol tarifi alma, hava durumu öğrenme, alarm kurma, haber okuma, yapılacaklar listesi hazırlama, birim dönüştürme (çevirme), cihaz kontrolü (Bluetooth, Flaş açma/kapatma vs.), kalori hesaplama ve daha yüzlerce işlemi yapabilirsiniz.
Siz de Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir asistan arıyorsanız, Google Assistant APK indirebilirsiniz.
Google Assistant
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 697
- DOSYA BOYUTU 255 MB
- Üretici Google
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Google Assistant (Google Asistan) Türkçe kişisel asistan uygulamasıdır.
Google Assistant (Google Asistan) Türkçe indirerek iOS (iPhone/iPad) cihazınızda en gelişmiş kişisel asistana sahip olun. Siri kadar yetenekli hatta Siri’den daha yetenekli, yapay zekadan güç alan bir Türkçe kişisel asistan uygulaması bizlerle. Google Asistan Türkçe dil desteğiyle Siri’ye en iyi alternatif.
Google Assistant Türkçe adıyla Google Asistan, uzun bir süredir Türkiye’de kullanılabiliyor ancak Türkçe dil desteği bulunmadığından bazı kullanıcılar tercih etmiyordu. Betaların ardından Google Asistan, Türkçe olarak karşımıza çıkmıştı. Siri gibi hem telefon hem de tablette kullanabileceğiniz asistan Google uygulaması, Siri’ye kıyasla Türkçe kelime ve ifadeleri anlamada daha başarılı olmanın yanı sıra etkileşime girdikçe kendini geliştiriyor.
Google Assistant İndir
Basit komutlar dışında devam komutlarıyla (Bugün hava yağmurlu mu? Peki, ya hafta sonu? gibi) gerçek bir insanla konuşuyormuş gibi hissediyorsunuz. Ok Google komutuyla kolaylıkla aktif edebiliyorsunuz.
Sadece sesinizle birlikte telefonunuzdaki uygulamaları kullanabilir ve işlemlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Sadece soru sormak değil, aynı zamanda yapay zeka desteğiyle birlikte komutları kullanarak telefonunuzu kullanabilirsiniz.
Google Assistant Uygulaması Özellikleri
- Hızlı telefon aramaları yapma
- Kısa mesaj gönderme
- E-posta gönderme
- Hatırlatıcı ayarlama
- Takvim etkinlikleri ayarlama
- Müzik oynatma/çaldırma
- Yol tarifi alma
- Yakındaki yerleri öğrenme
- Herhangi bir şey sorma