Blur Benzeri Oyunlar Listesi

Blur benzeri oyunlar neler? Bir dönemin popüler video oyununa benzer bir oyun arıyorsanız doğru yerdesiniz. Bu yazıda yıllar önce piyasaya sürülen başarılı yarış oyununa benzeyen yapımları bir arada topladık.

Bizarre Creations tarafından geliştirilen Blur, 2010 yılının mayıs ayında PC, PlayStation 3 ve Xbox 360 platformlarına çıkışını gerçekleştirdi. Yayımcılığını Activision’ın üstlendiği yapım, satışa sunulduğu dönem kısa süre içerisinde dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip oldu.

Çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilen yarış oyunu, özellikle oynanış mekaniği ile ön plana çıkıyor. Blur’u çok beğendiyseniz ve bu yapıma benzeyen bir oyun arıyorsanız hazırladığımız listeyi inceleyebilirsiniz.

Blur Benzeri Oyunlar Neler?

Dangerous Driving

Burnout Paradise Remastered

FlatOut 4: Total Insanity

Split/Second

Onrush

Redout

Need for Speed Heat

TrackMania

Forza Horizon 5

Need for Speed Hot Pursuit Remastered

Yukarıda bir dönemin en başarılı yarış oyunlarından bir tanesi olan Blur’a benzeyen video oyunlarını bulunuyor. Bu yapımlar hakkında daha detaylı bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1. Dangerous Driving

Three Fields Entertainment tarafından geliştirilen Dangerous Driving, 2019 yılının nisan ayında piyasaya sürüldü. PC, Xbox One ve PlayStation 4 platformları için geliştirilen yarış oyunu, başarılı oynanış mekaniği ve kaliteli grafikler yer alıyor.

30 farklı parkurun yer aldığı yapımda yarış esnasında güçlendirici kullanarak arabanızın yüksek hızlara ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Parkurda yer alan araçlara çarparak rakiplerinizi saf dışı bırakabilirsiniz. Yarılarda kullanabileceğiniz çeşitli arabalar bulunuyor fakat bunlar ilk başta kilitli durumda.

2. Burnout Paradise Remastered

Electronic Arts tarafından yayımlanan Burnout Paradise Remastered, aksiyon seviyesinin yüksek olduğu yarış oyunu. Stellar Entertainment ve Criterion Games tarafından geliştirilen video oyunu PC, Xbox 360 ve PlayStation 3 platformları bulunuyor.

Eğlenceli vakit geçirmenize olanak tanıyan video oyununda yarış esnasında çeşitli alternatif yollar bulunuyor. Bu yolları kullanarak rakiplerinizi kolayca geçebilirsiniz. Ağır çekim sahnelerinin de yer aldığı başarılı yapımın PlayStation 4, Microsoft Windows, Xbox One ve Nintendo Switch sürümleri mevcut.

3. FlatOut 4: Total Insanity

Aksiyon düzeyinin yüksek olduğu yarışları seven oyunculara hitap eden FlatOut 4: Total Insanity, 4 Nisan 2017 tarihinde satışa sunuldu. Kylotonn tarafından geliştirilen yapım 25’den fazla araba yer alıyor.

Birbirinden zorlu 20 parkura sahip olan video oyunu, Strategy First tarafından yayımlandı. Eğlenceli modların yer aldığı video oyunu, çok başarılı bir oynanış sistemine sahip. Oyunda ayrıca çeşitli özelleştirme seçenekleri bulunuyor. Bu sayede arabanızı kişiselleştirebilirsiniz.

4. Split/Second

Blur oyununa benzeyen yapısı ile dikkatleri üzerinde toplayan Split/Second, Black Rock Studio tarafından geliştirildi. Aksiyon düzeyinin çok yüksek olduğu yarış oyunu, çok başarılı bir menü arayüzüne sahip.

Oyunda çeşitli araçlar bulunuyor. Her arabanın farklı hız, drift, güç ve hızlanma seviyesi mevcut. Bu sebepten ötürü yarış esnasında kullanacağınız aracı seçmek büyük bir öneme sahip. Sahip olduğunuz araçların rengini değiştirebilirsiniz.

5. Onrush

Codemasters tarafından geliştirilen Onrush, 2018 yılının haziran ayında piyasaya sürüldü. Yayımcılığını Deep Silver’ın üstlendiği yapım yalnızca PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında yer alıyor. Arcade yarış oyununun aksiyon seviyesi oldukça yüksek.

Oyunda yer alan güçlendiriciyi kullanarak yarış esnasında avantaj kazanabilirsiniz. Rakiplerinizin aracına çarptığınız takdirde onları kısa süreliğine yarıştan saf dışı bırakabilirsiniz. Çok başarılı parkur tasarımlarına sahip olan oyun, oynanış mekaniği ve grafikler ile ön plana çıkıyor.

