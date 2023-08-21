Netflix Game Controller Uygulaması Nedir? Nasıl Kullanılır?

Oyun severlerin yüzünü güldürecek bir haber Netflix’ten geliyor. Netflix Game Controller uygulaması ile bulut tabanlı oyun piyasasına adım atan Netflix, şimdilik sadece iOS işletim sisteminde kullanılabilen bir uygulama sunuyor.

Android kullanıcılarının ise Netflix uygulaması içinden oyunlara erişebileceği konuşuluyor.

Bu uygulama sayesinde televizyon ekranında Netflix’in sunduğu oyunları oynamak mümkün olacak. Peki, Netflix Game Controller tam olarak nedir? Nasıl kullanılır? İşte, Netflix deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyacak olan ‘Game Controller’ hakkında bilmeniz gereken detaylar!

Netflix Game Controller Nedir?

PlayStation , X-Box , Nintendo gibi konsollarda oyun oynarken ekranı kumanda etmek için kontrol cihazlarına ihtiyaç duyuluyor. Netflix Game Controller ise bu cihazlara gerek kalmadan Netflix üzerinden oyun oynamanızı sağlayan bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor.

, , gibi konsollarda oyun oynarken ekranı kumanda etmek için kontrol cihazlarına ihtiyaç duyuluyor. Netflix Game Controller ise bu cihazlara gerek kalmadan Netflix üzerinden oyun oynamanızı sağlayan bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Netflix’te şu an beta sürümündeki oyunlar mevcut olsa da ilerleyen zamanda çok sayıda farklı oyunun Netflix kullanıcılarına sunulması bekleniyor. Bu uygulamayı cihazınıza indirdiğinizde telefonunuzu veya tabletinizi kablosuz bir kontrol cihazı gibi kullanabiliyor olacaksınız.

Netflix üyeliği bulunan iOS kullanıcıları Netflix’te oyun oynama fikrine oldukça sıcak baktıkları için bu uygulamayı deneyimlemeyi dört gözle bekliyor. Peki, ‘Netflix Game Controller nasıl kullanılır?’ derseniz, işte cevabı!

Netflix Game Controller Nasıl Kullanılır?

Netflix Game Controller’ı kullanmak için öncelikle cihazınıza ‘Netflix Game Controller’ uygulamasını Tamindir uygulama sayfasından indirebilirsiniz.

sayfasından indirebilirsiniz. Telefon veya tabletinize bu uygulamayı indirirken göz önünde bulundurmanız gereken bir detay var. Şu an uygulama beta sürümde olduğu için bazı cihazlar tarafından desteklenmeyebiliyor.

iOS 15.0 ve üstündeki sürümlerde çalışıyor. Düşük sürümler ise henüz bu uygulamaya erişim sağlayamıyor.

Uygulamayı indirdiğinizde cihazınızın ekranında adeta bir oyun kumandası görüntüsü oluşuyor.

Bu kumanda ekranını açtıktan sonra TV ile Netflix bağlantısını sağlamanız gerekiyor.

Bağlantıyı kurduktan sonra Netflix Games'te yayınlanan beta formatındaki oyunları oynamaya başlayabiliyorsunuz.

Bu uygulama ile oyun deneyimini destekleyen TV modelleri arasında ise Amazon Fire TV, Roku, NVIDIA Shield TV, Samsung ve LG markalı TV modelleri, Google TV destekli televizyonlar bulunuyor.

Henüz Netflix Game Controller ile oynanabilecek oyunların tam listesi belli değil. Ancak diğer oyun araçları ile kıyaslandığında konsol ve oyun kolu ihtiyacını ortadan kaldıran bu çözümle Netflix’in oyun severleri büyük oranda mutlu edeceği bir gerçek.

Netflix üyelik sahibi olanlar Tamindir'den beta sürümündeki uygulamayı indirip direkt kullanmaya başlayabilir.