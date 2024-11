NO STRANGERS

NO STRANGERS, canavar veya normal insan rolünde oynayabileceğiniz bir çok oyunculu korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hem eğlenceli hem de korkutucu bir deneyim yaşatan NO STRANGERS, çok oyunculu korku oyunları arasında yer alıyor. Arkadaşlarınızla birlikte ıssız bir kasabaya adım attınız ve aranızdan birisi lanetlendi. Siz kasabadaki sırları çözüp kaçmaya çalışırken, diğer yandan lanetlenen kişi ise sizi öldürmeye çalışıyor.

Ekibinizle birlikte doğaüstü olayları araştırın, ritüel için malzemeleri tamamlayın ve hayatta kalarak kurtulmaya çalışın. Lanetlenen kişi sizi her yerden izliyor olabilir. Gözünüzü her an açık tutarak, attığınız adımları sessizce atın!

NO STRANGERS İndir

NO STRANGERS, içerisinde alışılagelmiş bir yapıyı barındırıyor. Piyasada bulunan büyük, küçük çok oyunculu hayatta kalma oyunlarına benzer bir yapıda karşımıza çıkan NO STRANGERS minimum 3, maksimum 15 kişiya kadar oynanabilmektedir.

Piyasadaki benzerlerine kıyasla bu oyun, korkutuculuk açısından iyi bir düzeyde olsa da grafik tarafında ortalama bir deneyim sunmaktadır. Modellemeler, ortam grafikleri ve atmosfer açısından ortalama olduğunu söylesek de, aslında tatmin edici bir yapıdadır.

Arkadaşlarınızla birlikte ritüeli tamamlamak için görev dağılımı yapmalısınız. Canavar arkadaşınıza yakalanmadan tüm görevlerin üstesinden gelin veya canavar rolünde tüm arkadaşlarınızı öldürmeye çalışın. Siz de NO STRANGERS indirerek, eğlenceli vakit geçirebileceğiniz bir çok oyunculu korku oyunu oynayabilirsiniz.

NO STRANGERS Sistem Gereksinimleri