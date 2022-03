İnternetsiz Kuranı Kerim Dinle, sureler halinde geliştirilen uygulama üzerinde istediğiniz sureyi seçerek Android cihazlarınız üzerinde Kuran-ı Kerim dinleyebiliyorsunuz.

Akıllı telefonların insanlık hayatındaki yeri ve önemi her geçen gün artmaya devam ediyor. Ülkemizde ve dünya da insanlar artık her işini akıllı telefonlar ve tabletler üzerinden gerçekleştiriyor. Kimi zaman faturalar ödeniyor, kimi zaman haberler takip ediliyor kimi zaman da akıllı telefonlar ile fotoğraflar çekiliyor. Kısaca insanlar hayatının her noktasında teknolojiden faydalanmaya devam ediyor. Hareket halinde olan insanlar için özel olarak geliştirilen İnternetsiz Kuranı Kerim Dinle APK uygulaması insanların diledikleri yerde ibadetlerini yapabilmesine olanak tanıyor. Ücretsiz olarak Google Play üzerinde Android platformu kullanıcılarına sunulan uygulama, bünyesinde sure ve dualara yer veriyor. Kullanıcılar internete ihtiyaç duymadan bu sure ve dualara erişebiliyor ve ibadetlerini diledikleri noktadan yapabiliyorlar.

İnternetsiz Kuranı Kerim Dinle APK Özellikleri

İnternetsiz,

Güvenli,

Ücretsiz,

Okuma ve dinleme,

Sureler ve duaların anlamları

İnternetsiz Kuranı Kerim Dinle, Android telefon ve tabletleri üzerinde Kuran-ı Kerim dinlemek isteyen kişilerin ücretsiz olarak yararlanabileceği çok yararlı ve sade bir Android uygulaması.

Dilediğiniz yer ve zamanda Kuran dinleme fırsatı yakalamanızı sağlayan uygulamanın tasarımı da oldukça sade ve göze hoş geliyor. Bu nedenle kullanımı da son derece rahat.

Uygulamanın en güzel özelliği ise internetsiz bile Kuran-ı Kerim dinleyebiliyor olmanız. Fakat internetsiz dinleyebilmeniz için internet bağlantısı varken işlem yapılması gerekiyor. Gerekli işlemlerin yapıldığı sureleri internetiniz olmasa bile dinleyebiliyorsunuz.

İnternetsiz Kuranı Kerim Dinle APK İndir

Evde, işte, okulda ve dilediğiniz her yerde Android telefon ve tabletlerinizi kullanarak basitçe Kuran-ı Kerim dinleme imkanı sunan uygulama içerisinde Kuran-ı Kerim'de yer alan neredeyse tüm sureler bulunuyor. Tüm bu sureleri uygulama üzerinde liste halinde görebiliyor ve dilediklerinizi seçerek kendinize bir çalma listesi oluşturabiliyorsunuz.

Uygulama üzerinde dinleyerek beğendiğiniz sureleri dinlemesini istediğiniz tanıdıklarınız ile paylaşmanız da mümkün. Tamamen ücretsiz olarak sunulan uygulamayı hemen indirip, siz de istediğiniz zaman Kuran-ı Kerim dinleyebilirsiniz. Uygulamayı Google Play üzerinden indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.