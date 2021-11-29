Spotify Premium Avantajları Nelerdir?

Spotify, müzik ve podcast dinlemek için en iyi uygulamalardan bir tanesidir. Windows, Mac OS X, iOS, Linux ve Android başta olmak üzere hemen hemen bütün işletim sistemleri ile uyumlu sürümü olan bu mükemmel uygulamanın ücretli abonelik planları da bulunmaktadır. Spotify premium abonelik planlarından biri seçilerek uygulama üzerinde daha fazla avantaj elde edilebilir.

Bu zamana kadar Spotify'ın ücretli abonelik planlarından herhangi birini satın almamışsanız bunun nedeni büyük bir olasılıkla müzik ve podcast dinleme uygulamasının verilecek ücrete değer olup olmadığına dair hiçbir fikrinizin olmamasıdır. Spotify'ın ücretli abonelik planlarından birini satın aldıktan sonra elde edeceğiniz avantajları öğrendikten sonra Spotify'ın abonelik planlarını kontrol etmeye gitmek için hazır olun!

Spotify Premium Üyeliğin Avantajları

Spotify zaten ücretsiz olarak kullanılabilen bir uygulamadır. Ücretsiz olarak kullanılabilen bir uygulama için ücret ödemenin mantıklı olmadığını iddia etmekte kendinize göre haklı olabilirsiniz ama Spotify'da yer alan ücretli abonelik planlarının getirilerini öğrendiğiniz zaman bu görüşlerinizin büyük ölçüde değişeceğinden emin olabilirsiniz.

Peki, Spotify'da ücretli abonelik satın almanın avantajları nedir? Spotify premium üyelik ile normal üyelik arasında fark var mı? Konu ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruların cevabını hemen aşağıdan öğrenebilirsiniz.

1. Reklamsız Müzik Dinleme Deneyimi

Oynatma listenizin reklamlarla kesilmesinden muhtemelen sizler de hoşlanmıyorsunuzdur. Spotify'ın ücretsiz sürümü aslına bakarsanız bizi radyo yayınlarını heyecanla beklediğimiz günlere götürüyor. Müzik dinleme uygulamasını bu konuda suçlamak doğru değildir, böyle bir hizmet sunan şirketin elbette ki giderleri küçük bir şirketin giderleri ile aynı olmayacaktır.

Spotify'ın kullanıcılara hizmet sunmaya devam edebilmesi için reklamverenlerin teklifini değerlendirmesi gerekiyor çünkü reklamverenlerin tekliflerini göz ardı ederse şirketin daha fazla hizmet sunması mümkün olmamaya başlar. Reklamlardan hoşlanmıyorsanız Spotify'ın sizin için de bir seçeneği bulunuyor. Spotify'ın ücretli abonelik planlarından birini seçerseniz reklamlardan kurtulabilirsiniz.

2. Müziklerin Üzerinde Daha Fazla Kontrol

Spotify uygulamasını ücretsiz kullanan kişilerin müziklerin üzerinde çok fazla kontrolü yoktur. Bu kişilerin kullanabileceği tek oynatma modu karışık çalma olduğundan ötürü sevmedikleri şarkıları dinlemek mecburiyetinde kalırlar. Ücretli abonelik satın alan kişilerde ise durum bunun tam tersidir. Bu kişiler istediği müziği istediği sırayla çalma imkanına sahiptir. Spotify'da ücretli bir aboneliğiniz olursa ayrıyeten kişiselleştirilmiş müzik tercihlerine sahip olabilirsiniz.

3. En Son Çıkan Müziklere Erişim

En son çıkan müzikleri anında dinlemek istiyorsanız Spotify premium üyelik planlarına göz atmak iyi bir fikir olabilir. Spotify'da harcadığınız zamanın çoğunu eski müzikleri dinleyerek geçiriyorsanız bu özellik o kadar da önemli değildir.

4. Müzikleri Çevrim Dışı Dinleme

İnsanların çoğu bugün müzik dinlemek için akıllı telefonlarını kullanıyor ama bu kişilerin en büyük sorunu her zaman internet bağlantısına sahip olmamalarıdır. Toplu taşıma araçlarında veya tatilde olabilirsiniz ve internet bağlantısına sahip olmayabilirsiniz, bu gibi bir durumda Spotify'ın çevrim dışı müzik dinleme özelliğini kullanabilirsiniz.

Spotify'ın ücretli abonelik paketleri sizin için çok makul değilse yeni müzikler keşfetmenize yardımcı olabilecek Spotify alternatiflerine de göz atmak isteyebilirsiniz. Bu listede yer alan uygulamaları kullanarak harika müzikler keşfetmeye başlayabilirsiniz.