Google Asistan, telefon, tablet ve bilgisayarlarda yapay zeka ile çalışan bir sesli sanal asistan uygulamasıdır. Sesli komut veya klavye girişi aracılığıyla Asistan ile etkileşime geçip internette arama yapma, mesaj gönderme, günlük program yönetme, alarm kurma gibi birçok işlem yapabiliyoruz. Ancak eğer bu uygulamayı cihazınızda kullanmak istemiyorsanız devre dışı da bırakabilirsiniz. Bu rehberde telefon veya tablette Google Asistan kapatma işlemini sizlere detaylı olarak anlatacağız.

Google Asistan Nasıl Kapatılır?

Google uygulamasını açın.

Sağ üstteki profil resminize dokunun.

Ayarlar seçeneğine dokunun.

Buradan Google Asistan'ı seçin.

Genel seçeneğine dokunun.

Google Asistan seçeneğinin yanındaki anahtarı kapatın.

Öncelikle telefonunuzda veya tabletinizde Google uygulamasını açıp sağ üst köşedeki profil simgenize dokunun ve ardından Ayarlar'ı seçin. Açılan seçenklerden Google Asistan öğesine dokunun. Sonrasında çıkan seçenekler arasından en altlarda yer alan Genel seçeneğine dokunun.

Burada Google Asistan seçeneğinin hemen yanındaki mavi renkli kilidin aktif olduğunu göreceksiniz. Asistan'ı kapatmak için bu kilide dokunun ve karşınıza çıkan onay penceresinden de Kapat seçeneğini seçin. Bu işlem sonunda artık cihazınızda Google Asistan kapanmış olacaktır.

Akıllı telefonlarda bazen ana ekran düğmesine yanlışlıkla dokunduğumuzda Asistan uygulaması tekrar harekete geçebiliyor. Dilerseniz bunu Android telefonlarda devre dışı bırakabilirsiniz. Bunun için Ayarlar/Uygulamalar menüsünden "Varsayılan uygulamaları seç" öğesine dokunun. Buradan "Dijital asistan uygulaması" seçeneğine gidin ve "Cihaz yardımı uygulaması" kısmını "Yok" şeklinde işaretleyin.

Google Home veya Nest hoparlörlerinde Google Asistan'ı kapatmanız mümkün değildir. Fakat bunun yerine Google'ın sizi dinlememesi için mikrofon düğmesine basarak mikrofonu kapatabilirsiniz. Bu düğme hoparlörün arkasında veya güç kablosunun yanındadır.