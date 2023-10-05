Snapchat My AI Nedir? Nasıl Kullanılır?

Snapchat’in kendine özel geliştirdiği sohbet robotu My AI hem bir asistan hem de arkadaş işlevi görüyor. Günlük hayatta sormak istediğiniz soruları pratik bir şekilde cevaplayan My AI kişisel sorularınızı da yanıtsız bırakmıyor.

Arkadaşlarınızla yapacağınız aktiviteler, onlara alacağınız hediyelerden tutun da gitmek istediğiniz bir seyahat rotasına ilişkin gereksinimlerinizi bile sizin yerinize belirleyebiliyor. Peki, Snapchat My AI tam olarak nedir? Nasıl kullanılır?

Snapchat My AI Nedir?

Snapchat’in son güncellemeleri ile akıllı telefonlara gelen My AI Snapchat, kullanıcıların tek tıkla iletişime geçip diyalog kurabildikleri bir sohbet robotu olma özelliği taşıyor.

Size ait bir sohbet asistanı gibi düşünebileceğiniz bu araç, siz kendisiyle iletişime geçtikçe gelişebiliyor. Yani sorduğunuz sorular ve kurduğunuz diyaloglar My AI ile yapacağınız gelecek görüşmelerin kalitesini belirliyor diyebiliriz.

Snapchat My AI, kullanıcılara kişiselleştirilebilir detaylar da sunuyor. Bunların başında yapay zekâ asistanının adı geliyor. Chatbot’unuzun adını ve avatarını değiştirebilirsiniz. Bunun yanı sıra sohbet robotu ile yaptığınız görüşmenin arka planında yer alan görseli de değiştirme imkânınız mevcut.

Snapchat My AI Nasıl Kullanılır?