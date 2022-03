Arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz bir korku oyunu mu arıyorsunuz? O zaman doğru yere geldiniz. Sizler için hazırladığımız bu listede arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz en iyi çok oyunculu korku oyunlarına göz atıyoruz. Listede yer alan oyunlar birçok platform üzerinden şu an ulaşılabilir oyunlar. Size hitap eden en iyi oyunu hemen gidip mağazalardan satın alabilirsiniz. İşte en iyi çok oyunculu korku oyunları listesi!

En İyi Çok Oyunculu Korku Oyunları Listesi

Remnant: From The Ashes

Hunt: Showdown

Killing Floor 2

No More Room In Hell

Dead Island

The Forest

Don’t Starve Together

Dying Light 2

Friday the 13th: The Game

Dead By Daylight

Remnant: From The Ashes

Platformlar: PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi, Microsoft Windows

PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi, Microsoft Windows Geliştirici: Gunfire Games

Gunfire Games Yayıncı: Perfect World

Dünya, başka bir boyuttan gelen kadim bir kötülük yüzünden kaosa girdi. Hayatta kalan son insanlardan biri olarak kendi başına veya en fazla iki hayatta kalanla birlikte ölümcül düşman sürüleri ve reislerle karşılaşarak kaybolanları tekrar kazanmaya çalışacaksın. Remnant: From the Ashes, canavarla dolu kıyamet sonrası bir dünyada geçen hayatta kalmaya dayalı bir üçüncü kişi aksiyon oyunudur.

Hayatta kalan son insanlardan biri olarak kendi başına veya en fazla iki hayatta kalanla birlikte ölümcül düşman sürüleri ve reislerle karşılaşarak kaybolanları tekrar kazanmaya çalışacaksın. Her oynadığında değişen dinamik dünyaları keşfederken yeni haritalar yarat, düşmanlarla karşılaş, görev fırsatlarını ve dünya için etkinlikleri tecrübe et. Oyundaki dört eşsiz dünyanın her biri, her oynanışta yeni meydan okumalar sunan yaratık ve kötü ortamlarla doludur.

Hunt: Showdown

Platformlar: PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows

PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows Geliştirici: Crytek

Crytek Yayıncılar: Crytek, Koch Media

Louisiana bataklıklarında vahşi, kabus gibi canavarlar kol gezerken sen de dünyayı onların korkunç varlığından kurtarmaya ant içmiş çetin silahşorlardan oluşan bir grubun parçası oluyorsun. Bu yaratıkları dünyamızdan silersen ödülünü fazlasıyla alacaksın ve daha sağlam ve güçlü silahlar alma şansına sahip olacaksın. Başaramazsan öleceksin ve hem karakterinden hem de ekipmanından olacaksın. Fakat tecrübelerin, yani Bloodline'ın (Soyun), her zaman avcılar havuzunda kalacak.

Hunt'ın rekabete dayalı ve karşılaşma tabanlı oyun mekanizması, PvP ve PvE unsurlarını bir araya getirerek hayatınızın, karakterinizin ve eşyalarınızın sürekli tehlike altında olduğu benzersiz bir gerilim deneyimi sunar. Her bir Ödül Avı karşılaşmasının başında en fazla 12 oyuncu, korkunç hedeflerinin izini sürmek üzere maceraya atılır. Bu 12 kişi, belirlediğiniz moda ve takım seçeneklerine bağlı olarak, oyuna tek başına katılan oyuncuların ve iki-üç kişilik takımların farklı şekillerde bir araya gelmesiyle seçilir.

Killing Floor 2 Platformlar: PlayStation 4, Microsoft Windows, Xbox One, Linux

PlayStation 4, Microsoft Windows, Xbox One, Linux Yayıncı: Tripwire Interactive

Tripwire Interactive Geliştiriciler: Tripwire Interactive, Saber Interactive, Hardsuit Labs, Inc. Killing Floor 2, daha sonra Sabre Interactive'in desteğiyle Tripwire Interactive tarafından geliştirilen ve yayımlanan birinci şahıs nişancı video oyunudur . 2009 Killing Floor oyunun devamı niteliğindedir. Oyunun erken erişim sürümü Nisan 2015'te Microsoft Windows için piyasaya sürüldü. Oyunun Windows için Kasım 2016', Xbox One ve PlayStation için ise Ağustosos 2017'de piyasaya sürüldü. Oyun Epic Games'in Unreal Engine 3 grafik motorunu kullanıyor. No More Room In Hell Platformlar: Microsoft Windows, MacOS, Linux, Steam, Mac OS

