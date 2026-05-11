OBS Controller APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 18.9 MB
- Üretici Fallen Starlight
-
OBS Controller APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz kapsamlı bir uzaktan yayın kontrol etme uygulamasıdır.
⚡ Önemli Bilgiler
- Bilgisayarınızdaki OBS Studio programını yerel ağ (Wi-Fi) üzerinden kontrol etmenizi sağlar.
- Uygulama içinde kendi buton düzeninizi oluşturabilirsiniz.
- WebSocket protokolünü kullandığı için komutlar bilgisayarınıza neredeyse anında iletilir.
Yayın yapan kullanıcılar için geliştirilen OBS Controller APK, bilgisayarınızdaki OBS Studio programına bağlanarak uzaktan kontrol etmenize olanak tanır. Yerel ağ üzerinden yayın ayarlarınızı kontrol edebildiğiniz bu uygulamada, yayını başlatıp durdurabilir veya sahneler arasında geçiş yapabilirsiniz.
Özelleştirilebilir arayüze ev sahipliği yapan OBS Controller'da, hangi sahnenin hangi butonda olacağına karar verebilirsiniz. Yayın akışınıza veya en çok kullandığınız ayarlara göre arayüzü düzenleyin ve tamamen kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşayın.
Uzaktan yayın yönetimini sorunsuz gerçekletiren OBS Controller APK, temel özellikleri ücretsiz olarak sunmaktadır. Lakin, gelişmiş seçeneklere erişmek için tek seferlik üyelik satın almanız gerekmektedir.
OBS Controller APK İndir
Şunu unutmayın ki, telefonunuz ve bilgisayarınızın aynı ağa bağlı olması gerekir. Eğer aynı ağa bağlı değilseniz, bilgisayarınıza bağlanamaz ve ayarlara erişemezsiniz.
Eğer siz de OBS üzerinden yayın yapıyorsanız, OBS Controller APK indirin ve yayınlarınızı uzaktan kontrol edin!
OBS Controller Uygulaması Özellikleri
- Uzaktan yayın yönetimi
- OBS Studio'ya telefondan bağlanma
- Mikrofon, sahne ve basit yayın ayarları
- Temel özelliklere ücretsiz erişim
- Kullanıcı dostu arayüz
Sıkça Sorulan Sorular
Uygulama ücretli mi yoksa ücretsiz mi?
Uygulama temel özellikleri sunan ücretsiz bir sürüme sahiptir. Ancak daha fazla buton eklemek veya reklamsız bir deneyim yaşamak isterseniz "Pro" sürümüne tek seferlik bir ödemeyle geçiş yapabilirsiniz.
Bilgisayarıma ek bir yazılım kurmam gerekiyor mu?
Evet. OBS Studio içine "obs-websocket" eklentisinin kurulu olması gerekir (OBS'in güncel sürümlerinde bu özellik yerleşik olarak gelir). Uygulama, bu eklenti aracılığıyla bilgisayarınızla iletişim kurar.
Telefonum ve bilgisayarım farklı ağlardayken çalışır mı?
Hayır. Uygulamanın çalışması için telefonunuzun ve bilgisayarınızın aynı Wi-Fi ağına bağlı olması gerekir. Bu, güvenlik ve hız açısından en sağlıklı yöntemdir.
Twitch veya YouTube uyarılarını (Alerts) buradan görebilir miyim?
Bu uygulama temel olarak bir "kumanda" görevi görür. Yayın içindeki sahneleri ve kaynakları kontrol eder; ancak gelişmiş bazı sürümlerinde sohbeti veya basit istatistikleri görme seçenekleri de sunulmaktadır.
Kurulumu zor mu, teknik bilgi gerektirir mi?
Kurulum oldukça basittir. OBS içindeki WebSocket ayarlarından bir şifre belirleyip, telefonunuzdaki uygulamaya bilgisayarınızın yerel IP adresini ve bu şifreyi girmeniz yeterlidir. Saniyeler içinde eşleşme sağlanır.