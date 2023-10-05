Snapchat My AI Nedir? Nasıl Kullanılır?
Snapchat'in yapay zeka asistanı My AI ile tanıştınız mı? İşte, hem arkadaş hem asistan olarak kullanabileceğiniz Snapchat My AI!
Snapchat’in kendine özel geliştirdiği sohbet robotu My AI hem bir asistan hem de arkadaş işlevi görüyor. Günlük hayatta sormak istediğiniz soruları pratik bir şekilde cevaplayan My AI kişisel sorularınızı da yanıtsız bırakmıyor.
Arkadaşlarınızla yapacağınız aktiviteler, onlara alacağınız hediyelerden tutun da gitmek istediğiniz bir seyahat rotasına ilişkin gereksinimlerinizi bile sizin yerinize belirleyebiliyor. Peki, Snapchat My AI tam olarak nedir? Nasıl kullanılır?
Snapchat My AI Nedir?
Snapchat’in son güncellemeleri ile akıllı telefonlara gelen My AI Snapchat, kullanıcıların tek tıkla iletişime geçip diyalog kurabildikleri bir sohbet robotu olma özelliği taşıyor.
Size ait bir sohbet asistanı gibi düşünebileceğiniz bu araç, siz kendisiyle iletişime geçtikçe gelişebiliyor. Yani sorduğunuz sorular ve kurduğunuz diyaloglar My AI ile yapacağınız gelecek görüşmelerin kalitesini belirliyor diyebiliriz.
Snapchat My AI, kullanıcılara kişiselleştirilebilir detaylar da sunuyor. Bunların başında yapay zekâ asistanının adı geliyor. Chatbot’unuzun adını ve avatarını değiştirebilirsiniz. Bunun yanı sıra sohbet robotu ile yaptığınız görüşmenin arka planında yer alan görseli de değiştirme imkânınız mevcut.
Instagram'ın Yapay Zeka Aracı Nedir? Özellikleri Neler?
Yapay zekâ sohbet robotları hayatımızı dört bir yandan sarmaya devam ediyor. Şimdi ise sırada Instagram’ın kendi uygulaması için geliştirdiği bir sohbet robotu var.
Snapchat My AI Nasıl Kullanılır?
- Snapchat My AI uygulamanın güncel sürümlerinde kullanılabiliyor.
- Öncelikle cihazınızda yüklü olan Snapchat sürümünü kontrol edip ardından uygulamaya giriş yapabilirsiniz.
- Snapchat’te ‘sohbet’ ekranının en üst sırasında My AI karşınıza çıkıyor. Bu ekrana ulaşmak için ise uygulamayı ilk açtığınızda görülen kamera ekranını sola kaydırmanız gerekiyor.
- My AI’ya tıkladığınızda sohbet başlamış oluyor. Bu kısımda kendisine dilediğiniz soruyu yöneltebilirsiniz. Ancak sorduğunuz soruların topluluk ilkelerine uygun olması gerekiyor.
- Snapchat My AI’da yapacağınız kişiselleştirmeler için ise My AI profil resmine tıklayıp chatbot’un profiline girmeniz gerekiyor. Kullanıcı adına düenlediğinizde ‘myai için adı düzenle’ ekranı karşınıza çıkıyor. Buradan dilediğiniz kullanıcı adını kendisine atayabilirsiniz.
- Biyografi, duvar kağıdı ve sohbet rengi ayarlamalarını yapabilir, banner şeklinde çıkan avatar’ın üstündeki ‘özelleştir’ butonuna basarak avatarınızı kendiniz tasarlayabilirsiniz.
- My AI’ya bir snap gönderdiğinizde o da size bir snap ile cevap verebiliyor.
- My AI ile paylaştığınız veriler, konuşma geçmişini temizleyene kadar veya siz tek tek verileri silene kadar uygulamada saklanıyor.
- Verileri silmek için ise 24 saat içinde ayarlar menüsünden ‘gizlilik kontrolleri’ne gidip ‘verileri temizle’ sekmesinden ‘My AI verilerini temizle’ seçeneğine basmanız gerekiyor.
YORUMLAR