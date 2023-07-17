Unutulmaz NFS Underground 2 Hileleri

Yarış oyunları hepimizin hayatında en az bir kere bile olsun yer etmiştir. Özellikle 2000’lerin başında pek çoğumuz Need For Speed serisinden bir oyuna gönlünü kaptırmış olabilir.

Need For Speed serisinin en gözde yapımlarından biri de hiç şüphesiz NFS Underground 2’dir. NFS Underground 2 gibi oyunların hileleri de meşhurdur. Bu yazımızda da NFS Underground 2 hilelerinden bahsedeceğiz.

Günümüzde pek çok yarış oyunu olsa da sayısı azımsanmayacak kadar çok kişi hala NFS Underground 2 oynamaya devam ediyor. Bazılarımız bu oyunu daha çok nostalji amacıyla oynasa da birçokları bu oyuna girip 1-2 yarış yapıp çıkıyor. Oyunu nasıl oynuyor olursanız olun, aşağıda size vereceğimiz NFS Underground 2 hileleri çok işinize yarayacak.

NFS Underground 2 Hile Nasıl Yapılır?

NFS Underground 2 hilelerini kullanmak çok kolay. Oyuna giriş yaptıktan sonra “Enter” tuşuna basıp ilgili kısmı açmanız yeterli. Aşağıdaki hile kodlarını girerek dilediğiniz NFS Underground 2 hilesini yapabilirsiniz. NFS Underground 2 hilelerini kullanmak için ekstra bir şey yapmanıza gerek yok.

NFS Underground 2 Hileleri

tunejapantuning: Japantuning araba

shinestreetbright: ShinestStreet araba

needperformance1: Düzey 1 performans yükseltmelerini açar

gotmycingular: Cingular kaplama

needperformance2: Düzey 2 performans yükseltmelerini açar

goforoldspice: Old Spice kaplama

opendoors: Tüm oyun yerlerini açar

regmebaby: Kariyer modunda $20,000 verir

gimmevisual1: Seviye 1 görsel yükseltmelerini açar

davidchoeart: David Choe sponsorlu araba

gimmevisual2: Seviye 2 görsel yükseltmelerini açar

ordermebaby: Tüm araçların kilidini açar

gottahavebk: Burger King kaplama

regmybank: Kariyer modunda $200 verir

yodogg: Snoop Dogg sponsorlu araba

needmybestbuy: Best Buy kaplama

wannacapone: Capone sponsorlu araba

wantmyd3: D3 sponsorlu araba

gottaedge: Kenar kaplama

gimmechingy: Chingy sponsorlu araba

NFS Underground 2 hileleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin Need for Speed serisindeki favori oyununuz hangisi? En çok işinize yarayan NFS Underground 2 hilesi ne? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.