Microsoft Windows, MacOS, Linux, Steam, Mac OS Yayıncı: Lever Games

Lever Games Geliştirici: No More Room in Hell Team No More Room in Hell, Matt "Maxx" Kazan tarafından yaratılan ve Valve'in Source oyun motoru kullanılarak geliştirilen, işbirlikçi bir birinci şahıs hayatta kalma korku video oyunudur. Bir zombi kıyametinde oyuncu, işbirliği ve hayatta kalmaya odaklanarak, hayatta kalan sekiz kişiden birinin rolünü üstlenir. Oyun iki farklı mod ile oynanabilir. George Romero'nun Yaşayan Ölüler serisinden büyük ölçüde esinlenen yapım, Ölülerin Şafağı'na, özellikle de "Cehennemde yer kalmadığında, ölüler dünyada yürüyecek" satırına atıfta bulunmaktadır ve bazı karakterler American Psycho ve The Big Lebowski gibi diğer filmlerden esinlenerek yaratılmıştır. Dead Island

Platformlar: Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One, iOS ve Android

Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One, iOS ve Android Geliştiriciler: Techland, YAGER, Fatshark, Deep Silver Dambuster Studios, Sumo Digital

Techland, YAGER, Fatshark, Deep Silver Dambuster Studios, Sumo Digital Yayıncılar: Techland, Deep Silver, Spike Chunsoft, MENG CHIA TSAI

İçgüdüsel müthiş yakın dövüş çarpışmalarıyla ve keşfedilmeyi bekleyen ve sürekli büyüyen bir açık haritada geçen gerçek hikaye temelli 4 oyunculu co-op mücadelesinde kafaları ezin, kafataslarını kırın ve onları dilim dilim doğrayın. Dead Island, Techland Polska tarafından geliştirilen ve Deep Silver firmasının 6 Eylül 2011 tarihinde yayınladığı serbest dünya aksiyon oyunudur. Bir virüs nedeniyle zombilere dönüşen insanlara karşı hayatta kalma savaşı verdiğiniz oyunda kendinizi tabanca ve tüfek dışında kürek, beyzbol sopası, bıçak gibi aletlerle korumaya çalışırsınız. Ayrıca oyunda kendi silahlarınızı da yapabilir ve geliştirebilirsiniz. Oyun hayali Banoi adasından geçmektedir.

The Forest

Platformlar: Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One

Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One Geliştirici: Endnight Games

Endnight Games Yayımcı: Endnight Games

The Forest Endnight Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir hayatta kalma video oyunudur. Oyun, ana karakter Eric Leblanc ve oğlu Timmy'nin uçak kazasıyla ormanlık bir yarımadaya düşmesini ve adadan kurtulma çabasını konu alıyor. Oyun, birinci şahıs perspektifinden oynanan açık bir dünya ortamında, belirli görevler veya görevler olmadan doğrusal bir oynanışa sahiptir ve oyuncuyu hayatta kalma kararlarını vermesi gerekmektedir. Dört yıllık erken erişim beta aşamasının ardından, oyun Nisan 2018'de Microsoft Windows ve Kasım 2018'de PlayStation 4 için piyasaya sürüldü. 2018'in sonuna kadar beş milyondan fazla sattı. Serinin bir sonraki oyunu Sons of the Forest geliştirilme aşamasında.

Don’t Starve Together

Platformlar: PlayStation 4, MacOS, Xbox One, Microsoft Windows, Linux

PlayStation 4, MacOS, Xbox One, Microsoft Windows, Linux Geliştirici: Klei Entertainment

Klei Entertainment Yayıncı: Klei Entertainment

Don't Starve Together, acımasız vahşi doğada hayatta kalma oyunu Don't Starve'ın bağımsız çok oyunculu bir genişletmesidir. Tuhaf yaratıklar, tehlikeler ve sürprizlerle dolu ilginç ve keşfedilmemiş bir dünyaya katılın. Hayatta kalma tarzınıza uygun eşyaları ve yapıları kullanmak için kaynak toplayın. Bu tuhaf diyarın gizemlerini ortaya çıkarmak için istediğiniz şekilde oynayın. Özel oyunda arkadaşlarınızla işbirliği yapın veya çevrimiçi olarak yabancılarla şansınızı deneyin. Bu haşin ortamda hayatta kalabilmek için diğer oyuncularla birlikte yaşayın ya da tek başınıza devam edin. Elinizden geleni yapın ama en önemlisi Don't Starve, yani Açlıktan Ölmeyin.

