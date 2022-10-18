e-Okul ile Not Öğrenme İşlemi Nasıl Yapılır?

e-Okul uzun yıllardır üniversite öğrencileri hariç tüm öğrencilerin hayatında bulunuyor. Özellikle sınav dönemi ve karne döneminde en çok kullanılan uygulamalardan biri de e-Okul. Öyle ki çoğu zaman yoğunluktan sistem çökmüş olabiliyor.

Bunun nedeni ise yoğunluğun belirli bir zaman içinde çok fazla olması. Çünkü sadece öğrenciler değil aynı zamanda öğretmenlerde bu uygulamayı kullanmaktadır. Biz de sizler için e-Okul notları nasıl öğrenilir? Adım adım anlatıyoruz.

e-Okul Notları Nasıl Öğrenilir?

İlk olarak e-Okul web sitesine gidin.

gidin. Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi seçeneğine tıklayın.

Sırasıyla: doğrulama kodu>T.C. kimlik numarası> öğrenci numarasını ilgili yerlere girin.

Giriş seçeneğine tıklayın.

Güvenlik sorularını tamamlayın.

Sisteme girin.

Sol tarafta bulunan; "Öğrenci Bilgileri" butonuna tıklayın.

Not Bilgisi seçeneğini seçin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki işlemleri sırasıyla gerçekleştirdiğiniz de e-Okul notlarınızı öğrenmiş olacaksınız. Eskiden e-Okulda geçmişe ait notlar görülürken şu an görülmemektedir.

Uygulamadan e-Okul Notları Nasıl Öğrenilir?

e-Okul uygulamasını cihazınıza kurun.

Uygulamayı açın.

Öğrenci ekle seçeneğine dokunun.

Sırasıyla: T.C. kimlik numarası>okul numarası>aile sıra numarası>cit numarasını girin. (Eğer yeni kimlik kartı kullanıyorsanız yeni kimlik kartınızın seri numarasını girebilirsiniz.)

Bir süre bekleyin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Eğer liseden mezun olmuşsanız e-Okul notlarınızı mobil uygulama üzerinde maalesef öğrenemezsiniz. Bu nedenle geçmişe ait notlarınızı öğrenmek istiyorsanız web sitesi adresi üzerinden öğrenebilirsiniz.

e-Okul VBS Nedir, Ne İşe Yarar?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bilişim alanında önemli bir atılımı olan E-Okul VBS, ilk, orta ve lise derecelerindeki okullardaki öğrencilerin öğrencilikleriyle alakalı olan devamsızlık, not bilgileri gibi pek çok veriyi sunan bir bilişim sistemidir.

Veli Bilgilendirme Sistemi (e-Okul), öğrencilerin ve velilerin güncel notlarını görmesine yaramaktadır. Uzun yıllardır kullanılan e-Okul birçok veriyi barındırmakta ve öğrencilerin geçmişte hangi dersleri aldığını bile göstermektedir.

Bu içeriğimizde e-Okul notları nasıl öğrenilir? Adlı soruya cevap verdik. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Üniversite harf notu karşılıkları neler? Meraklıları yazımıza göz atabilir.