Samsung Bixby Tuşunu Değiştirme (Google Asistan Yapma) ve İptal Etme Nasıl Yapılır?

Samsung telefonlarda Bixby tuşuna Google Asistan atama nasıl yapılır? Bixby tuşunu Google Asistan yapmanın iki farklı yolunu adım adım anlattık. APK indirmeden, Bixby tuşunu değiştirmeniz mümkün. Bixby tuşuna yanlışlıkla basanlar için de Bixby tuşunu kapatma/iptal etme yöntemlerini anlattık.

Samsung Bixby Tuşunu Değiştirme:

Samsung’un kişisel asistanı Bixby, Türkçe dil desteklenmediğinden ülkemizde pek kullanılmıyor. Siri, Google Asistan gibi çok güçlü rakiplerinden daha yetenekli olmasına karşın dil eksikliğinden tercih edilmiyor. Hal böyle olunca çoğu kullanıcı, yanlışlıkla dokunulması kuvvetle muhtemel Bixby tuşunu iptal ediyor. Aslında Bixby tuşuna farklı işlevler atamak mümkün. Pie güncellemesinden önce bxActions gibi üçüncü parti uygulamalar aracılığıyla Bixby tuşunu Google Asistan olarak kullanmanız veya uygulama açma, telefonun bir özelliğini aktif etme gibi işlevler atmanız mümkündü. Pie güncellemesiyle Samsung, Bixby tuşunu özelleştirmeyi açtı ve artık hiçbir uygulamaya ihtiyaç duymadan bu tuşa istediğiniz bir komutu atayabiliyor ya da bir uygulamanın açılması fonksiyonu kazandırabiliyorsunuz. Samsung, tüm cihazlarına Pie güncellemesini vermediğinden iki yöntemi de sizlerle paylaşacağız.

Bixby Tuşunu Google Asistan Yapma (1. Yöntem):

Öncelikle Bixby’yi Galaxy Store’dan güncellemeniz gerekiyor. Bixby Home, Bixby Voice, Bixby Vision Framework dahil tüm Bixby uygulamaları güncelliyorsunuz.

Bixby uygulamalarını güncelledikten sonra Google Asistan’ı indiriyorsunuz.

Bixby’yi açıyorsunuz. (Bixby tuşuna tek ya da çift dokunarak) ve sağ üstteki üç noktaya ardından Hızlı Komutlar’a (Quick Commands) dokunuyorsunuz.

Hızlı Komutlar (Quick Commands) içinde ekranın sağ üst köşesindeki +’ya dokunuyorsunuz ve oraya Google, Asistan veya istediğiniz bir şeyi yazıyorsunuz. Komut ekle’ye (Add a command) dokunup çıkan sayfada Bir komut gir’e (Type a command) giriyorsunuz. Burada "Open Assistant" yazıyorsunuz. Save ile kaydediyorsunuz.

Bixby tuşuna bastığınızda bu komutun etkin olması için ufak bir ayar yapmanız gerekiyor. Bixby ana sayfasına dönüyorsunuz. Üç noktaya ardından Ayarlar’a (Settings) dokunuyorsunuz. Bixby tuşuna (Bixby key) giriyorsunuz. Burada Bixby’yi açmak için çift dokun’u (Double press to open Bixby) seçiyorsunuz ve Tek basma kullan’ı (Use single press) açıyorsunuz.

Bu ekranda Run Quick Command’a (Hızlı Komutu Çalıştır) dokunup az önce girdiğiniz komutu seçiyorsunuz.

Artık Bixby tuşuna bastığınızda Google Asistan devreye girecek. Çift dokunduğunuzda da Bixby ekranı gelecek.

Bixby Tuşunu Google Asistan Yapma (2.Yol):

Bixby tuşunu Google Asistan yapmanın başka bir yolu daha var. Ayarlar - Gelişmiş Özellikler menüsü altından Bixby tuşuna girmek. Bixby tuşu ekranında "Bixby’yi Açmak İçin Çift Dokunun"u seçip Tek Basma’yı açıyorsunuz. Ardından Hızlı Komutu Çalıştır’ı seçiyorsunuz.

Hızlı Komutlara Git’e dokunuyorsunuz. Quick Commands (Hızlı Komutlar) ekranında sağ üstten +’ya basıyorsunuz.

What you say to Bixby alanına Google, Asistan veya istediğiniz bir şeyi yazıyorsunuz. Buraya ne yazdığınız önemli değil. What Bixby does altındaki Add a command’a dokunup Type a command’ı seçiyorsunuz. "Open Assistant" yazıp Tamam ile onaylayıp, Save ile kaydediyorsunuz.

Bixby tuşuna tek bastığınızda Google Asistan’ın açılması için; Ayarlar - Gelişmiş Özellikler - Bixby Tuşu altında "Bixby’yi Açmak İçin Çift Dokunun"u seçip Tek Basma Kullan’a ardından Hızlı Komutu Çalıştır’a dokunup az önce girdiğiniz komutu seçiyorsunuz.

Artık Bixby tuşuna bastığınızda Google Asistan açılacak.

Bixby Tuşuna Google Asistan Atama (2.Yöntem):

Oreo, Pie güncellemesini almanıza rağmen Bixby tuşu özelleştirme seçeneklerini görmüyorsanız, bxActions, Bixby Button Remapper gibi Bixby tuşunu değiştirmeye imkan veren üçüncü parti uygulamalar var.

Tabii ki; Bixby tuşunu Google Asistan yapmak zorunda değilsiniz. Başka bir işlev de atayabilirsiniz. Örneğin; Sık kullandığınız bir uygulamanın açılması fonksiyonunu yükleyebilir veya bir komut atayabilirsiniz.

Bixby Tuşunu Kapatma / İptal Etme:

Samsung, yeni güncellemeyle birlikte Bixby tuşunu devre dışı bırakma seçeneğini kaldırdı. Az önce tavsiye ettiğimiz Bixby uygulamaları (bxActions gibi) Bixby tuşunu tamamen kapatma seçeneği de sunuyor. Üçüncü parti uygulamaları kullanmak dışında Bixby Ayarlar - Gelişmiş Özellikler - Bixby tuşu altından Bixby'yi açmak için çift dokunun'u seçerek tuşa yanlışlıkla basıp Bixby'nin açılması sorununu çözebilirsiniz. Bixby uygulamalarını devre dışı bırakmak da bir çözüm elbette.

Bixby tuşunu değiştirmek, Bixby tuşunu Google Asistan yapmak, Bixby tuşunu iptal etmek başka bir deyişle Bixby tuşunu kapatmak bu kadar basit!