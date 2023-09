Arkadaşlarınızla oynayabildiğiniz Labyrinthine içerisinde, ilginç vaka dosyalarını çözün ve hikaye modunu bitirin.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Oyunculara farklı bir korku deneyimi yaşatan Labyrinthine oyununda, bulmacaları çözerken eşi benzeri olmayan bir gerilim yaşayacaksınız. Arkadaşlarınızla da oynayabildiğiniz bu oyun, hikayesiyle de ön plana çıkıyor. İçerisindeki hikaye modunda, bir panayır çalışanı olan Joan'ın izlerini takip ediyoruz. Labirentin korkunç sırlarını ortaya çıkaracak ve zorlu düşmanlarla mücadele vereceksiniz.

Labyrinthine'in içerisindeki her bir canavar, kendine özgü mekaniklere ve özelliklere sahiptir. Her canavarın farklı yapay zekası olduğu için, karşılaştığınız her düşmanda farklı bir hava yaşayacaksınız. Bu da demek oluyor ki; labirent içerisinde gezinirken her daim tetikte olun ve sırları ortaya çıkarmanın yollarını arayın.

Labyrinthine İndir

Oyun, iki farklı modda çalışabilmekte. Birincisi, bahsettiğimiz üzere hikaye modudur. Bir diğer mod ise; em üst düzey cesaret arayanlar için iyi bir seçim olacaktır. Labirentteki vaka dosyalarını araştırarak, sonsuz çeşitlilik içeren olayları ortaya çıkarabilirsiniz. Tabii ki, bunları yaparken arkadaşlarınızın yardımını almak sizin için en iyi seçim olacaktır.

Siz de Labyrinthine indirerek, arkadaşlarınızla sonsuz bir korku deneyimi yaşayabilirsiniz. Ayrıca verilen görevleri yapıp, yeni labirentlerin kilidini açabilirsiniz.

Labyrinthine Özellikleri

1-4 oyuncu ile oynayabildiğiniz çok oyunculu mod

Kendi yapay zeka ve mekaniklerine sahip 30'dan fazla benzersiz canavar

Hikaye Modu ve Prosedürel oluşturma modu ile iki farklı mod

Kafa yoracağınız birçok çeşitli bulmaca

20'den fazla labirent türünün kilidini açan seviyelendirme sistemi

Labirentlerde bulunabilen 200'den fazla kozmetik

Kullanılabilir ekipman

Günlük görevler

Labyrinthine Sistem Gereksinimleri