Twitch Rakibi Kick Nedir? Nasıl Kullanılır?

Sosyal medya platformları arasında kullanıcılara para kazandıran popüler uygulamalar her zaman yayıncılar tarafından daha sık tercih ediliyor. Başta Twitch olmak üzere yayıncıların tercih ettiği platformlar arasında Kick de hızlı bir şekilde yerini almaya başladı.

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan gönderiye göre Kick; Facebook, Netflix ve Spotify gibi sosyal medya ağlarına nazaran 69 günde 1.000.000 kullanıcıya ulaştığını duyurdu.

Peki, yayın platformu Kick nedir ve nasıl kullanılır?

Kick Nedir?

Kick, Twitch'e rakip olan bir canlı yayın platformudur. Avusturalya merkezli olan platform, 2023 yılında kurulmuştur. İzleyiciler bir içerik oluşturucunun kanalına abone olabilir, ipuçları gönderebilir ve HD kalitesinde canlı yayınlara katılabilir.

Kick, Twitch'ten daha rahat kurallara ve daha yüksek yayıncı komisyonlarına sahiptir.

Kick'in özellikleri şu şekildedir:

Rahat Kurallar: Kick'te yayıncılar +18 içerik yayınlayabilir ve kumar oynayabilir.

Kick'te yayıncılar +18 içerik yayınlayabilir ve kumar oynayabilir. Yüksek Yayıncı Komisyonları: Kick, yayıncılara daha yüksek komisyonlar sunar. Kick'te yayıncılar %95 komisyon alurken bu durum Twitc'te %50'dir.

Kick, yayıncılara daha yüksek komisyonlar sunar. Kick'te yayıncılar %95 komisyon alurken bu durum Twitc'te %50'dir. Daha Az Reklam: Kick, Twitch'ten daha az reklam gösterir. Kick'te yayıncılar, reklamları kendileri kontrol edebilir. Reklamsız yayın açma seçeneği bulunuyor.

Kick'te Ne Yayınlayabilirsiniz?

Tıpkı Twitch gibi, Kick.com platformunda göz atabileceğiniz ve yayınlayabileceğiniz birçok kategori mevcuttur. Bunlar;

Oyunlar: Tek oyunculu hikaye anlatımlarından E-spor turnuvalarına kadar her şey.

Tek oyunculu hikaye anlatımlarından E-spor turnuvalarına kadar her şey. IRL: ASMR’den seyahat ve açık havaya kadar değişen günlük içerikler.

ASMR’den seyahat ve açık havaya kadar değişen günlük içerikler. Müzik: DJ setleri, akustik yayınlar, dans dersleri.

DJ setleri, akustik yayınlar, dans dersleri. Kumar: +18 Bölümü.

+18 Bölümü. Yaratıcı: Çizim, programlama, sanat ve zanaat ve daha fazlasını içeren çok çeşitli yaratıcı becerileri kapsar.

Çizim, programlama, sanat ve zanaat ve daha fazlasını içeren çok çeşitli yaratıcı becerileri kapsar. Alternatif: Seyir partileri gibi içerikler.

Kick'te Nasıl Para Kazanabilirsiniz?

Kick ortaklık programına katılmak ve Kick’te para kazanmak için 75 takipçiye ve toplam 5 yayın saatine ihtiyacınız var. Öte yandan Twitch, para kazanma için biraz daha yüksek bir eşik gerektirir.

Örneğin, Twitch partneri olmak için son 30 gün içinde en az 500 dakika (8 saatten fazla) yayın yapmış olmanız gerekir.

Kick Nasıl Kullanılır?

Kick'i kullanmak için öncelikle bir hesap oluşturmanız gerekir. Hesap oluşturmak için Kick web sitesine veya mobil uygulamasına gidin ve "Kayıt Ol" düğmesine tıklayın. Ardından, adınızı, e-posta adresinizi ve şifrenizi girin.

Hesabınız oluşturulduktan sonra, bir yayın başlatmak için "Yayını Başlat" düğmesine tıklayın. Yayınınızı başlatmadan önce, yayınınızın kategorisini, başlığını ve açıklamasını seçmeniz gerekir. Ayrıca, yayınınızın gizlilik ayarlarını da değiştirebilirsiniz.

Yayınınızı başlattığınızda, izleyicileriniz sizi görebilir ve sohbet edebilir. İzleyicileriniz, yayınınıza bağış yapabilir veya abone olabilir. Bağışlar, yayıncı tarafından doğrudan alınırken, abonelik ücretleri Kick tarafından toplanır ve yayıncıya %95 oranında dağıtılır.

Kick'i bir izleyici olarak kullanmak için Kick web sitesine veya mobil uygulamasına gidin ve ilgi alanlarınızı yansıtan yayınları bulmak için aramayı kullanın. Yayına tıkladığınızda, yayını izleyebilir ve yayıncı ile sohbet edebilirsiniz.

Siz bu platform hakkında ne düşünüyorsunuz? Kick, en büyük yayıncı platformu olan Twitch'in yerini alabilir mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!