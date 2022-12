Need for Speed Unbound

Efsane araba yarış oyunu olan Need for Speed Unbound, sonunda kullanıcılara sunuldu.

Abdullah Yılmaz - 39 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Başbelası polislerin sizi kovaladığı oyunda ayrı bir heyecan kattığını herkes bilir. Need for Speed Unbound, tüm Need for Speed oyunlarının sonuncusu olarak yakın zamanda kullanıcıların deneyimine sunulmuş bulunmakta.

Hız tutkunlarının bir arada bulunduğu ve Forza Horizon 5'in en büyük rakibi olan Need for Speed Unbound yeni bir heyecan ve macera ile karşımıza geliyor.

Need for Speed Unbound İndir

Need for Speed oyunlarının sonuncusu olan Unbound diğer oyunlarda olduğu gibi Türkçe dil desteği sağlamamaktadır.

Milyonlarca kullanıcısı olan ve bir o kadar Türk oyuncusu olan EA Games birçok oyununda Türkçe dil desteği bulundurmamakta. Bu durum büyük bir dezavantaj EA'nin halen bu durumu görmemesi ilerleyen zamanlarda etki edecek gibi.

Need for Speed Unbound indirdiğiniz grafiklerin ve müziklerin harika olduğunu birkaç saniyede görebilirsiniz. Birçok özel aracın bulunduğu oyun, günümüze göre orta seviye sistem gereksinimleri istemektedir.

Birçok özel efekt ile gelen Need for Speed Unbound aynı zamanda 20 tane giyim paketi de içermektedir.

Need for Speed Unbound Öne Çıkan Arabalar

Mercedes-AMG G 63 2017

BMW M3 Evolution II E30 1988

Volkswagen Golf GTI 1976

Mercedes-AMG GT Black Series 2020

Need for Speed Unbound Sistem Gereksimleri:

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 ya da Intel Core i7-8700

RAM: 16 GB

Ekran kartı: GeForce RTX 2070 (8GB) veya Radeon RX5700 (8GB)

GeForce RTX 2070 (8GB) veya Radeon RX5700 (8GB) Depolama: 50 GB