Life is Strange True Colors Steam'de! Alex Chen, empati güçlerini kullanarak kardeşinin ölümünün arkasındaki gizemi çözmeye çalışıyor.

Erkan Calp - 17 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Life Is Strange: True Colors, Deck Nine tarafından geliştirilen, Square Enix tarafından yayınlanan macera oyunu. 10 Eylül’de Windows PC, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S ve Stadia platformlarına çıkış yapan oyun, serinin beşinci bölümü, Life Is Strange 2’nin ardından gelen üçüncü ana oyun. Olaylar dizisi kardeşinin ölümünün arkasındaki gizemi çözmeye çalışırken başkalarının duygularını deneyimleyen genç bir kadın olan Alex Chen’e odaklanıyor.

Life Is Strange: True Colors Steam

Life Is Strange: True Colors, üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan macera oyunu. Oyuncular, Haven Springs’in kurgusal ortamında çeşitli yerleri keşfetmek ve diyalog ağaçlarına dayalı konuşma sistemi aracılığıyla oynanamayan karakterlerle iletişim kurmak için ana karakter Alex Chen’i kontrol ediyor. Alex’in renkli auralar olarak algıladığı duyguları okumasına ve manipüle etmesine, başkalarının duygularının bulaşması pahasına etrafındakilerinin nasıl hissettiklerini fiziksel olarak görmesine izin veren psişik empati gücü var. Oynanamayan karakterlerden bazıları yaşadıkları travmayı veya güçlüğü gösteren daha yoğun auralara sahip. Alex bu karakterlerle etkileşime girdiğinde bu, Alex ve karakterin etrafındaki dünyayı bu travmanın unsurlarını yansıtacak şekilde dönüştüren bir nova yaratıyor ve oyuncuya tam olarak neyin yanlış olduğunu anlama ve Alex’e rehberlik etmeyi seçme fırsatı veriyor.

Life Is Strange: True Colors Hikayesi

Koruyucu bir ailede büyümüş ve sorunlu bir çocukluk geçirmiş Çinli Amerikalı genç bir kadın olan Alex Chen, sekiz yıl sonra kardeşi Gabe ile tekrar bir araya gelir. Gabe gizemli bir kazada öldükten sonra Alex empati güçlerini kullanarak kazanın arkasındaki gerçeği araştırır. Alex, yol boyunca Colorado’nun pitoresk dağ kasabası Haven Springs’in pek çok insanıyla (aralarında kuvvetli aşk ilişkisi olan Ryan ve Steph dahil) tanışır.

Gerçekler Acıtır - Duygusal macera treninde kardeşinizin ölümünün ardındaki şok edici sırları keşfedin.

Her Şeyi Hissedin - Empatinin psişik gücüyle kaderi değiştirin ve hayatları değiştirin.

Derin İlişkiler Kurun - Kasaba halkıyla güven inşa edin ve Ryan ve Steph ile arkadaşlığı veya romantizmi kucaklayın.

Gerçek Kişisel Hikaye - Zor kararlar verin ve kendi geleceğinizi seçin. Haven Springs’in sokaklarında, mağazalarında ve gizli alanlarında özgürce gezin ve unutulmaz karakterlerle tanışın.

Sesinizi Bulun - Gardırobunuzda 24 kıyafetle Alex’in stiline karar verin.

Özel Oyun Müzikleri - mxmtoon ve Novo Amor’dan yeni parçalar ve Radiohead, Phoebe Bridgers, Gabrielle Aplin ve daha fazlasını içeren kapsamlı lisanslı şarkılar

Life Is Strange: True Colors Sistem Gereksinimleri

Life Is Strange: True Colors PC’de oynamak için bilgisayarınızın aşağıdaki sistem gereksinimlerini karşılaması gerekir. Life Is Strange: True Colors önerilen sistem gereksinimlerine bakmanız tavsiye edilir.

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: AMD Phenom II X4 965, 3.40 GHz / Intel Core i5-2300, 2.80 GHz

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: ATI Radeon HD 7790, 2 GB / Nvidia GeForce GTX 750Ti, 2 GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: AMD FX-8350, 4.00 GHz / Intel Core i5-3470, 3.20 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: ATI Radeon RX 590, 8 GB / Nvidia GeForce GTX 1060, 6 GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Life Is Strange: True Colors Türkçe

Life Is Strange: True Colors, Türkçe dil desteğiyle gelmiyor. Diyalogları bol bir oyun olduğundan Türkçe yama isteği oldukça fazla ancak henüz oyun için hazırlanmış bir Türkçe yama mevcut değil. Life Is Strange: True Colors Türkçe oynamak için gerekli dil dosyası başka bir deyişle Life Is Strange: True Colors Türkçe yama yayınlandığında sizlerle paylaşacağız.

Life Is Strange: True Colors Fiyatı

Life Is Strange: True Colors PC versiyonu Steam üzerinden 369 TL’ye satışa çıktı. Özel bonus hikaye ve özel Life Is Strange kahraman dış görünümü içeren Life Is Strange: True Colors Deluxe Edition sürümü de 431.30 TL’ye satışta. Life Is Strange True Colors, Life Is Strange Remastered Collection, Life Is Strange True Colors Deluxe Upgrade içeren Life Is Strange True Colors Ultimate Edition fiyatı da 497.08 TL.