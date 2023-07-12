DEVOUR oynayın ve şeytani yaratıklar sizi yakalamadan onlardan kurtulmanın yolunu bulun.

Kemal Tavus - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

DEVOUR, hem arkadaşlarınızla hem de tek başınıza oynayabileceğiniz bir korku oyunudur. 1-4 kişiye kadar destek veren bu oyunda korkmamanız pek mümkün değil. Aşırı ürkütücü yaratıklar ve şeytani varlıklar tarafından yakalanmamaya çalıştığımız bu oyun türün diğer örneklerine göre biraz daha zor bir yapım.

DEVOUR’da hiçbir oyun bir diğerine benzemez. Kilitli kapılar, ritüel eşyaları ve eşyaların belirdiği yerler her oyunda farklılık gösterir. Tekrar oynanabilirliği yükselten bu özellik ayrıca oyunu da bir tık zorlaştırıyor. Oldukça isabetli bir karar olmuş diyebiliriz.

DEVOUR’da 4 tarikat liderinden birini kontrol ediyoruz. Şeytan tarafından ele geçirilmeden tüm yaratıklardan kurtulun ve ne olursa olsun yakalanmayın. Düşmanlara karşı son derece savunmasız olduğumuz bu oyunda kullanabileceğimiz tek şey elimizdeki fener.

DEVOUR İndir

Hemen DEVOUR indirin ve dilerseniz arkadaşlarınızla dilerseniz de tek başınıza bu korkunç oyunu deneyimleyin. Çığlıklar atarak, bağırarak ve ortalığı yıkıp dökerek oynayacağınız bu oyunda hem çok eğleneceksiniz hem de çok korkacaksınız.

DEVOUR Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 - 64 bit

: Windows 10 - 64 bit İşlemci : Intel i5 ya da new-gen i3 / AMD eşdeğeri

: Intel i5 ya da new-gen i3 / AMD eşdeğeri Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GTX 970 / AMD Radeon R9 290

: NVIDIA GTX 970 / AMD Radeon R9 290 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 10 GB kullanılabilir alan

: 10 GB kullanılabilir alan VR Desteği: OpenXR