MorphVOX
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 8.00 MB
- Üretici Screaming Bee
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MorphVOX ile Windows bilgisayarınızda sesinizi değiştirebilir, insanların farklı ses tonu ile sizi tanımasını sağlayabilirsiniz.
Günümüzde teknolojinin ve internetin hayatımızdaki yeri herkesin mağlumu. Hem ülkemiz de hem de dünya da akıllı telefon kullanımı ile birlikte internet kullanımı da epey arttı. Akıllı telefonlar vasıtasıyla internet her an yanımızda her an cebimizde yer alıyor. Bazen günlük hayattaki gelişmeleri takip ediyor, bazen de oyunlar ile eğlenceli anlar yaşamaya çalışıyoruz. Akıllı telefonlar ve internetin faydası kadar çeşitli zararları da var. Güvenlik ortamı yetersiz olan cihazlar ve internet ortamı için bazı yazılımlar da hayata geçirilmeye devam edilirken, bugün de MorphVOX adında ses değiştirme programı dikkatleri üzerine topladı.
Günümüzde internette güvenli gezmek için çeşitli yazılımlar ile konumumuzu ve bilgilerimizi değiştirirken şimdi de ses değiştirme programları ilgi görmeye başladı. Çeşitli ortamlarda sesli sohbetlere katılan kullanıcılar için geliştiriciler MorphVOX adlı uygulamayı hayata geçirdiler. Screaming Bee LLC tarafından hayata geçirilen MorphVOX Windows ve Mac bilgisayarlar da ses değiştirme programları arasında yer alıyor.
MorphVOX Özellikleri
- Sade tasarım,
- Basit kullanım,
- Sesi kalınlaştırma ve özelleştirme,
- İngilizce dil desteği,
MorphVOX sayesinde Windows ve Mac cihazınız üzerinde ses tonunuzu dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Oyunlara girmeden, sesli sohbetlere katılmadan önce ses tonunuzu ayarlayabilir ve başkasının sesinizin orijinal halini kaydetmesini, kullanmasını önleyebilirsiniz. Günümüzde insan sesi de güvenlik doğrulamalarında kullanılmaktadır. Özellikle banka telesekreterleri insan sesine duyarlı olarak çalışmaktadırlar. Güvenliğe dikkat eden kullanıcılar tarafından şu sıralar ilgiyle kullanılan MorphVOX, kullanıcılara hızlı bir şekilde ses tonlarını değiştirme fırsatı veriyor. Buna ek olarak çeşitli şakalar için de program kullanılabilmektedir. Kullanıcılar ses tonlarını değiştirerek arkadaşları ile geyik yaparak keyifli zaman geçirebilmektedirler.
MorphVOX
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 8.00 MB
- Üretici Screaming Bee
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MorphVOX ile Mac bilgisayarınızda sesinizi değiştirebilir, insanların farklı ses tonu ile sizi tanımasını sağlayabilirsiniz.
Teknoloji her geçen gün gelişmeye devam ederken insan yaşamı da kolaylaşıyor. Hem ülkemiz de hem de dünyada akıllı telefonların yaygınlaşması hem bilgiye hem de acil durumlarda haberleşmeyi daha hızlı elde etmemizi sağlıyor. Teknolojinin olumlu olduğu kadar olumsuz yönleri de yer alıyor. Bunlardan bir tanesi de güvenlik sorununun olması. Oyunlarda ve internetteki sesli sohbet alanlarındaki tehlike için geliştirilen MorphVOX, kullanıcılar tarafından ses değiştirme programı olarak kullanılıyor.
Hem Mac hem de Windows cihazlar için geliştirilen MorphVOX ücretsiz olarak dağıtılıyor. İnternet ortamında kullanıcıların biraz daha güvende olmalarını sağlamak için geliştirilen uygulama ile ses tonunu değiştirmek mümkün. Ses değiştirme programı olarak hayata geçirilen MorphVOX’da ses tonunuzu dilediğiniz gibi kalınlaştırabilir, dilediğiniz gibi incelterek farklı bir kimliğe bürünebilirsiniz. Özellikle oyun oynayan ve sesli sohbet ortamlarına katılan kullanıcılar tarafından kullanılan program, Screaming Bee LLC tarafından geliştirildi.
Screaming Bee LLC Özellikleri Nelerdir?
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Basit bir kullanım,
- Sade ve anlaşılır bir arayüz,
- İngilizce dili,
- Ses tonu üzerinde özgürce değişiklik,
- Ücretsiz,
Kullanıcılarına sade ve anlaşılır bir kullanıcı arayüzü sunan uygulama kullanımı yönünden de oldukça basit. Kullanıcılar uygulamayı hızlı bir şekilde yükleyebilir ve seslerini değiştirerek oyun ve sesli sohbet ortamlarına girebilirler. Güvenliğe farklı bir bakış kazandıran uygulama sayesinde kullanıcılarda seslerinin kopyalanmasını ya da kaydedilmesini düşünmek zorunda kalmıyorlar.
Ses değiştirme programları arasında yer alan MorphVOX ücretsiz yapısı ile de kullanıcıların favorisi ses değiştirme programı olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemiz de ve dünya da milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan uygulama, basit ve hızlı yapısı ile beğenileri toplamaya devam ediyor. Uygulama sayesinde kullanıcılar internette gerçek kimliklerini sır gibi saklıyor ve kendilerini güvende hissediyorlar. Kullanıcılar seslerini değiştirebildikleri gibi ses efektleri eşliğinde sesleri üzerinde de çeşitli değişiklikler yapabilirler.
Bilgisayar platformunda çeşitli güncellemeler ile geliştirilmeye devam edilen ses değiştirme programı, kullanıcılara ücretli bir sürüm daha sunuyor. Ücretsiz sürümü deneme sürümü olarak karşımıza çıkan uygulama, ücretli sürümü ile pek çok özelliği de deneyimleme fırsatı veriyor.