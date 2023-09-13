My Time At Portia
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 6000.00 MB
- Üretici Pathea Games
-
My Time At Portia ile kendi küçük kasabanızı inşa edin. Ağaçları kesin, binalar kurun, kaynaklar toplayın ve açık dünyayı keşfe çıkın.
Pathea Games tarafından geliştirilen ve Focus Entertainment tarafından yayınlanan My Time At Portia 2019 yılında piyasaya sürüldü. Özünde bir çiftçilik ve yaşam simülasyonu olan bu yapımda RPG öğeleri de bulunuyor. Açık dünyaya sahip, oldukça sevimli bir oyun olan My Time At Portia, Stardew Valley benzeri oyunlardan bir tanesi.
My Time At Portia’da yapabileceğiniz pek çok şey var. Ürünler yetiştirerek, hayvanlar büyüterek, eğlenceli sakinlerle arkadaş olarak, zanaat yaparak My Time At Portia’da keyifli vakit geçirebilirsiniz.
Kendinizi dinlendirebileceğiniz, gözünüze hoş gözükecek, sevimli ve renkli bir oyun arıyorsanız My Time At Portia tam size göre bir yapım.
My Time At Portia İndir
Hemen My Time At Portia indirin, bu renkli ve sevimli oyunun içerisinde kendinize yepyeni bir hayat kurun.
My Time At Portia Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7+ / 8.1 / 10 64 bit
- İşlemci: Intel i3 işlemci
- Bellek: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: ATI 7770, Nvidia GeForce GTX 660 2GB
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 6 GB kullanılabilir alan
Türkçe dil desteği
Uzun süreli oynanış
Renkli, hoş, ilgi çekici bir dünya
Bağımlılık yapıcı derecede saran oynanış