6. Redout

34BigThings tarafından geliştirilen ve yayımlanan Redout’da uzay gemileri ile heyecan verici yarışlara katılabilirsiniz. Başarılı oynanış sisteminin yer aldığı oyunda 35 yarış pisti bulunuyor ve her pist başarılı bir tasarıma sahip. Oyunun kariyer modunda 100’den fazla etkinlik bulunuyor.

Redout’ta oynanışı eğlenceli hale getiren kalkan ve turbo gibi 10’dan fazla güçlendirici yer alıyor. Güçlendiriciler sayesinde yarış esnasında rakiplerinizi kolayca geçebilirsiniz. VR desteğine sahip olan yapımın ücretsiz demosu da mevcut.

7. Need for Speed Heat

Yayımcılığını Electronic Arts’ın üstlendiği Need for Speed Heat, 8 Kasım 2019 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Blur isimli yapımı seven oyuncuların beğenebileceği video oyunu, aynı zamanda Need for Speed serisinin en başarılı oyunlarından bir tanesi.

Ghost Games tarafından geliştirilen yapım, çıktığı dönem çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenildi. Kaliteli grafiklere ve başarılı oynanış mekaniğinin yer aldığı video oyununda keyifli geçirebilirsiniz.

Başarılı müzikleri ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran oyununun hikayesi yaklaşık olarak 13 saat sürüyor. Bu süre, yan görevler gibi ögeler ile birlikte önemli ölçüde uzuyor. Yani oyunun tek oyunculu modunu tamamen bitirmek için 45 saat civarında bir süre gerekiyor.

Gece ve gündüz yarışlarının yer aldığı video oyununda yarış esnasında polislere yakalanmamanız gerekiyor. Bu, oyunun zorluğunu arttıran faktörler arasında bulunuyor. Sinematik sahnelerin de yer aldığı yapımda başarılı tasarıma sahip çeşitli araçlar yer alıyor.

8. TrackMania

Ubisoft Nadeo tarafından geliştirilen TrackMania isimli yarış oyununu ücretsiz olarak indirebilir ve oynayabilirsiniz. Çevrim içi odaklı bir yapım olan TrackMania, 2020 yılının temmuz ayında piyasaya sürüldü. Çeşitli araçlar ile diğer oyuncularla rekabet edebileceğiniz oyunda başarılı tasarıma sahip 20’yi aşkın pist bulunuyor.

9 Forza Horizon 5

Yayımcılığını Xbox Game Studios’un üstlendiği Forza Horizon 5, 9 Kasım 2021 tarihinde satışa sunuldu. Açık dünya temasına sahip olan yapım, çıkış yaptıktan kısa süre içerisinde dünya genelinde oldukça büyük bir beğeni topladı.

Tek oyunculu ve çok oyunculu modların yer aldığı video oyunu Meksika’da geçiyor. Video oyununda Acura, Alpine, Audi, Aston Martin, Austin-Healey, Bugatti, BMW, Cadillac ve Chevrolet dahil olmak üzere pek çok otomobil üreticisine ait yüzlerce araba yer alıyor.

Muhteşem manzaralara ev sahipliği yapan Forza Horizon 5, yüzlerce yarış seçeneği mevcut. Gece ve gündüzün yer aldığı yapımda toz fırtınası ve şiddetli tropikal fırtına gibi çeşitli hava olaylarına şahit olabilirsiniz. Eğlenceli bir oynaış sunan yapımda diğer oyuncular ile takım oluşturabilirsiniz.

10. Need for Speed Hot Pursuit Remastered

Stellar Entertainment Limited tarafından geliştirilen Need for Speed Hot Pursuit Remastered, 6 Kasım 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Yayıncılığını Electronic Arts’ın üstlendiği video oyununda yüksek performans sergileyen arabalar ile yarışlara katılabilirsiniz.

Oyunun kariyer modunun tamamlanması yaklaşık olarak 14 saat sürüyor. Oyunun tek oyunculu modunu tamamen bitirmek için 20 saat civarında bir süre gerekiyor. Başarılı araç ve bölüm tasarımlarına sahip olan video oyununda polisler de yer alıyor. Bazı görevlerde polis aracı ile yarışçıları yakalama imkânına sahipsiniz.

Oyuncular tarafından oldukça beğenilen yapımda Aston Martin V12 Vantage, Aston Martin One-77, Audi TT RS, Audi R8 Spyder 5.2 FSI quattro, Bentley Continental Supersports Convertible ve Lamborghini Gallardo LP 550-2 Valentino Balboni dahil olmak üzere çok sayıda araba bulunuyor.

Gece ve gündüzün yer aldığı yapımda güçlendirici de bulunuyor. Güçlendirici sayesinde yüksek hızlara kolayca ulaşabilirsiniz. Kaliteli grafiklere sahip olan yapımda eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

Yukarıda yer alan liste ile Blur benzeri oyunlar neler sorusuna cevap verdik. Listeye ilişkin düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın.