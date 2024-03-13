Microsoft tarafından piyasaya sürülen yapay zeka tabanlı yardımcı asistan Microsoft Copilot, artık Google Asistan yerine Android tabanlı telefonlarda kullanılabilecek. Böylelikle Android cihazlarınızdan yapay zekayla görseller oluşturabilirsiniz.

Ayrıca Copilot’a yazılı ve sözlü sorular sorabilirsiniz. Etkili iletişim kurarak kısa sürede işlerinizi halledebileceksiniz. Peki, Android’de Google Asistan yerine Copilot Nasıl Kullanılır?

Microsoft Copilot Nedir?

Android’de Google Asistan yerine Copilot’un kullanım yöntemlerine geçmeden önce Microsoft Copilot tanımına bakmak gerekiyor. Microsoft Copilot, Microsoft’un geliştirdiği büyük dil modeli (LLM) üzerinden çalışan bir yapay zeka yardımcı asistanıdır.

Microsoft Copilot, kullanıcılarının karşısına kullanışlı özellikleriyle çıkıyor. Bu özellikleri şöyle sıralayabiliriz;

Kod yazıyor,

Sorulara cevap veriyor,

Metinleri tamamlıyor,

Çeviri yapıyor,

Copilot’u araştırma yapmak için kullanabilirsiniz. Bu yapay zeka asistanı, bilgileri sunarken kaynakta belirtiyor. Böylelikle detaylı bilgiye ulaşabilmek için kaynak olarak belirtilen web siteleri ziyaret edebilirsiniz.

DALL-E 3 görüntü oluşturucuyu destekleyen Copilot ile yaratıcı çizimlere imza atabilirsiniz. Aynı zamanda Copilot ile Microsoft Office programlarını da kusursuz şekilde kullanabilirsiniz.

Örneğin, Copilot’u kullanarak Excell’de karışık formülleri yazabilirsiniz. Microsoft Teams’de toplantı programları ve gündemlerine dair ayarlamalar yapabilirsiniz.

Android’de Google Asistan Yerine Copilot Kullanma Yöntemleri

Microsoft tarafından Copilot’un Android cihazlarda varsayılan asistan olarak kullanılabileceğine dair bir güncelleme yayınlandı. 2024 yılının mart ayında kamuoyuna sunulan bu güncellemeye şu an için sadece Amerika Bileşik Devletleri’nde yaşayanlar ulaşabilecek.

Beta (27.9.420225014) ile sunulan Copilot’u Android cihazlarda kullanmak için şu adımları takip etmeniz gerekiyor;

Google Play üzerinden Microsoft Copilot Android işletim sistemli telefona indirilir.

Copilot’u cihaza indirdikten sonra resmi olarak Android’de varsayılan asistan yapılabilir. Bunun içinde beta programına katılmak gerekiyor.

Microsoft Copilot’un beta programına katılmak için “Betayı Deneyin” butonuna tıklanır.

Açılır pencere üzerinden “Beta Programına Katılın” butonunun altında yer alan “Katıl” butonuna basılır.

Play Store’den Copilot yeniden başlatılır. Copilot sayfasına gidilerek ekranın üst kısmında yer alan “Yükle” butonuna tıklanır.

Copilot’i önceden yükleyenler sadece güncelleme yapmalıdır.

“Ayarlar > Uygulamalar > Varsayılan Uygulamaları Seç > Dijital Asistan Uygulamasına Git > Cihaz Yardımı Uygulamasına Git” adımları takip edilmelidir.

Seçenekler içerisinden Copilot seçilir. Açılır pencere üzerindeki “Tamam” butonuna tıklanır.

Yukarıdaki adımları eksiksiz şekilde yerine getirdikten sonra Android’de Copilot’u başlatarak GPT-4 vb. özellikleri etkinleştirebilirsiniz.