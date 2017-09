Yapılacaklar Listesi Çoğalanlar İçin 5 Harika Web Uygulaması

Yapılacaklar listesi oluşturmak ve bunlara harfiyen uymak kolay bir iş değildir. Bunun için bazı uygulamalara ve iyi bir öz disipline ihtiyaç var. Bugüne kadar denediğiniz ancak hiç uymadığınız yapılacaklar listeniz varsa, daha da kötüsü bu liste sürekli büyüyorsa, sizin için hazırladığımız bu liste işinize yarayacaktır. İşte yapılacaklar listesi çoğalanlar için 5 muhteşem web uygulaması:

Yapılacaklar listesi hazırlama konusunda acemiyseniz sizin için en iyi çözüm basit yollara başvurmaktır. Uygulama mağazalarında yer alan pek çok uygulama, işlevsel olarak harika özellikler barındırsa da kullanılabilirlik açısından yeni başlayanlara zorluk çıkarıyor. Bunun üstesinden gelebilmek için hedefleri basitleştirmek ve daha basit uygulamalara yönelmek doğru bir tercih olacaktır. Öneriler sıralanırken bu unsurların dikkate alındığını belirtmem gerekiyor. Hadi başlayalım.

Gittikçe büyüyen yapılacaklar listesinden sıkıldıysanız, No Do This sizin için iyi bir tercih olacaktır. Siteye girdikten sonra yapılacaklar listenizi önem derecesine göre sıralayın. Eğer listenizde öncelikleri belirleyemiyorsanız Eisenhower modelini kullanabilirsiniz. Bunun için de Google'da kısa bir araştırmayla gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz. Daha sonra tek yapmanız gereken 'Ready' butonuna basmak olacak.

Yeni bir gün, yeni bir görev listesi demek. Gone uygulamasının yaptığı şey de işte bunu uygulamak. Her 24 saatte bir yapılacaklar listenizi temizler ve bu listenin daha kısa olmasına yardımcı olur. Sisteme girdiğinizde göreceksiniz, kullanımı da oldukça basit. Bunu ana yapılacaklar listeniz olarak düşünmemeniz gerekiyor. Gone için günlük planlayıcı desek daha doğru olur.

Hemen hemen her üretkenlik uzmanı, yatmadan önce yarın yapılacak olan görevlerin hazırlanması gerektiğini söylüyor. Birkaç günlük plan yapılmasını önerenler de var. Volition ise işte bu planları pratiğe dökmenize yardımcı oluyor. Uygulama, beş öğeden oluşan bir günlük görev listesi oluşturmanızı sağlıyor ve Pomodoro tekniğini kullanılıyor. Her bir görevi bitirdikten sonra sağdaki onay kutularını işaretleyin ve ne kadar vaktini aldığını görün.

Üretkenlik uzmanları, bir hedefi başarmak uzaktan bakıldığında çok zor görünüyorsa onu daha küçük parçacıklara bölçeyi öğütler. Talllly işte bu prosedürü uygulamanıza yardımcı oluyor. Görevlerinizi büyükten küçüğe doğru sıralayarak ayrıntılara odaklanmanızı sağlıyor ve korkutucu görünen hedefi ortadan kaldırıyor. Uygulama üç bölümden oluşuyor; Hedefler, Adımlar ve Görevler.

Tokk için en temiz yapılacaklar listesi uygulaması diyebilirim. Any.Do veya Todoist'in arayüzünün zor olduğunu düşünüyorsanız Tokk uygulaması tam size göre. Bir liste oluşturun ve içine görevlerinizi ekleyin. İşiniz bittiğinde ise görevleri kontrol edin. Tokk sizin için otomatik bir zaman takip raporu oluşturacaktır.

Yapılacaklar listesi uygulamaları arasında sizin bir öneriniz var mı?