MorphVOX ile Windows bilgisayarınızda sesinizi değiştirebilir, insanların farklı ses tonu ile sizi tanımasını sağlayabilirsiniz.

Günümüzde teknolojinin ve internetin hayatımızdaki yeri herkesin mağlumu. Hem ülkemiz de hem de dünya da akıllı telefon kullanımı ile birlikte internet kullanımı da epey arttı. Akıllı telefonlar vasıtasıyla internet her an yanımızda her an cebimizde yer alıyor. Bazen günlük hayattaki gelişmeleri takip ediyor, bazen de oyunlar ile eğlenceli anlar yaşamaya çalışıyoruz. Akıllı telefonlar ve internetin faydası kadar çeşitli zararları da var. Güvenlik ortamı yetersiz olan cihazlar ve internet ortamı için bazı yazılımlar da hayata geçirilmeye devam edilirken, bugün de MorphVOX adında ses değiştirme programı dikkatleri üzerine topladı.

Günümüzde internette güvenli gezmek için çeşitli yazılımlar ile konumumuzu ve bilgilerimizi değiştirirken şimdi de ses değiştirme programları ilgi görmeye başladı. Çeşitli ortamlarda sesli sohbetlere katılan kullanıcılar için geliştiriciler MorphVOX adlı uygulamayı hayata geçirdiler. Screaming Bee LLC tarafından hayata geçirilen MorphVOX Windows ve Mac bilgisayarlar da ses değiştirme programları arasında yer alıyor.

MorphVOX Özellikleri

Sade tasarım,

Basit kullanım,

Sesi kalınlaştırma ve özelleştirme,

İngilizce dil desteği,

MorphVOX sayesinde Windows ve Mac cihazınız üzerinde ses tonunuzu dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Oyunlara girmeden, sesli sohbetlere katılmadan önce ses tonunuzu ayarlayabilir ve başkasının sesinizin orijinal halini kaydetmesini, kullanmasını önleyebilirsiniz. Günümüzde insan sesi de güvenlik doğrulamalarında kullanılmaktadır. Özellikle banka telesekreterleri insan sesine duyarlı olarak çalışmaktadırlar. Güvenliğe dikkat eden kullanıcılar tarafından şu sıralar ilgiyle kullanılan MorphVOX, kullanıcılara hızlı bir şekilde ses tonlarını değiştirme fırsatı veriyor. Buna ek olarak çeşitli şakalar için de program kullanılabilmektedir. Kullanıcılar ses tonlarını değiştirerek arkadaşları ile geyik yaparak keyifli zaman geçirebilmektedirler.