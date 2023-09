My Time At Portia

My Time At Portia ile kendi küçük kasabanızı inşa edin. Ağaçları kesin, binalar kurun, kaynaklar toplayın ve açık dünyayı keşfe çıkın.

Kemal Tavus - 53 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Pathea Games tarafından geliştirilen ve Focus Entertainment tarafından yayınlanan My Time At Portia 2019 yılında piyasaya sürüldü. Özünde bir çiftçilik ve yaşam simülasyonu olan bu yapımda RPG öğeleri de bulunuyor. Açık dünyaya sahip, oldukça sevimli bir oyun olan My Time At Portia, Stardew Valley benzeri oyunlardan bir tanesi.

My Time At Portia’da yapabileceğiniz pek çok şey var. Ürünler yetiştirerek, hayvanlar büyüterek, eğlenceli sakinlerle arkadaş olarak, zanaat yaparak My Time At Portia’da keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Kendinizi dinlendirebileceğiniz, gözünüze hoş gözükecek, sevimli ve renkli bir oyun arıyorsanız My Time At Portia tam size göre bir yapım.

My Time At Portia Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7+ / 8.1 / 10 64 bit

İşlemci: Intel i3 işlemci

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: ATI 7770, Nvidia GeForce GTX 660 2GB

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 6 GB kullanılabilir alan