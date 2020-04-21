Oyuncular için En İyi 5 Discord Alternatifi (2020)

Sesli arama özelliğine sahip olan sohbet uygulamaları, hem oyuncular hem de profesyoneller tarafından tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Zira sesli arama özelliğine sahip sohbet uygulamaları, tüm ekip üyelerinin gerçek zamanlı olarak iletişim halinde olmasına izin vererek iş akışını kolaylaştırmaya yardımcı olur. 2015 yılında piyasaya sürülen Discord, özellikle bilgisayar platformunda oldukça popülerdir. Ancak herhangi bir nedenden dolayı Discord’u kullanmak istemiyorsanız piyasada kullanabileceğiniz çeşitli alternatifler bulunuyor. Bu yazıda, oyuncular için en iyi 5 Discord alternatifi derledik.

Oyuncuların Kullanabilecekleri En İyi 5 Discord Alternatifi

Bu yazı, oyuncular için en iyi 5 Discord alternatifi içermektedir. İşte oyuncular için en iyi 5 Discord alternatifi!

1. Teamspeak 3

Teamspeak 3, başarılı bir Discord alternatifidir. TeamSpeak 3, düşük gecikmeli sesli iletişim için opus kodek teknolojisini kullanıyor TeamSpeak 3, kullanıcıların ihtiyaçları için özel sunucular oluşturmasına izin verir. Kullanıcılar, ortak bir konu hakkında birbirleriyle iletişim kurmak için bu sunuculara katılabilir.

TeamSpeak 3, kullanıcıların konuşmalarını gizli tutmak için AES şifreleme teknolojisini kullanır. Bu teknoloji, tüm konuşmalarınızın meraklı gözlerden korunmasını sağlar. TeamSpeak 3, Discord'dan farklı olarak, tarayıcı desteğini içermediğinden dolayı cihazınızda kullanmak için TeamSpeak 3 istemcisini indirmeniz gerekir. TeamSpeak 3 çeşitli platformlarda ücretsiz olarak kullanılabiliyor ancak yeni bir sunucu kurmak için belli bir ücret ödemeniz gerekir.

2. Mumble

Başarılı Discord alternatifi Mumble, düşük gecikmeli sesli arama için tasarlanan açık kaynaklı bir VoIP platformudur. Tarayıcı desteği içermeyen Mumble, tıpkı Teamspeak 3 gibi cihazınızda kullanmak için Mumble istemcisini indirmeniz gerekiyor. Kullanımı ücretsiz olan Mumble, DDOS korumasına sahip değildir. Discord ile karşılaştırıldığında, Mumble'ın ses kalitesi oldukça iyidir. Mumble, Android, iOS, Windows, MacOS ve Linux platformlarında yer alıyor.

Overtone, kullanımı kolay başarılı bir Discord alternatifidir. Oldukça popüler olan Overtone, kurulumu ve kullanımı oldukça kolaydır. Kullanımı ücretsiz olan Overtone, metin mesajlarını, sesli sohbeti ve grup sohbetlerini destekler. Overtone, benzer ilgi alanlarına sahip insanlarla bağlantı kurmanıza ve aynı oyunu oynayan takımları keşfetmenize yardımcı olacak birkaç sosyal özelliğe de sahiptir. Overtone’u tıpkı Discord gibi tarayıcı üzerinden kullanabilirsiniz. Böylece iletişim kurabilmeniz için ayrı bir istemci indirmeniz gerekmez.

4. Steam Chat

Valve’ın mesajlaşma ve sesli sohbet uygulaması Steam Chat, Discord’u kullanmak istemeyen oyuncular için çok başarılı bir alternatiftir. Kullanımı ücretsiz olan Steam Chat üzerinden arkadaşlarınız ile metin ve sesli sohbet yoluyla iletişim kurabilirsiniz. Grup sohbet desteğine sahip olan Steam Chat, grup yöneticilerinin üyeler için roller belirlemesine izin verir. Grup yöneticileri, diğer üyeleri atama, grup bilgilerini yönetme ve sohbet kısıtlamaları belirleme gibi çeşitli izinler verebilir.

5. RaidCall

RaidCall, hem PC'de hem de mobil cihazlarda bulunan bir başka harika ücretsiz oyun içi VoIP uygulamasıdır. Grup sohbet desteğine sahip olan RaidCall, bir grupta 100.000 kullanıcıya kadar destekler. RaidCall, ses kaydı, anketler, duyurular, gürültü azaltma gibi bir dizi özellik sunar ve hatta kullanıcıların bağlantıları ve dosyaları paylaşmasına izin verir. Kullanımı ücretsiz olan Raidcall, Windows, MacOS, Android, iOS ve Linux platformlarında yer alıyor.