Dying Light 2

Platformlar: Xbox X ve S Serisi, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Nintendo Switch, Microsoft Windows

Xbox X ve S Serisi, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Nintendo Switch, Microsoft Windows Geliştirici: Techland

Techland Yayıncı: Techland

Virüs kazandı ve medeniyet Karanlık Çağ'a geri döndü. İnsanlığın son yerleşkelerinden biri olan Şehir, yıkılmanın eşiğinde. Hayatta kalmak için çevikliğini ve dövüş yeteneklerini kullan ve dünyayı yeniden şekillendir. Seçimlerin herkesin kaderini belirleyecek. Yirmi yıldan fazla bir süre önce Harran'da virüsle savaştık ve kaybettik. Şimdi yine kaybediyoruz. Ayakta kalan son büyük insan yerleşkelerinden biri olan Şehir, karmaşaya teslim olmuş durumda. Medeniyet Karanlık Çağ'a geri döndü. Yine de, umudumuzu kaybetmedik.

Şehir'in kaderini değiştirme gücüne sahip bir gezginsin. Sıra dışı yeteneklerinin de bir bedeli var tabii. Anlam veremediğin anılarını çözümleyerek gerçekleri öğrenmeye başlarken kendini savaşın ortasında buldun. Düşmanlarını alt etmek ve kendine müttefikler bulmak için becerilerini geliştir. Bunu yaparken hem kaleme hem kılıca ihtiyacın olacak. Gücü elinde tutanların karanlık sırlarını çöz, tarafını seç ve kaderini belirle. Ama yaptıkların seni nereye götürürse götürsün, unutmaman gereken tek bir şey var. İnsan olmak.

Friday the 13th: The Game

Platformlar: Nintendo Switch, PlayStation 4, Microsoft Windows, Xbox One

Nintendo Switch, PlayStation 4, Microsoft Windows, Xbox One Yayıncı: Gun Media

Gun Media Geliştiriciler: Gun Media, IllFonic, Black Tower Studios, Nighthawk Interactive

Oyun, ger oyuncunun hayatta kalması, kaçması ya da öldürülmemesi gereken bir yapıya sahip. Her oyun seansı, hayatta kalmak için değil, en iyisi, sinema tarihinde en çok katil olan, rakiplerinden daha çok öldüren bir şaşkınlığa sahip olduğunuzu ispatlamak için tamamen yeni bir şans veriyor. Bu arada Jason'a avını izlemek, avlamak ve öldürmek için bir dizi yetenek veriliyor. Gölgelerden saplayın, hedeflerinizi korkutun ve hayal edebileceğiniz kadar acımasız bir moda girdiğiniz zaman onları öldürün. Jason Voorhees olan efsanevi katili kontrol altına al ve yolunu kesmek için bu talihsizliği dehşete düşür!

Dead By Daylight

Platformlar: PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, iOS, Android, PlayStation 5, Microsoft Windows, Xbox Series X ve S, Stadia

PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, iOS, Android, PlayStation 5, Microsoft Windows, Xbox Series X ve S, Stadia Geliştirici: Behaviour Interactive

Behaviour Interactive Yayıncılar: Behaviour Interactive, Starbreeze Studios, Koch Media

Dead by Daylight, oyunculardan birinin acımasız bir Katil'i ve kalan dört oyuncunun yakalanmaktan, işkence görmekten ve öldürülmekten kaçmaya çalışan Kurbanları oynadığı çok oyunculu (4'e karşı 1) bir korku oyunudur. Kurbanlar üçüncü şahıs olarak oynarlar, dolayısıyla daha iyi durumsal farkındalığa sahiplerdir. Katil ise birinci şahıs olarak oynar ve avlarına daha çok odaklanabilir. Karşılaşmalarda Kurbanların amacı, Katil'e yakalanmadan Ölüm Alanı'ndan kaçmak. Fakat bu kulağa geldiği kadar kolay değil, özellikle de her oynayışta ortamın değiştiği düşünülünce...

Peki siz en en iyi çok oyunculu korku oyunları listemiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.