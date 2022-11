Geçmişten Günümüze Need For Speed Serisi

Efsane aramıza 1994 yılında katılmıştır. Birçok kişinin gönlüne taht koyan oyun, herkes tarafından beğenilmiş ve sevilerek oynanmıştı. Bir zamanlar internet kafenin vazgeçilmez oyunları arasında yer alan Need for Speed serisi 20'den fazla oyun ile hayatımıza girdi. Peki geçmişten günümüze Need For Speed oyunları neler? Gelin birlikte bakalım

Geçmişten Günümüze Tüm Need for Speed Serisi

The Need for Speed

Need for Speed II

Need for Speed III: Hot Pursuit

NFS: High Stakes

NFS: Porsche Unleashed

NFS: Hot Pursuit 2

NFS: Underground

NFS: Underground 2

NFS: Most Wanted

NFS: Carbon

NFS: ProStreet

NFS: Undercover

NFS: Shift

NFS: Nitro

NFS: World

NFS: Hot Pursuit

NFS Shift 2: Unleashed

NFS: The Run

NFS: Most Wanted

Need for Speed Rivals

NFS: No Limits

Need for Speed

Need for Speed Payback

Need for Speed Heat

Need for Speed Unbound

The Need for Speed

Oyun diğer araba yarışı oyunlarından bir adım önde olarak başlamış ve araç içi kamera moduyla hayatımıza girmişti. O zamanların grafiklerine göre iyi olan Need For Speed birçok kişi tarafından beğenilmiştir.

Need for Speed II

Efsane 3 yıl sonra tekrar hayatımıza girmiş ve bu sefer daha iyi bir oyun dinamikleri ile kendini beğendirmişti. Öyle ki artık oyuncular bu oyunda asfalt dışına çıkabiliyor ve daha özgür bir şekilde oyun oynayabiliyordu.

Need for Speed III: Hot Pursuit

Araba yarışı oyunu efsanesi bu sefer hayatımıza çok farklı bir yenilikle girmişti. Öyle ki artık polisler yarışçıları kovalaya biliyor ve yakalayabiliyordu. Bu da araba yarışları oyunu için daha iyi canlı bir serüven katıyordu.

NFS: High Stakes

21. yüzyıla girmeden önce yani 20. yüzyılın sonunda, Need For Speed bir oyun daha çıkarmıştı ve daha iyi grafiklerle oyun oynamanızı sağlıyordu. Büyük haritalarda asfalt farklıydı hatta oyunda karlar bulunuyordu. Bu durum bazı oyuncular tarafından eleştirilmiş olsa da efsane büyümeye devam ediyordu.

NFS: Porsche Unleashed

Oyunda araçlara yeni modifiyeler yapılabiliyor ve Porsche serisini barındıran bir oyun olduğunu söyleyebiliriz.

NFS: Hot Pursuit 2

Oyunun en büyük avantajlarından biri de PlayStation 2 ve Xbox'a çıkmasıydı. Birçok oyuncuya ulaşan Need For Speed kendini sürekli geliştirmeye devam ediyordu.

NFS: Underground

Efsane Underground 2 oyunu çıkmadan önce 1 serisi hayatımıza girmişti. Yeraltı dünyası ve hızlı araba yarışı heyecanı bu oyunla birlikte büyük bir yol katetti.

NFS: Underground 2

Need For Speed serisinin en çok sevilen oyunlarından biri de Underground 2 oyunudur Öyle ki halen günümüzde birçok oyunu bulunan Underground 2 şimdiye kadar çıkan tüm oyunlardan oldukça yüksek grafiklere sahipti.

NFS: Most Wanted

Oyunculardan tam puan alan seri 2005 yılında yeni bir oyun ile karşımıza geldi. Most Wanted'ın en büyük avantajlarından biri de bugüne kadar beğenilen temaların birleştirilmesiydi.

NFS: Carbon ​

Oyun birçok kişi tarafından beğenilmiş ancak birçok kişi tarafından da eleştirilmişti bu nedenle karbon oyunu birçok defa tartışıldı ve o kadar da tutmadı.

NFS: ProStreet

Need For Speed tekrar gerilemeye başlamış ve yeni bir oyun çıkarmış olsa da oyunculardan pek ilgi toplamamıştı.

NFS: Undercover

Ecocity bulunan oyunu polis kovalamacasını anlattığını söyleyebiliriz.

NFS: Shift

Pistlerin tozunu attırmak isteyen tüm takipçilerimize Need for Speed Shift oyununa bekleyebiliriz en çok beğenilen Need For Speed oyunlarından biri olmayan shift Aslında denemeye değer bir oyun olduğunu söyleye bilmekteyiz.

NFS: Nitro

Need For Speed Nitro sadece belirli platformlarda yayınlandığı için birçok kişi tarafından bilinmemektedir Öyle ki asfalt oyununa da benzeyen Bu oyun yine birçok oyunun gölgesinde kalmış durumdadır.

NFS: World

Efsane artık o kadar çok eleştiri almaya başlamıştı ki son çıkardığı Need For Speed World oyununu ücretsiz bir şekilde yayınlamaya karar vermişti.

NFS: Hot Pursuit

Eski oyunu yeni grafikleri ile sunan oyun birçok kişi tarafından ilgi görmüş ve EA tekrar oyuncu kazanmaya başlamıştı.

NFS Shift 2: Unleashed

Simülasyon tarzı bir Need For Speed oyunu oynamak isteyenlerin uğrak noktasıydı.

NFS: The Run

Need For Speed halen beklenen ilgiyi görmemekteydi ve artık yeni bir şeylere adım atması gerekiyordu.

NFS: Most Wanted

Most Wanted serisi bu sefer birçok kişi tarafından sevilmiş ve oldukça iyi bir grafiklere sahip ancak yine bazı nedenlerden dolayı belirli bir kesim sevmiyordu.

Need for Speed Rivals

Daha çok online olarak oynanan oyun kimilerinin polis olabileceği kimlerin yarışçı olabileceği bir mod sunmaktaydı. Bir harita vardı Ancak bu harita kocamandı Öyle ki çöl fırtına kar gibi birçok bölgeleri bulunuyordu birçok bölgenin birleşiminden oluşan bu harita oyunda tek olarak bulunmaktadır.

NFS: No Limits

Need for Speed Shift kendini biraz farklı alanlara atayarak mobil versiyon ile de karşımıza çıkmıştı.

Need for Speed

Yine serinin en çok beğenilmeyen oyunlarından biri olan NFS diğer oyunların gölgesin de kalmıştı.

Need for Speed Payback

EA, bu sefer oyuncuların beklentilerini karşılayacak bir oyun ile karşımıza gelmişti ve birçok yarış modu bulunan oyunun dinamikleri grafikleri daha da fazlası gelişmişti.

Need for Speed Heat

Birçok oyun modu bulunan oyun, NFS'nin son zamanlarda çıkan en iyi oyunlarından biridir.

Need for Speed Unbound

Gelgelelim serinin son oyununa, 2022 yılında hayatımıza girecek NFS en iyi NFS oyunu olması bekleniyor.

Bu içeriğimizde tüm Need for Speed oyunlarını sizler için yazdık. Peki, sizin en sevdiğiniz NFS oyunu hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım. Geçmişten günümüze tüm Battlefield serisini merak edenleri yazımıza alabiliriz.