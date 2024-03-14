LGS Başvuruları Ne Zaman, Nasıl Yapılacak?

Liselere Geçiş Sınavı için başvuru tarihleri açıklandı. 2024 LGS’ye katılacak olan adaylar sınav sürecine bir adım daha yaklaştı.

Liseye hazırlanan ortaokul öğrencilerinin bu yıl sınava gireceği tarih önceden belirlenmişti. 2 Haziran 2024 Pazar günü LGS’ye girecek olan öğrenciler açıklanan tarihlerde sınava katılım sağlamak için başvuru yapabilecek.

Sınav takviminin yanı sıra öğrenciler, artık LGS için hazırlanan uygulama kılavuzuna da erişebilecek. İşte, heyecanla beklenen LGS başvuru tarihleri ve süreç ile ilgili bilmeniz gereken detaylar!

2024 LGS Başvuruları Ne Zaman Yapılacak?

2024 yılında liseye geçiş yapmak isteyen gençler başvuru için kollarını sıvayabilir. Milli Eğitim Bakanlığı 2023 – 2024 eğitim döneminde öğrenci alımını gerçekleştirecek ortaöğretim kurumları için hazırlanan kılavuzları yayınladı.

Bu kılavuza göre merkezi sınavın başvuruları 18 – 29 Mart tarihleri arasında yapılacak. 2 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşecek olan bu sınava katılmak kişinin isteğine bağlı olacak.

Başvurular ise elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecek.

2024 LGS Giriş Belgesi Ne Zaman Alınacak?

Başvurusunu tamamlayan adaylar kılavuzdaki bilgilere göre 24 Mayıs 2024 itibariyle fotoğraflı sınav giriş belgelerini okul müdürlüklerinden elektronik çıktı şeklinde teslim alabilecek. Müdürlükler öğrenciye teslim etmeden önce bu belgeleri mühürleyip onaylayacak.

2024 LGS Ne Zaman Gerçekleşecek?

2 Haziran’da iki oturum şeklinde gerçekleşecek olan sınavda ilk oturum 09:30’da başlayacak. İkinci oturuma ise 11:30’da geçilecek. Birinci oturumda T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük, Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve yabancı dil derslerine ilişkin 50 adet soru bulunacak.

İkinci oturuma geçtiğinizde ise matematik ve fen bilimlerinden 40 soru ile karşılaşacaksınız. İlk oturumun yanıtlama süresi 75 dakika olacak. İkinci oturum için ise 80 dakika gibi bir süre verilecek.

2024 LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Üç yanlışın bir doğruyu götürdüğü sınavda alt testlere ilişkin doğru ve yanlış sayılarına göre ham puan hesaplaması yapılacak. Sınav sonuçları ise 28 Haziran 2024 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın kendi web sitesinden ilan edilerek bildirilecek.

2024 LGS Başvuruları Nasıl Yapılacak?

Ortaokul 8. Sınıf öğrencilerinin 2 Haziran’da gerçekleşecek olan LGS sınavına başvurmak için izlemesi gereken adımlar oldukça basit. 18 Mart Pazartesi – 29 Mart Cuma tarihleri arasında orta öğretime geçiş yapmak isteyenler okul müdürlüklerinden başvurularını yapabilecekler.

Başvurular elektronik ortamda gerçekleştirilecek ve işlem sırasında okul müdürlükleri size rehberlik edecek.

Açık öğretimden ortaokul okuyanlar, özel ve devlet okullarındaki ortaokul öğrencileri, imam hatip ortaokulundakiler bu sınava katılım sağlayabilir.

E-okul sisteminden yapılacak olan başvurular okul müdürlükleri tarafından 1 Nisan 2024 tarihine kadar onaylanacak. 24 Mayıs’ta alınacak olan sınav giriş belgesi ve öğrencinin kendi kimlik kartı ile birlikte sınava girmesi mümkün olacak.

2024 LGS Başvuru Öncesi Buna Dikkat!