DEVOUR
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 10000.00 MB
- Üretici Straight Back Games
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DEVOUR oynayın ve şeytani yaratıklar sizi yakalamadan onlardan kurtulmanın yolunu bulun.
DEVOUR, hem arkadaşlarınızla hem de tek başınıza oynayabileceğiniz bir korku oyunudur. 1-4 kişiye kadar destek veren bu oyunda korkmamanız pek mümkün değil. Aşırı ürkütücü yaratıklar ve şeytani varlıklar tarafından yakalanmamaya çalıştığımız bu oyun türün diğer örneklerine göre biraz daha zor bir yapım.
DEVOUR’da hiçbir oyun bir diğerine benzemez. Kilitli kapılar, ritüel eşyaları ve eşyaların belirdiği yerler her oyunda farklılık gösterir. Tekrar oynanabilirliği yükselten bu özellik ayrıca oyunu da bir tık zorlaştırıyor. Oldukça isabetli bir karar olmuş diyebiliriz.
DEVOUR’da 4 tarikat liderinden birini kontrol ediyoruz. Şeytan tarafından ele geçirilmeden tüm yaratıklardan kurtulun ve ne olursa olsun yakalanmayın. Düşmanlara karşı son derece savunmasız olduğumuz bu oyunda kullanabileceğimiz tek şey elimizdeki fener.
DEVOUR İndir
Hemen DEVOUR indirin ve dilerseniz arkadaşlarınızla dilerseniz de tek başınıza bu korkunç oyunu deneyimleyin. Çığlıklar atarak, bağırarak ve ortalığı yıkıp dökerek oynayacağınız bu oyunda hem çok eğleneceksiniz hem de çok korkacaksınız.
En İyi Çok Oyunculu Korku Oyunları
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DEVOUR Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 - 64 bit
- İşlemci: Intel i5 ya da new-gen i3 / AMD eşdeğeri
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 / AMD Radeon R9 290
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
- VR Desteği: OpenXR
Arkadaşlarla oynaması keyifli
Basit ve keyifli mekanikler
Korku dozu yerinde
Türkçe dil desteği
Tek başına oynamak pek keyifli değil