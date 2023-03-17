Apple Watch'a Müzik Ekleme Nasıl Yapılır?

Şarkı dinlemekten keyif alan pek çok iPhone kullanıcısı Apple Watch'a müzik ekleme işleminin nasıl yapıldığını merak ediyor. Bu rehberde watchOS işletim sistemine sahip akıllı saate nasıl şarkı ekleneceğini açıkladık.

Apple Watch'a şarkı eklediğiniz takdirde iPhone'unuz yanınızda olmasa bile müzik dinleyebilmeniz mümkün. Yalnızca birkaç adım uygulayarak Apple Watch cihazına şarkı ekleme işlemini tamamlayabilirsiniz. Peki, bu işlemi gerçekleştirmek için hangi adımları sırasıyla uygulama kgerekiyor?

Apple Watch'a Müzik Ekleme Adımları

iPhone'dan Apple Watch uygulamasına girin.

Saatim'i seçin.

Müzik yazısına dokunun.

"Müzik Ekle" seçeneğini seçin.

Albüm veya liste seçin.

En iyi akıllı saatler arasında yer alan Apple Watch üzerinden şarkı dinleyebilme imkânına sahipsiniz. iPhone'unuzda bulunan şarkıları akıllı saate aktarabilmeniz de mümkün. Bunun için ilk olarak iOS işletim sistemine sahip olan iPhone'unuzdan Apple Watch uygulamasını açın.

Uygulamayı açtıktan sonra Saatim yazısına dokunun. Bir sonraki adımda Müzik yazısına dokunmanız gerekiyor. Açılan sayfada "Listeler ve Albümler" bölümünün altında konumlanan "Müzik Ekle" seçeneğini seçin.

"Müzik Ekle" seçeneğini seçtikten hemen sonra akıllı saatinize eklemek istediğiniz albümleri veya listeleri seçmeniz gerekiyor. Bu işlemi uyguladığınızda müzik aktarma işlemi gerçekleşecektir. Apple Watch'ta dinlemek istediğiniz müziklerin yer aldığı bir liste oluşturmak için iPhone'da yüklü olan Müzik uygulamasını kullanabilirsiniz.

WatchOS 9.1 ve daha üzeri sürümlerde müzikler, akıllı saat iPhone'un yakınında konumlanırken eklenir. WatchOS işletim sisteminin eski versiyonlarında Apple Watch'ın güç kaynağına da bağlı olması gerekiyor.

Apple Watch Kullanarak Şarkı Ekleme Adımları

Akıllı saatten Müzik uygulamasına girin.

"Şimdi Dinle" ya da "Ara" butonuna basın.

Eklemek istediğiniz müziği görüntüleyin.

Bir listeyi veya albümü seçin.

Üç nokta simgesine basın.

"Arşiv'e Ekle" seçeneğini seçin.

Müzikleri saate indirmek için üç nokta simgesine basın.

"İndir" butonuna dokunun.

Apple Music isimli popüler dijital müzik platformuna aboneyseniz Apple Watch cihazınızı kullanarak müzik ekleme imkânına sahipsiniz. Bunun için öncelikle akıllı saatten Müzik uygulamasını açın. Bir sonraki adımda "Şimdi Dinle" ya da "Ara" butonuna basın.

Söz konusu işlemin ardından cihaza eklemek istediğiniz şarkıyı görüntüleyin. Bir listeyi ya da albümü seçin ve üç nokta simgesine dokunun. Daha sonra "Arşiv'e Ekle" seçeneğini seçin. Şarkıları akıllı saate indirebilmek için üç nokta simgesini seçin ve "İndir" butonuna basın.