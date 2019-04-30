E Okul girişi ile takdir teşekkür hesaplama, yaz tatilinin başlayacak olmasıyla önem kazandı. Öğrenciler, takdir teşekkür hesaplamaya başladı. Bilindiği üzere E Okul girişi yaparak not sorgulama, takdir teşekkür hesaplama yapılabiliyor. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne (VBS) giriş yapan öğrenciler, takdir mi teşekkür mü alacaklarını kolayca hesaplayabiliyor. Bu yazıda "E Okul öğrenci girişi yapanlar takdir teşekkür hesaplamasını nasıl yapıyor?" , "Takdir teşekkür almak için not ortalamasının kaç olması gerekiyor?" , "Devamsızlık, takdir teşekkür belgesi almaya engel mi?" , "E Okul VBS öğrenci girişi nasıl yapılır? Hepsini yanıtlıyoruz.

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) Öğrenci Girişi Nasıl Yapılır?

2018 - 2019 eğitim-öğretim döneminin tamamlanmasına çok az bir zaman kaldı. 14 Haziran 2019 Cuma günü öğrenciler karnelerini alacak. Ortaokul ve lise öğrencileri şimdiden takdir teşekkür hesaplamaya başladı. Öğrenciler, E Okul girişi yaparak dönem boyunca tüm notlarını detaylıca görebiliyor. Sınav sonuçları, sözlü notları, devamsızlık, ortalama karne puanı daha birçok bilgiye ulaşabiliyorlar. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne giriş yapan öğrenciler ayrıca takdir teşekkür belgesi alıp alamayacaklarını da öğrenebiliyorlar. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne e-okul.meb.gov.tr adresi veya MEB E Okul VBS mobil uygulaması üzerinden TC kimlik numarası ve okul numarası ile kolayca giriş yapılabiliyor.

E Okul VBS - Öğrenci Giriş Ekranı

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) Giriş ile Takdir Teşekkür Hesaplama Nasıl Yapılır?

E Okul ile takdir teşekkür hesaplaması yapmak için öğretmenlerin öğrencinin tüm ders noktalarını sisteme girmesi şart. Tüm notlar girildikten sonra E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğretmenlerin girişine kapatılıyor ve öğrenciler ortalama puanlarını görerek takdir belgesi mi teşekkür belgesi mi alacaklarını hesaplayabiliyor.

Takdir Belgesi için öğrencinin yıl sonu başarı puanının 85,00 - 100 puan, Teşekkür Belgesi için de 70 - 84,99 puan aralığında olması gerekiyor. Okul üç sene boyunca takdir belgesi alan öğrencilere de Üstün Başarı Belgesi veriliyor. Yalnız, takdir ve teşekkür belgesi için yıl sonu başarı puanı tek başına yeterli olmuyor. Devamsızlığı 5 günden fazla olan öğrenciler, puanları tutsa dahi takdir ya da teşekkür alamıyor. Yıl sonu başarı puanı nedir, nasıl hesaplanır? soranlar için de; Yıl sonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının yine bu derslerin haftalık ders saatlerine bölünmesiyle elde edilen puan. Öğrencilerin girdikleri sınavlar, katıldıkları projeler, performans çalışmaları, 100 üzerinden değerlendiriliyor ve değerlendirmenin ardından öğrencilerin aldıkları sonuçlar E-Okul sistemine giriliyor.

MEB E Okul İndir; E Okul Karne, Not, Devamsızlık Sorgulama Yap:

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) ile birçok sorgulama işlemi yapılabiliyor. MEB E Okul VBS mobil uygulaması ile sınav ve proje bilgileri, not bilgileri, ders programı, devamsızlık bilgileri, nakil işlemleri, yerleştirme ve sınav bilgileri, okul duyuruları, okunan kitaplar gibi bilgiler anlık olarak takip edilebiliyor. E Okul VBS girişi https://e-okul.meb.gov.tr/ adresinden de yapılabiliyor ve aynı bilgilere ulaşılabiliyor.