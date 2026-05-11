OBS Controller APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz kapsamlı bir uzaktan yayın kontrol etme uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 1 KISA SÜRE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Bilgisayarınızdaki OBS Studio programını yerel ağ (Wi-Fi) üzerinden kontrol etmenizi sağlar.

Uygulama içinde kendi buton düzeninizi oluşturabilirsiniz.

WebSocket protokolünü kullandığı için komutlar bilgisayarınıza neredeyse anında iletilir.

Yayın yapan kullanıcılar için geliştirilen OBS Controller APK, bilgisayarınızdaki OBS Studio programına bağlanarak uzaktan kontrol etmenize olanak tanır. Yerel ağ üzerinden yayın ayarlarınızı kontrol edebildiğiniz bu uygulamada, yayını başlatıp durdurabilir veya sahneler arasında geçiş yapabilirsiniz.

Özelleştirilebilir arayüze ev sahipliği yapan OBS Controller'da, hangi sahnenin hangi butonda olacağına karar verebilirsiniz. Yayın akışınıza veya en çok kullandığınız ayarlara göre arayüzü düzenleyin ve tamamen kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşayın.

Uzaktan yayın yönetimini sorunsuz gerçekletiren OBS Controller APK, temel özellikleri ücretsiz olarak sunmaktadır. Lakin, gelişmiş seçeneklere erişmek için tek seferlik üyelik satın almanız gerekmektedir.

Şunu unutmayın ki, telefonunuz ve bilgisayarınızın aynı ağa bağlı olması gerekir. Eğer aynı ağa bağlı değilseniz, bilgisayarınıza bağlanamaz ve ayarlara erişemezsiniz.

OBS Controller Uygulaması Özellikleri

Uzaktan yayın yönetimi

OBS Studio'ya telefondan bağlanma

Mikrofon, sahne ve basit yayın ayarları

Temel özelliklere ücretsiz erişim

Kullanıcı dostu arayüz