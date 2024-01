My Daily Planner

My Daily Planner'da, kendinize özel bir yapılacaklar listesi oluşturabilir ve günlük planlamanızı yapabilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Gün içerisinde işlerinize yetişemiyorsanız ve birçok şeyi aklınızda tutmakta zorlanıyorsanız, günlük planlama uygulaması olan My Daily Planner tam da size göre diyebiliriz. Gün içerisindeki saatlerinizi oldukça kapsamlı bir şekilde planlayabilir ve hatırlatıcılar oluşturabilirsiniz. Tek yapmanız gereken takvim üzerinden bir gün belirlemek, saatlere planlar eklemek ve hatırlatıcılarınızı açmak olacaktır.

Uygulama kullanışlı ve oldukça basit bir takvime sahiptir. Takvim üzerinden kolayca işlemlerinizi yapabilir ve hayatınızı düzene sokabilirsiniz.

My Daily Planner İndir

Gün içerisindeki planlamanızı yaparken, aynı planlamaya alt görevler de ekleyebilirsiniz. Eğer bir spor görevi eklediyseniz, çeşitli spor dallarını alt kısma ekleyerek karışıklıkların da önüne geçebilirsiniz. Çoğu zaman bazı kişilerin kafasındaki karmaşalar belirmiş olsa da, bu uygulamada karmaşıklığa hiç yer yoktur.

Ayrıca, yapılacaklar listenizi görmek için uygulamayı açmanıza gerek yoktur. Ana ekranınıza ekleyebildiğiniz widget'lar sayesinde, hem daha hızlı işlerinizi görebilirsiniz hem de ekstra bir rahatlık yaşayabilirsiniz.

My Daily Planner, sadece aynı veya tek bir günü oluşturmakla kalmayıp, isterseniz ayın her gününe farklı planlamalar ekleyebiliyor. Yani bu demek oluyor ki; her gün için farklı farklı planlamalar oluşturabilir, yıl içerisindeki önemli olayları planlamanıza ekleyebilir ve hiçbir şeyi unutmadan işlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Eğer siz de gün içerisinde planlama sıkıntıları çekiyorsanız, My Daily Planner indirerek bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Basit ve kullanışlı bir şekilde kullanıcıların karşısına çıkan bu uygulamada, günlük planlamalarınızı yapın, hatırlatıcılar oluşturun ve hayatınızı düzenli tutun.

My Daily Planner Özellikleri