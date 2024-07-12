NBA 2K25 Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

NBA 2K25 sistem gereksinimleri, etkileyici grafiklere sahip yeni basketbol oyununu oynamak isteyen oyuncular için büyük öneme sahip çünkü bilgisayardaki donanım, oyunun gereksinimini karşılayamazsa kasma ve donma problemleri ortaya çıkar. Bu da oyun deneyiminin olumsuz yönde etkilenmesine neden olur.

Bu rehberde NBA 2K25'i PC kaldırır mı sorusu dahil olmak üzere merak edilen birçok soruyu yanıtlayacağız. İşte en iyi basketbol oyunları arasında yerini almaya hazırlanan NBA 2K25'e dair detaylar!

NBA 2K25 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i3-9100 / AMD Ryzen 3 1200

: Intel Core i3-9100 / AMD Ryzen 3 1200 RAM : 8 GB

: 8 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB / AMD Radeon RX 570 4 GB / Intel Arc A580

: NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB / AMD Radeon RX 570 4 GB / Intel Arc A580 DirectX: Sürüm 12

Oyunun düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az Intel Core i3-9100 veya AMD Ryzen 3 1200 işlemcisine ihtiyaç duyuluyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GeForce GTX 960, AMD Radeon RX 570 ya da Intel Arc A580 gerekiyor. Ayrıca 8 GB RAM isteniyor.

NBA 2K25 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i5-10600 / AMD Ryzen 5 3600X

: Intel Core i5-10600 / AMD Ryzen 5 3600X RAM : 16 GB

: 16 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 2070 8 GB / AMD Radeon RX 5700 8 GB / Intel Arc A770

: NVIDIA GeForce RTX 2070 8 GB / AMD Radeon RX 5700 8 GB / Intel Arc A770 DirectX: Sürüm 12

NBA 2K25 Kaç GB?

Visual Concepts tarafından geliştirilen NBA 2K25 en az 150 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan yoksa program kaldırma aracı ile bilgisayarda kapsamlı temizlik yaparak kullanılabilir alanın artmasını sağlayabilirsiniz.

NBA 2K25 Fiyatı

NBA 2K25 PC fiyatı : 69,99 dolar

: 69,99 dolar NBA 2K25 PlayStation fiyatı : 2.900 TL

: 2.900 TL NBA 2K25 Xbox fiyatı: 2.900 TL

NBA 2K25 Çıkış Tarihi

NBA 2K25, 6 Eylül 2024 tarihinde PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch platformları için satışa sunulacak.

NBA 2K25 oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.