MEB E-OKUL VBS APK ile Android telefondan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapıp öğrenci bilgilerini alabilirsiniz.

Barış YANIK - 35 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

MEB E-OKUL VBS APK ile öğrencilerin okuldaki durumunu yakından takip etmek isteyen veliler için hazırlanmış olan resmi bir Android uygulamasıdır. Koronavirüs tedbirleri kapsamında karneler de e-Okul VBS sistemi üzerinden görüntülenecek. e-Okul VBS giriş ekranından karne notları, not ortalaması, takdir teşekkür hesaplama gibi birçok işlem hızlı ve kolay bir şekilde görüntülenebiliyor. e-Okul VBS giriş yapmak için hemen yukarıdaki MEB e-Okul VBS İndir butonuna dokunarak MEB'in uygulamasını telefonunuza yükleyin.

MEB E-Okul VBS APK İndir

E-Okul VBS APK yardımıyla veliler, çocuklarının okulda sınavlarda aldıkları notlardan tutun da devamsızlık durumlarına kadar her şeyi kolayca akıllı telefonları ve tabletleri üzerinden takip edebilirler.

Karne notları, sınav sonuçları, devamsızlık bilgisi ve çok daha fazlası Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan E-Okul VBS sistemi sayesinde öğrenci velilerine sunuluyor. Çocuklarının eğitim ve öğretim yaşantısı hakkında sürekli bilgi almak isteyen velilerin işini oldukça kolaylaştıracak olan bu sistem, her velinin mutlaka telefonları ve tabletleri üzerinde yer almalı.

Öğrencilerin kullanmakta olduğu e-okul sistemine benzeyen fakat sadece velilerin giriş yapabildiği MEB E-OKUL VBS uygulaması yardımıyla ulaşabileceğiniz tüm bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Sınav ve Proje bilgileri

Not bilgileri (Davranış notları, Yazılı ortalamaları, Yıl sonu notları)

Ders programı

Devamsızlık bilgileri

Nakil işlemleri

Yerleştirme ve Sınav bilgileri

Okul duyuruları

Okunulan kitaplar

Alınan belgeler

Bizim zamanızda okulu asmak ya da düşük not aldığımız dersten yüksek aldım diyerek ailemizi kandırmak kolaydı fakat bu uygulama sayesinde ailenize bu dönem hiç kırık notum yok ya da bugün ders yok okula gitmesem de olur gibi yalan ya da bahaneler söyleyemez hale geliyorsunuz.

Öğrencilerin sevmemesine rağmen veliler için yararlı olan uygulamayı öğrenci velileri Android mobil cihazlara indirerek sorunsuz bir şekilde kullanabilirler.

MEB E-OKUL VBS Giriş

MEB E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nden faydalanmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden veya E-Okul VBS uygulamasından giriş yapmanız gerekiyor.

e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi sitesi üzerinden Veli Bigilendirme Sistemi Girişi seçeneğiyle Öğrenci T.C. kimlik numarası ve Öğrenci okul numarası bilgileri girildikten sonra e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne giriş yapabiliyorsunuz. MEB E-Okul VBS uygulaması üzerinden de Öğrenci Ekle seçeneğiyle Öğrenci T.C. Kimlik numarası, Okul numarası, Aile Sıra No, Cilt No gibi bilgileri (Yeni kimlik kartına sahipse sadece T.C. Kimlik numarası, Okul no ve Kimlik kartı seri numarası) girerek giriş yapabiliyorsunuz. Birden fazla çocuğunuz varsa Öğrenci Ekle seçeneğiyle yeni bir giriş yapabilir, Öğrenci Değiştir seçeneğiyle de bir kez daha giriş yapmak durumunda kalmadan bilgilerini (not bilgileri, devamsızlık bilgileri, ders programı, sınav tarihleri, yazılı ortamalaları, yıl sonu notları, davranış notları, nakil bilgileri, aldığı belgeler vs) kolayca görüntüleyebilirsiniz.