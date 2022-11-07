Google Asistan Nedir? Çocuk Modu Nasıl Açılır?

Google Asistan; 2016 yılında Google’ın geliştirdiği bir sistemdir. Google’ın yüksek teknolojiyle geliştirdiği Google Asistan, sanal asistan olarak ifade edilebilir. Apple telefonlardaki Siri özelliğini anımsatan bir uygulamadır.

Günlük hayatında yoğun olan kişilerin işlerini önemli ölçüde kolaylaştıran özellik, ellerinizi kullanmadan cihazınızı yönetebilme avantajı sunuyor. Google Asistan, istediğiniz komutları yerine getirebiliyor. Basit kullanımından dolayı günlük hayatta çok rahat kullanabilirsiniz.

Google Asistan Nedir?

Google Asistan, Google hesabı açılarak kullanılır. Google’ın resmi web sayfası, Apple Store ve Google Play Store üzerinden bu sanal asistan kolayca indirilebilir. Günlük yaşamda insanın en büyük yardımcısı olan sanal asistanın gerçekleştirebildiği görevler şu şekildedir;

Mesajlar yönetilebilir

Merak edilen her soru sorulabilir

Hava durumunu anlık öğrenebilirsiniz

Fotoğraf yönetilebilir

Oyun oynanabilir

Video oynatılabilir

Sözlükten arama yapılabilir

Çeviri desteğinden yararlanılabilir, kullanıcı dilediği dilde çeviri yapabilir

E-postalar yönetilebilir

Bulunulan alanın hem trafik hem de yer bilgileri öğrenilebilir

Uçuş rezervasyonuyla ilgili bilgi edinebilirsiniz, uçuşları kontrol edebilirsiniz

Müşteri desteği alabilirsiniz

Ürün fiyatlarını kontrol edebilirsiniz

Sanal ortamdan günlük haberler takip edilebilir

Bilmediğiniz adrese en kolay nasıl gidilebileceği hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yukarıda sıraladığımız bilgilerden yola çıkarak Google Asistan’ ı şu amaçlarla kullanabilirsiniz;

İstediğiniz bilgileri öğrenmek

Yakınınızda olan yerleri görmek

Soru sormak

Görev hatırlatmaları yapmak

Telefon etmek.

Google’ın geliştirdiği yapay zeka Google Asistan, kullanıcıların yaşamını kolaylaştırma amacı taşıyor. Yazılı ya da sesli olarak verdiğiniz komutları yerine getiren bir sisteme sahiptir. Yazarak veya sesli olarak sorduğunuz tüm soruları yanıtlama özelliği vardır.

Google Asistan Nasıl Açılır ve Kullanılır?

Google Asistan'ı açmak için aşağıda belirttiğimiz adımları yerine getiriniz;

Cihazınızdan Voice Match özelliğini kullanarak bu sanal asistanla sesiniz aracılığıyla erişime geçebilirsiniz. Google Asistan’ı konuşturmak için ona Voice Match aracılığıyla “Ok Google”, “Hey Google” şeklinde seslenebilirsiniz.

özelliğini kullanarak bu sanal asistanla sesiniz aracılığıyla erişime geçebilirsiniz. Google Asistan’ı konuşturmak için ona Voice Match aracılığıyla “Ok Google”, “Hey Google” şeklinde seslenebilirsiniz. Aynı zamanda Google uygulamasına girişi sağlayıp ayarlar bölümünden Google’ın hizmetlerini de seçebilirsiniz.

Google Asistan üzerinden ayarlar kısmına giriş yapınız.

Asistan sekmesi üzerine tıklayarak dilediğiniz cihazın seçimini yapabilirsiniz.

Google Asistan, sağ kısma kaydırılıp aktifleştirilir. “Hey Google” şeklinde seslenip aktifleştirebilirsiniz.

Dilediğiniz komutları yukarıda belirttiğimiz gibi asistana verebilirsiniz. Örneğin; “alarmı kur”, “Ayşe’yi ara”, “WhatsApp uygulamasını aç” şeklinde birçok komut verebilirsiniz.

Google Asistan’ı kullanmak için şu adımları takip etmeniz gerekiyor;

Kendi isminize ait Google hesabınız yoksa öncelikle bir profil oluşturmalısınız.

Google uygulaması açılıp akabinde “Ayarlar” bölümüne giriş yapılıp, Google Asistan aktivite edilmelidir.

Ekrana gelen tüm bilgileri doğru şekilde doldurunuz.

Konum kısmını aktifleştiriniz.

Ekrana bir uyarı mesajı gelecek. Onu “Evet kabul ediyorum/onaylıyorum” olarak işaretleyiniz.

Tüm işlemlerin tamamlanmasının ardından uygulamayı sesli şekilde açabilirsiniz. Eğer güncelleme gibi bir durum olursa bunun bilgisi Google Asistan tarafından verilir.

Google Asistan Çocuk Modu Nasıl Açılır?

Google Asistan, Android kullanıcılarına sunduğu özelliklerle dikkat çekmeye devam ediyor. Google’ın sunduğu sanal asistan sayesinde ebeveynler, çocuklarını dijital dünyada güven altına alabilecekler. Google Asistan çocuk modu sayesinde çocuklarınız, internette aradıkları bilgilere güvenli şekilde ulaşacak.

Aileler Google Asistan üzerinden çocuk modunu devreye sokup çocuklarının müstehcen sorularının cevaplanmasına engel olabilecek. Ayrıca çocukların karmaşık soruları da cevaplanmayacak. Asistan çocukların sorularını onların anlayacağı şekilde cevaplandıracak.

Ebeveynler, Google’a ait aile erişimi uygulaması Family Link’i kullanarak çocuklarının Google hesabına ulaşabilecekler. Buradan YouTube, YouTube Music ve Google uygulamalarındaki tüm zararlı içeriklere engel koyabilecekler. Google Asistan çocuk modunda çocukların belirli yaş üzerindeki içeriklere ulaşmaları engelleniyor.

Ayrıca aileler çocuklarının girmesini istemeleri siteleri de bu mod sayesinde engelleyebilecek. Google Asistan’da çocuk sözcüğü de yer alacak. Çocuklar tarafından kelimelerin anlamlarına dair sorularda asistanın sözlüğüne göre yanıtlanacak. Bu sözcük, uzman pedagoglar tarafından hazırlanıyor. Ebeveynlerle ortak kullanılan cihazlarda asistan çocukların sesini algılayıp hemen modu aktifleştirecek.

Hayatın hemen hemen her aşamasında insanların yardımcısı olan Google Asistan'a gelecek çocuk modu özelliği hakkında bilgiler sunduk. Google Asistan'ı devre dışı bırakmak istiyorsanız sizlere yardımcı olması adına Google Asistan Nasıl Kapatılır? başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.