Düzenli Olmanızı Sağlayacak En İyi Planlayıcı Uygulamaları

Hızın ön plana çıktığı günümüzde planlayıcı kullanarak hayatınızı düzenli hale getirebilirsiniz. Düzenli olmanızı sağlayacak planlayıcı uygulamaları sayesinde ajandaya not yazma ya da masaya post-it yapıştırma gibi işlemler yapmanıza gerek kalmaz.

Düzenli olmak adına bilgisayar, tablet ve akıllı telefonunuza bu uygulamaları yükleyebilirsiniz. Peki, düzenli olmayı sağlayan en iyi 10 planlayıcı uygulama nedir? Bu sorunun cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

Düzenli Olmanızı Sağlayacak En İyi 10 Planlayıcı Uygulama

Todoist

Trello

Serene

Things 3

Wunderlist

My Daily Planner

Evernote

Google Keep

Notion

ClickUp

1. Todoist

Karışık bir yapılacaklar listesi, Todoist ile kolayca yönetilebilir. Basit arayüze sahip olan Todoist uygulaması, büyük şirketler ve ekip yöneticileri arasında kullanılabilecek en ideal uygulamalardandır.

Todoist üzerinden yapılacaklar listesi başkalarıyla iş birliği yapılarak hazırlanabilir. Minimalist tasarımıyla dikkat çeken bu uygulama üzerinden planlar;

Saat,

Konum,

Tarih olarak yapılır.

Bu uygulama Android, masaüstü ve iOS’ta kullanılabilir. Uygulamanın hem ücretli ve hem de ücretsiz versiyonu bulunuyor.

2. Trello

Düzenli olmanızı sağlayacak en iyi planlayıcı uygulamaları arasında yer alan Trello, kolay kullanıcı arayüzüyle ekiplerin iş birliği yapmasını kolaylaştırıyor. Kişiler, bu uygulama üzerinde yapılacaklar listesi oluşturup onları uygulama üzerinden kolayca takip edebiliyor.

Gruplarsa uygulamadan projelerini daha kolay yönetebiliyor. Trello; Windows, Android, macOS ve iOS cihazlarla uyumludur.

3. Serene

Serene, düzenli olmanızı sağlayacak planlayıcı uygulamaları arasında lazer odak teknolojisiyle en dikkat çekeni olmayı başarıyor.

Lazer odak teknolojisi sayesinde kişiyi, dikkat dağıtıcı etkenlerden koruyor. Serene sayesinde daha hızlı hedeflere ulaşılıyor. İşe olan konsantrasyonu artıran bir uygulamadır.

Serene, kullanıcılarına kronometre özelliği sunuyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, belirli zaman aralıklarında çalışma takvimine sahip oluyor. Çalışma takvimiyle görevlerin bitirme zamanları daha kolay takip edilebiliyor.

Ayıca uygulama tarafından aktivite takipçisi de geliştirildi. Aktivite takipçisi ile aktivitelerin grafikleri takip edilerek kullanıcılar en üretken oldukları zamanları öğrenebilirler.

4. Things 3

Things 3 hem iş hem de özel hayattaki yapılacakların düzenini sağlar. İşlere organize olunması ve üretkenliğin artırılması açısından önemli bir uygulamadır.

Things 3, basit arayüze sahiptir. Bundan dolayı kullanımı çok kolaydır. Uygulama üzerinden yapılacakların listesinin tümü görüntülenir. Böylelikle unutma, aksatma gibi durumların da önüne geçilir.

5. Wunderlist

Gelişmiş özelliklere sahip olan Wunderlist, ekipler ve bireylerin kullanabileceği şekilde tasarlanmıştır. Uygulama, tüm platformlarda çok rahat kullanılabiliyor.

Akıllı saat, akıllı telefon, bilgisayar ve tablet üzerinden uygulama açılarak planlar oluşturulabilir. Yaklaşan etkinliklerle ilgili bilgileri bildirim şeklinde kullanıcılara gönderir. Wunderlist üzerinden oluşturulan planlar, önemine göre sıralanabilir.

6. My Daily Planner

En iyi planlayıcı uygulamaları listemizde yer alan My Daily Planner ile günlük yapılacaklar listesi oluşturulur. Bu uygulama, son tarihlerin ayarlanmasını da sağlıyor. My Daily Planner üzerinden oluşturulan listede bekleyen görevler, bildirim şeklinde kullanıcıya hatırlatılır.

Takvim, yapılacaklar listesi, yapılacaklar programı, olağan ve tekrarlanan görevler, ana sayfa widgetı ve düzenleyici gibi pek çok ana özelliği bulunan uygulama, kullanım konusunda da kullanıcılara avantaj sağlıyor.

7. Evernote

Basit arayüzden oluşan Evernote uygulaması hem Android hem de iOS cihazlarda kullanılıyor. Tamamen ücretsiz olarak kullanılabilen bu uygulama, basit arayüze sahiptir. Bu da kolay not tutulmasını sağlıyor.

Uygulamaya yazının yanı sıra fotoğraf ve seste eklenebiliyor. Ekip çalışmasına uygun olan bu uygulama üzerinde mesajlaşma alanı da bulunuyor. Ekipler iş süreçleriyle ilgili konularda birbirleriyle mesajlaşabiliyor.

8. Google Keep

Düzenli olmanızı sağlayacak planlayıcı uygulamaları arasında Google tarafından tasarlanan Google Keep’te yer alıyor. Google Keep, çok fonksiyonlu bir uygulamadır. Uygulamada notlar yazının dışında sesli olarak da alınabiliyor.

Google Keep, kullanıcılarının konuşmalarını otomatik yazıya çeviriyor. Notlar; tarih, konum ve saate göre ayarlanabilir. Uygulama üzerinden ekip çalışmaları yapılabilir.

Ekip üyeleri, oluşturulan notları birbirine gönderip düzenleyebilir. Bu oluşturulup düzenlenen notlar, sonrasında direkt Google Doküman üzerine kopyalanır.

9. Notion

Zaman yönetimi uygulamaları arasındaki Notion, günlük işleri düzenli hale getirmek açısından hayati önem taşıyor. Notion üzerinde birçok konuyla ilgili şablon bulunuyor. Ayrıca kullanıcılar kendi şablonlarını da oluşturabilir.

Notion’da notlar organize şekilde tutulur. Uygulama;

Kanban tahtaları,

Hatırlatıcılar,

Veri tabanları,

Takvim sunuyor.

10. ClickUp

Günlük planlama uygulaması listemizin son sırasında ClickUp yer alıyor. ClickUp uygulaması üzerine;

Yapılması gereken işler,

Teslim edilmesi gereken sunum ve belgeler,

Katılım sağlanacak toplantıların hem zamanları hem de yerleri kaydedilir.

ClickUp, kullanıcılarının görev yönetimine sahip olmasını sağlıyor. Görevler tamamlanırken tüm aşamaların sorunsuz ilerlemesinde etkin rol oynuyor.

Peki sizin için düzenli olmanızı sağlayacak planlayıcı uygulamaları neler? Yorum kısmında kullandığınız uygulamaları belirtebilirsiniz.