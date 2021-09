NBA 2K22 PC'de en çok satan basketbol oyunu. NBA 2K22 PC oyuncuları için Steam'de!

NBA 2K22, Windows bilgisayarınızda, oyun konsollarınızda, mobilde oynayabileceğiniz en iyi basketbol oyunu. En çok satan basketbol oyunu NBA 2K’da 2022 sezonu başladı. NBA2K 22 PC oyuncuları için Steam’de yerini aldı.

NBA 2K22 Steam

NBA 2K22, tüm basketbol evrenini ellerinize getiriyor. NBA 2K22’de herkes, her yerde çember yapabilir.

Basketbol Dünyası: NBA 2K22 ile tüm basketbol evrenini elinize alın. Şimdi gerçek NBA ve WNBA ortamlarında otantik takımlar ve oyunculara karşı oynayın. MyTEAM’de bugünün yıldızları ve dünün efsaneleriyle kendi profesyonel yolculuğunuzu yaşayın ve NBA’de kişisel yükselişinizi yaşayın. MyGM ve MyLEAGUE’de güçlü bir yönetici olarak yönetim becerilerinizi geliştirin. NBA 2K22’de her oyuncu her yerde çember oluşturabilir.

Oyununuzu Hızlandırın: Yeni taktik hücum, daha rekabetçi ve sürükleyici bir NBA 2K22 için elden geçirilmiş savunmayla buluşuyor. Hareket çantanıza beceriye dayalı top sürme, şut atma, smaç basma ve alley-oop’ları ekleyin ve sahanın diğer ucundaki çekişmeler ve sert yeni bloklarla bunlara karşı koyun.

Hepsi Sahanın İçinde: PC için yapılmış yepyeni 2K22 Neighborhood’da açık denizlere yelken açın. Mükemmel MyPLAYER’ınızı oluşturun, ödüller için seviye atlayın ve hem oyununuz hem de tarzınızla kendinizi ifade edin.

Hayalinizdeki Takım: Nihai NBA fantasy mücadelesi NBA 2K22 MyTEAM’de toplayın, üretin, çember yapın. Herhangi bir dönemdeki hayalinizdeki NBA yıldızları ve efsaneleri dizisini oluşturun ve MyTEAM deneyiminde oyunun kurallarını değiştiren evrimleri keşfedin.

Yeni Sezonla Yeni Keşifler: NBA 2K22’de her sezon yeni ödüller kazanmanız için yeni fırsatlar sunar. İster MyTEAM’de ister MyCAREER’de en iyilere karşı mücadele edin ve her yeni sezonun ne gibi harika ödülleri olduğunu keşfedin.

NBA 2K22 Sistem Gereksinimleri

Bilgisayarınız NBA 2K22 sistem gereksinimlerini karşılıyor mu? NBA 2K22 satın alıp indirmeden önce sistem gereksinimlerine bakmanızı tavsiye ederiz.

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit, Windows 8.1 64-bit veya Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i3-2100 @3.10 GHz / AMD FX-4100 @3.60 GHz veya daha iyi

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 450 1GB / ATI Radeon HD 7770 1GB veya daha iyi

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 110 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit, Windows 8.1 64-bit veya Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-4430 @3 GHz / AMD FX-8370 @3.4 GHz veya daha iyi

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 770 2GB / ATI Radeon R9 270 2GB veya daha iyi

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 110 GB kullanılabilir alan

NBA 2K22 Ne Zaman Çıkacak?

NBA 2K22 çıkış tarihi 10 Eylül 2021. NBA 2K22, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One X, Nintendo Switch, PC için Steam platformlarına çıkış yapacak. NBA 2K22, dijital ve fiziksel formatlarda üç sürüm olarak (Standard, Cross-Gen Bundle ve özel NBA 75. Anniversary Edition satın alınabilir olacak. Cross-Gen Dijital Paketi satın alan oyuncular, NBA 2K22’nin her iki sürümünü PlayStation veya Xbox konsol ailesinde alacak. Farklı konsollar ve PC arasında geçiş yapılamayacak; bununla birlikte MyTEAM’de aynı konsol ailesinden konsol nesilleri (Xbox One ile Xbox X/S, PlayStation 4 ile PlayStation 5) arasında çapraz ilerleme olacak.