İyi bir yarış oyunu denildiği zaman ne kullandığınız arabaların, ne yarıştığınız sokakların ne de grafiklerin pek önemi yoktur aslında. Önemli olan şey o an oynadığınız yarış oyununun size hissettirdiği duygulardır. Peki, popüler yarış oyunu neler sunuyor? İşte Need for Speed: Most Wanted incelemesi!

Need for Speed: Most Wanted, bu kez Burnout yarış oyunu serisiyle çok yakından tanıdığımız Criterion firması tarafından geliştirildi ve her zaman olduğu gibi Electronic Arts aracılığıyla oyunseverlerle buluştu.

Her ne kadar oyun içerisinde bazı eksiklikler olsa da sizlere yazının başında bahsettiğim işte bu iyi bir yarış oyunu demenize neden olacak hissi tam anlamıyla yaşatıyor dersem yalan olmaz.

Need for Speed: Most Wanted İncelemesi

Need for Speed denildiğinde birçok oyunsever bir hikayeden daha çok oyunun kendilerine sunacağı serbestliği ve gerçekten yarışıyormuş hissini vermesini bekler. Durumun tam olarak böyle olduğunun farkında olan Criterion oyunseverlere büyük bir şehir haritası, şehrin her yerinde karşınıza çıkacak.

Kullanabileceğiniz 123 tane farklı araba ve adı sanı belli olmayan kimliksiz bir karakter sunmayı uygun görmüş. Oyun içerisindeki amacımızsa polisler tarafından en çok aranılan 10 yarışçıyı listede teker teker eleyerek zirveye yükselmek.

Oyun içerisinde zirveye yükselirken bir çok yarış yapacak, farklı arabalar kullanacak, polislerden kaçacak ve listedeki rakiplerimizle yapmamız gereken yarışları açtırabilmek için bol bol puan toplayacağız. Genel olarak oyun hikayesi bunun üzerine kurulu ve emin olun Criterion tarafından baştan yaratılan bu yeni Need for Speed oyununun başka bir şeye ihtiyacı yok.

Son model arabalarla sokaklarında gezeceğimiz şehir olan Fairhaven başka bir deyişle hayali Detroit şehrinin değişik atmosferi sizleri büyüleyecek. Şehir merkezleri ve işlek caddelerde etrafınızda bulunan gökdelenler dikkatinizi çekeceği gibi, varoşlarda göreceğiniz yapılarda şehir merkezinden ne kadar uzaklaştığınızı size hissettirecek.

Need for Speed Most Wanted'ın tek kişilik oynanışı gayet açık: onları bulmanızı ve kullanmanızı bekleyen arabalarla dolu açık bir dünya şehri, yarışmanız için sizleri bekleyen bir sürü yarış ve rakip, yarışların sonunda sizleri bekleyen yeni ekipmanlar ve sizi enselemeye çalışan aynasızlar.

Oynanış açısından yapmanız gereken temel şey ise Fairhaven şehrinin sokaklarında gezerek kullanabileceğiniz yeni arabalar bulmak ve bulduğunuz arabalarla farklı yarışlara girerek başarı elde ederek arabanızı modifiye etmenize olanak tanıyacak yeni parçaları açtırmak.

Elinizde bulunan arabaları en yüksek performans alabileceğiniz şekilde geliştirerek zorlu yarışları ilk sırada bitirmeye çalışacaksınız. Oyunun en can alıcı ve önemli bölümüyse topladığınız puanlar sayesinde en çok arananlar listesinde bulunan 10 rakibinizle tek tek karşılaşmak ve yarış sonunda bitiş çizgisini ilk sırada bitirebilirseniz, onları yakalayarak arabalarına sahip olmak.

Need for Speed Most Wanted'ın sürüş modellemeleri ise oldukça dengeli durumda. Yapay zeka sanırım şimdiye kadar ki Need for Speed oyunları içerisinde en gelişmişi diyebilirim. Yarış içerisinde rakipleriniz sizin yol üzerinde dümdüz gitmenize asla izin vermiyorlar ve sürekli olarak sizi taciz ediyorlar.

Bunun dışında sizi yarış içinde ve yarış dışında kovalayan polislerin de ne zaman nerden karşınıza çıkacağını kestirmek gerçekten güç. Sonuç olarak hızı, heyecanı ve aksiyonu tam anlamıyla hissedebiliyoruz.

