Need for Speed: Heat

NFS'nin yeni oyununda yine son gaz ilerliyoruz.

Ömer Dursun - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

NFS Heat indir, sokak yarışlarının seçkinlerine karşı savaşırken sizi şehrin haydut polis gücüne karşı koyan heyecan verici bir yarış deneyimine hazır olun. Efsane oyunun yeni bir efsane yapımı karşısınızda: Need for Speed Heat! Sürükleyici yarış ortamı ile beğenileri toplamaya devam eden başarılı oyun, piyasaya çıkması ile birlikte milyonları da peşinden sürüklemeye devam etti. Çarpıcı grafikleri ile adrenalin dolu yarışlar sunan Need for Speed Heat farklı dil seçenekleri ile oynanmaya devam ediliyor.

Need for Speed Heat Özellikleri

Birbirinden farklı araçlar,

Çarpıcı grafikler,

Sürükleyici bir yarış atmosferi,

Farklı yarış alanları,

Gerçekçi şehir tasarımı,

Kaliteli ses efektleri,

Özelleştirilebilir pek çok içerik,

13 farklı dil seçeneği,

Palm City bölgesinde yapacağınız yarışlarda iki farklı rekabet zamanı göreceksiniz. Gündüz vakti arabanızın özelleştirmesi ve geliştirmesi için kredi toplamaya çalışacak, gece ise polislerle mücadele etmek zorunda olacağınız yasadışı yarışlara katılacaksınız.

Oyundaki karakteriminiz büyük baş belası olan polis grubuyla uğraşırken sokak yarışı sahnesinde lider olmaya çalışacak. Kapsamlı araç kişiselleştirme de oyunun bir parçası olacakken grafik kalitesiyle tam yarış deneyimi yaşayabileceksiniz. Online veya hikaye moduyla karşımıza çıkan oyunda BMW i8 Coupe, Mercedes C63 AMG, Chevrolet Corvette Grand Sport başlıca yarış araçlarından.

Need for Speed Heat İndir

Türkçe dil desteğinin yer almadığı Need for Speed Heat yarış oyununda tam 13 farklı dil seçeneği yer alıyor. Steam üzerinde Windows platformu için yayınlanan oyun aynı zamanda konsol platformunda da kendine epey bir hayran edindi. Sık sık indirime girerek bünyesine yeni yarışçıları katmaya devam eden oyun sürükleyici bir atmosferde birbirinden farklı yarış araçlarını deneyimleme fırsatı sunuyor. Milyonlarca kopya satan başarılı oyun ülkemizde ve dünyada ilgiyle oynanmaya devam ediliyor.

Need for Speed Heat Sistem Gereksinimleri

MİNİMUM:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: FX-6350 or Equivalent; Core i5-3570 or Equivalent

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD: Radeon 7970/Radeon R9 280x or Equivalent; NVIDIA: GeForce GTX 760 or Equivalent

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Ryzen 3 1300X or Equivalent; Core i7-4790 or Equivalent

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: AMD: Radeon RX 480 or Equivalent; NVIDIA: GeForce GTX 1060 or Equivalent

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan