e-Okul Karne Nasıl Öğrenilir? e-Okul VBS Karne Öğrenme Ekranı

e-Okul karne öğrenme ekranı nerede? e-Okul karne nasıl öğrenilir? MEB, karneleri e-Okul üzerinden erişime açtı. Peki e-Okul VBS karne öğrenme nasıl yapılır? e-Okul karne sogulama hakkında tüm merak edilenleri bir araya getirdik.

e-Okul Karne Sorgulama, e-Okul Karne Öğrenme Ekranı

e-Okul VBS üzerinden karne öğrenmek oldukça basit. e-Okul karne öğrenmek için öncelikle ilk yapmanız gereken e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ine giriş yapmak.

e-Okul'a giriş yaptıktan hemen sonra sizleri VBS güvenlik kontrol ekranı karşılayacak. Bu ekranda da sizden istenilen bilgileri girerek "tamam" butonuna basın.

Sisteme giriş yaptıktan sonra sol tarafta yer alan menüden e-Karne bölümüne tıklayın.

e-Karne bölümüne tıkladığınızda karne karşınıza çıkacak. Karne gözükmez ise tarayıcılar varsayılan olarak pop-up'ların ekranınızda otomatik olarak gösterilmesini engelleyebilir. Pop-up'lara izin vererek rapor sayfasını açabilirsiniz.

e-Okul sistemine giriş yapmak için burada yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Lise Diplomaları Nasıl Alınacak?

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