Oyun içerisinde ki her araç dünyanın hemen hemen tüm üreticilerine ait en güçlü otomobiller olarak bizlere sunulmuş. İlk yarışımızda kullanacağımız Porsche'tan tutun da Gallardo'ya kadar geniş bir araç yelpazesi oyun içerisinde bizleri beklemekte. Her arabanın kendi sınıfına özel yarışları mevcut ve bu yarışlar sonunda bitiş çizgisini ilk geçtiğiniz taktirde sizleri bekleyen modifiye paketleri bulunmakta.

Yarışmaktan sıkıldınız ve şehirde gezerek farklı arabalar bulmaya çalışıyorsunuz, işte o an siz son sürat giderken yanınızdan geçen bir polis arabası sizin biraz hızlı gittiğinizi farkedecek ki peşinize takılıyor. Kovalamaca süresi uzadıkça ve siz o peşinizdeki tek polis arabasını atlatamadıkça, peşinizdeki polislerin sayıları artmaya başlıyor.

Kovalamaca soluksuzca devam ederken bir de bakıyorsunuz yollarınız polis barikatlarıyla kapatılmış ve aradan sıyrılmaya çalışıyorsunuz. Evet polis barikatının arasından usta bir manevrayla geçtiniz ve yola devam ediyorsunuz.

Yol üzerinde bulunan kapanı görmediniz ve arabanızın lastiklerine elvada demek zorunda kaldınız. İşte bu noktada yakınınızda arabanızı tamir ettirebileceğiniz bir tamirhane yoksa belki de kovalamacanın sonuna geldiniz.

Oynanış genel olarak arabalar üzerine kurulu olduğu için bilgisayar başında oyunu oynayan kullanıcıların daha iyi arabalara ve modifikasyonlara sahip olmak için oyun başında geçirmeleri gereken sürenin gerçekten de çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle de kolay kolay oyundan sıkılmak gibi bir durum söz konusu değil.

En çok arananlar listesinde yer alanlar hakkında bir kimlik bilgisi bulunmamakta. Bunun yerine sadece listede sıralamaya giren arabaların modellerini görüyoruz ve o arabalara sahip olmak için yarışlarda onları saf dışı bırakmamız gerekiyor.

Oyun içerisinde bana göre en büyük problem ise eğer gerçekten güçlü bir arabaya sahip değilseniz sizin oyunculuğunuzun pek bir önemi kalmıyor çünkü yarışlarda rakiplerinize yetişmek bazen imkansız bir hal alıyor. Zaten o an kullanmakta olduğunuz arabaya ait yarışlarda zorluk seviyeleri dikkatinizi çekecektir.

Yüksek zorlukta olan bir yarışta bitiş çizgisini ilk sırada geçmek için çok fazla uğraşmanız gerekmekte. Belki de o yarışı hiç bir şekilde ilk sırada bitiremeyeceksiniz. Yine problem olarak dile getirebileceğimiz bir diğer eksiklikte oyunun tamamen arabalar üzerine odaklanmış olması. Buna bağlı olarak arabaların ardında bulunan kişilerin veya karakterlerin arka planda kalması.

Sonuç olarak Need for Speed Most Wanted gerçekten uzun zamandır kaliteli bir yarış oyunu bekleyen kullanıcıların beklentilerini büyük ölçüde karşılayabilecek bir oynanışa sahip diyebiliriz. Oyunu her oynadığınızda aynı heyecanla kaldığınız yerden devam ederken saatlerin nasıl geçtiğini farketmeyebilirsiniz.

Need for Speed: Most Wanted grafiksel açıdan gerçekten de kullanıcıların beklentilerini karşılayacak kalitede, hatta belki daha da fazlası. Eğer yüksek bir sistem konfigürasyonuna sahipseniz oyunun grafiklerinden tam anlamıyla keyif alacağınıza eminim. Öyle ki sadece şehir içerisinde geziyorken bile etrafta göreceğiniz farklı model araçlara bakarak saatlerinizi geçirebilirsiniz.

Tek sorun oyun içerisinde kullanabileceğiniz kamera açılarının eksik kalmış olması ve trafikte karşınıza çıkan bazı araçların detaylarında eksiklikler görünmesi diyebiliriz.

Most Wanted için seçilen oyun müzikleri gerçekten çok etkileyci ve oyunculara adrenalin duygusunu tam anlamıyla yaşatıyor. Rock, electronic, dubstep ve benzer tarzdaki müzikler, yarış içerisinde veya şehri gezerken tamamen oyun atmosfere oyuncuları adapte edecek şekilde seçilmiş.

