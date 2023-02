Need For Speed Carbon Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Herkesin favori bir Need for Speed oyunu vardır. Kimileri için bu oyun Carbon’dur. Eski bir oyun olmasına rağmen günümüzde bile hala pek çok oyuncu eski Need For Speed oyunlarına büyük bir ilgi gösteriyor. Need For Speed Carbon da o özel oyunlardan bir tanesi.

Oyundan aldığınız keyfi maksimuma çıkarmak ve oyundaki her şeyi en ince detayına kadar anlamak istiyorsanız Need For Speed Carbon Türkçe yama yükleyebilirsiniz. Aşağıdaki adımları takip ederek Need For Speed Carbon’u Türkçe yapabilirsiniz.

Need For Speed Carbon Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Need For Speed Carbon Türkçe yama dil dosyasını indirip kurmadan önce yapmamız gerekenler var.

İlk olarak bilgisayarınızın arama çubuğuna “ regedit.exe ” yazın ve çalıştırın.

” yazın ve çalıştırın. Açılan ekranda sol üst tarafta HKEY_LOCAL_MACHINE yazan klasörü açın.

yazan klasörü açın. Sırasıyla SOFTWARE > Electronic Arts > Need For Speed klasörlerini açın.

> > klasörlerini açın. Akabinde açılan sayfada Language ’i bulup açın.

’i bulup açın. English yazan yeri Swedish olarak değiştirin.

Bilgisayarımızı yama için hazırladık. Şimdi Need For Speed Carbon Türkçe yama kurulumunu yapacağız.

Yukarıdaki “ İndir ” yazısına tıklayın.

” yazısına tıklayın. İndirdiğiniz dosyayi Winrar ile açın.

ile açın. Ardından dosyanın içerisinden çıkan LANGUAGES ve MEMCARD isimli iki dosyayı oyunun kurulu olduğu dizine atın.

ve isimli iki dosyayı oyunun kurulu olduğu dizine atın. Değişim işlemini onaylayın.

Need For Speed Carbon Türkçe yama bilgisayarınıza yüklenmiş olacak.

Need For Speed Carbon Hakkında

Geçmişten günümüze Need For Speed serisi pek çok kez değişti, evrim geçirdi ve yenilendi. Need For Speed Carbon ise bu serideki en iyi oyunlardan bir tanesiydi. 2006 yılında hayatımıza giren Need For Speed Carbon sokak yarışları yapabildiğimiz bir oyundu. Bu seriye en çok yakışan temalardan biri hiç şüphesiz ki sokak yarışlarıdır. Bir konusu ve kariyer modu olan bu oyun serinin önceki yapımlarından çok daha iyi bir tecrübe sunmaktadır.

Need For Speed Carbon Türkçe yama hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin favori Need for Speed oyununuz hangisi? Need For Speed Carbon’un Türkçe yamasını nasıl buldunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.