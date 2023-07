Detroit Become Human Benzeri 8 Oyun

ilk kez 2018 yılında yayınlanan Detroit Become Human, hikayesi ve grafikleriyle bizleri büyüleyen bir oyun olmuştu. Aldığımız kararlar sonrası değişen olay örgüsü ve hikayeyi deneyimlemek biz oyuncular için bambaşka bir tecrübeydi. Eğer siz de Detroit Become Human oynadıysanız ve oynayacak yeni bir oyun arıyorsanız doğru yerdesiniz.

Detroit Become Human benzeri pek çok oyun piyasada yerini aldı. Hem Detroit Become Human’ın çıkışından önce hem de sonra Detroit Become Human benzeri oyunlar sık sık karşımıza çıktı. Biz de sizler için bu oyunlardan en iyilerini derledik.

Detroit Become Human Benzeri Oyunlar

Deliver Us The Moon

Bilim kurgu sevenler Deliver Us The Moon’a muhakkak bakmalılar. Tıpkı Detroit Become Human’da olduğu gibi yakın geleceği konu alan Deliver Us The Moon hikaye ve atmosfer odaklı bir yapım. Ay atmosferini yaşamak ve çarpıcı bir hikaye deneyimlemek istiyorsanız Deliver Us The Moon’u istek listenize eklemeyi unutmayın.

Beyond Two Souls

Detroit Become Human benzeri oyunlar denildiği zaman akıllara gelecek ilk yapımlardan biri olan Beyond Two Souls, duygusal hikayesi ile bizleri son derece derinden etkilemişti. Tıpkı Detroit Become Human’da olduğu gibi Beyond Two Souls’da da aldığımız kararlar oyunun gidişatını çok büyük ölçüde etkiliyor ve bizleri farklı sonlar bekliyor.

Life is Strange

Harika müzikleriyle ve zengin hikayesiyle oyunculara muhteşem bir hikaye anlatan Life is Strange, yıllar içinde devam oyunlarına ve bir remastered sürümüne kavuştu. Detroit Become Human’dan bile daha popüler olan Life is Strange, bu türü seven herkes tarafından muhakkak deneyimlenmeli.

Disco Elysium

Eğer sadece hikayeye odaklanan ve attığınız her adımın oyunu değiştireceği bir yapım arıyorsanız Disco Elysium’dan daha iyi bir oyun henüz piyasaya çıkmadı. Milyonlarca kelimenin bulunduğu bu oyunda sizi benzersiz bir polisiye tecrübesi bekliyor. Sayısız farklı sonunun olduğu ve aldığınız her kararın bir sonraki diyaloğu değiştirdiği bu oyun sizlere eşsiz bir rol yapma tecrübesi sunacak.

State Of Mind

Yine bilim kurgu hayranlarının coşmasına sebep olacak bir diğer oyun ise State Of Mind’dır. Transhümanizm konusunu irdeleyen ve kafa açan bir oyun olan State Of Mind, uzun süre etkisinden çıkamayacağınız bir oyun. Hikayenin odakta olduğu bu oyunda kurgunun gerçeğe dönüştüğü, fütürist bir dünyayı deneyimliyoruz.

Heavy Rain

Detroit Become Human benzeri oyunlardan en çok bilineni ve bu türün popülerleşmesinde en büyük etkiye sahip oyun olan Heavy Rain, oynayabileceğiniz en iyi hikayeli oyunlardan bir tanesidir. Ani kararlar vermeniz gereken bu oyunda bir sonraki sahnede sizin neyi beklediğini tahmin etmeniz çok güç.

Dram dozu yüksek olan bu duygusal oyunda Origami Katili olarak bilinen bir caninin peşine düşüyoruz ve bir sonraki kurban can vermeden onu yakalamak için umutsuzca çaba sarf ediyoruz.

L.A. Noire

Dedektiflik temalı oyunlardan hoşlanıyorsanız L.A. Noire’a muhakkak göz atın. Zamanına göre inanılmaz grafiklere sahip olan bu oyun günümüzde bile hala çok iyi gözüküyor. Aksiyon ve dedektifliğin birleşiminden oluşan bu yapımda açık dünyada gezebiliyoruz ve hikayeyi deneyimliyoruz.

Road 96

Seçim öncesi baskıcı bir rejimden kaçmaya çalışan insanların maceralarına tanıklık ettiğimiz bu oyunda birbirinden farklı karakterleri ve hikayeleri dinliyoruz. Otostop çekerek bir yerden başka bir yere gitmek isteyen bu yolcuların başından geçen olaylara tanıklık ediyoruz.

Detroit Become Human benzeri oyunlar ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin bu listede favori oyununuz hangisi? Detroit Become Human benzeri oyunlar listemizde olmasını gerektiğini düşündüğünüz başka oyun var mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.