Müzikleri bir kenarıya bıraktığımızda oyun içerisinde bulunan diğer ses efektleri de gerçekten etkileyici. Kullandığımız aracın motorundan yükselen, polis sirenlerinden gelen, çarpışma anında gerçek bir kaza yapmışçasına sizi irkilten ve benzeri daha birçok oyun içi sesler ve efektler gerçeğe en yakın şekilde hazırlanmış.

Uzun bir süredir yayıncı Electronic Arts Need for Speed serilerinin odağını genel olarak multiplayer moda kaydırmayı hedefliyordu ve Most Wanted ile tam olarak istediklerine ulaşmış gibi görünüyorlar.

Multiplayer'ın en güzel yanı geliştiriciler tarafından yayınlanan farklı yarışlarda yer alabiliyor olmamız ve çeşitli etkinlikler sayesinde dünya üzerinde oyunu oynayan diğer oyuncularla kıyasıya bir rekabet içerisinde olmamız.

Need for Speed Most Wanted Multiplayer modunda oynayış tarzınız ne olursa olsun başarılı olabileceğiniz bir etkinlik bulmanız mümkün. Çoklu oyuncu modunda yarışabileceğiniz farklı 5 tane oynanış modu bulunmakta.

Arkadaşlarımızla birlikte oynarken özellikle takım çalışmasının çoğu zaman ne kadar gerekli olduğunu fark edeceksiniz ve buna dayalı olarak kendinize farklı oynanış stratejileri geliştirmeye çalışacaksınız.

Rakiplerinizi saf dışı etme, drift, park etme, yüksek hız, uzun mesafe atlayışı, takım yarışları ve daha bir çok farklı özellik bizleri çoklu oyuncu modunda beklemekte. Anlayacağınız tek kişilik oyun menüsü sadece bir başlangıç. Gerçek heyecanın başladığı ve birçok rakibin bizleri beklediği oyun modu ise multiplayer olarak karşımıza çıkıyor.

Ayrıca Need for Speed Most Wanted'ın çoklu oyuncu modu içerisinde tüm oyuncuların ortak olarak yapabilecekleri birçok kazanım (achievements) bulunmaktadır. Sadece bu kazanımları başarabilmek için bile oyun başında geçireceğiniz zamanın gerçekten çok keyifli olacağına emin olabilirsiniz.

Çoklu oyunculu modunda kazandığınız yarışlar ve tamamladığınız görevler için sizleri sınırsız sayıda farklı ödüller ve hediyeler bekliyorlar olacak. Sadece çoklu oyuncu modunda oynayabilmek için bile Need for Speed Most Wanted için ödeyeceğiniz ücrete değecektir.

Sonuç

Need for Speed: Most Wanted gerçekten iyi bir araba yarışı ama mükemmel değil. Mükemmel olmayışının sebebini de aynı anda birden çok şeyi bir arada yapmaya çalışması ve bu konuda başarız olması olarak gösterebiliriz. Tek kişilik oyuncu modunda bazı eksiklikleri olsa da etkileyici bir çoklu oyuncu altyapısına sahip.

Ben bir sonraki Criterion yapımı olacak Need for Speed'in tek kişilik oyuncu desteğini ortadan kaldırarak tamamen çoklu oyuncu modu altında dünya üzerindeki tüm yarış severleri bir araya toplayacağını düşünüyorum. Muhtemelen böyle bir durumda Electronic Arts'ta oyunun tek kişilik oyuncu modu için farklı bir yapımcı firmayla çalışacaktır.

Uzun lafın kısası Need for Speed: Most Wanted birçok oyuncunun beklentilerini fazlasıyla karşılayacak gibi görünüyor olmasına karşın beklentisi çok yüksek olan oyuncular için hayal kırıklığı yaratmış olabilir.

Benim kişisel görüşümse diğer serileri göz önünde bulundurduğum zaman serinin yeni oyununun gerçekten büyük bir ilerleme kaydettiği ve heyecan verdiği yönünde. Electronic Arts gelecek için Criterion firmasıyla çalışmaya devam ederse bizleri gerçekten çok daha iyi Need for Speed oyunlarının beklediği de bir gerçek.

Editör Puanı Hikaye 7/10 Oynanış 9/10 Grafik 10/10 Ses 9/10 Çoklu Oyuncu Modu 10/10 Ortalama 9/10

Bu yazıda Need for Speed: Most Wanted incelemesi ile karşınızdaydık. Popüler yarış oyunu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.