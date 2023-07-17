Unutulmaz NFS Underground 2 Hileleri
Sizi çocukluğunuza ışınlayacak oyunlardan biri olan NFS Underground 2’nin bütün hileleri burada.
Yarış oyunları hepimizin hayatında en az bir kere bile olsun yer etmiştir. Özellikle 2000’lerin başında pek çoğumuz Need For Speed serisinden bir oyuna gönlünü kaptırmış olabilir.
Need For Speed serisinin en gözde yapımlarından biri de hiç şüphesiz NFS Underground 2’dir. NFS Underground 2 gibi oyunların hileleri de meşhurdur. Bu yazımızda da NFS Underground 2 hilelerinden bahsedeceğiz.
Günümüzde pek çok yarış oyunu olsa da sayısı azımsanmayacak kadar çok kişi hala NFS Underground 2 oynamaya devam ediyor. Bazılarımız bu oyunu daha çok nostalji amacıyla oynasa da birçokları bu oyuna girip 1-2 yarış yapıp çıkıyor. Oyunu nasıl oynuyor olursanız olun, aşağıda size vereceğimiz NFS Underground 2 hileleri çok işinize yarayacak.
NFS Underground 2 Hile Nasıl Yapılır?
NFS Underground 2 hilelerini kullanmak çok kolay. Oyuna giriş yaptıktan sonra “Enter” tuşuna basıp ilgili kısmı açmanız yeterli. Aşağıdaki hile kodlarını girerek dilediğiniz NFS Underground 2 hilesini yapabilirsiniz. NFS Underground 2 hilelerini kullanmak için ekstra bir şey yapmanıza gerek yok.
Geçmişten Günümüze Need For Speed Serisi
Efsane aramıza 1994 yılında katılmıştır. Birçok kişinin gönlüne taht koyan oyun, herkes tarafından beğenilmiş ve sevilerek oynanmıştı.
NFS Underground 2 Hileleri
- tunejapantuning: Japantuning araba
- shinestreetbright: ShinestStreet araba
- needperformance1: Düzey 1 performans yükseltmelerini açar
- gotmycingular: Cingular kaplama
- needperformance2: Düzey 2 performans yükseltmelerini açar
- goforoldspice: Old Spice kaplama
- opendoors: Tüm oyun yerlerini açar
- regmebaby: Kariyer modunda $20,000 verir
- gimmevisual1: Seviye 1 görsel yükseltmelerini açar
- davidchoeart: David Choe sponsorlu araba
- gimmevisual2: Seviye 2 görsel yükseltmelerini açar
- ordermebaby: Tüm araçların kilidini açar
- gottahavebk: Burger King kaplama
- regmybank: Kariyer modunda $200 verir
- yodogg: Snoop Dogg sponsorlu araba
- needmybestbuy: Best Buy kaplama
- wannacapone: Capone sponsorlu araba
- wantmyd3: D3 sponsorlu araba
- gottaedge: Kenar kaplama
- gimmechingy: Chingy sponsorlu araba
NFS Underground 2 hileleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin Need for Speed serisindeki favori oyununuz hangisi? En çok işinize yarayan NFS Underground 2 hilesi ne? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
YORUMLAR