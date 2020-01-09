Video oyunları, hayatın yorucu temposundan biraz da uzaklaşmaktan çok daha fazlası hâline geldi. Rekabet temelli oyunlar, oyuncuların video oyunlarından çok daha fazla zevk almasını mümkün kıldı. Söz konusu video oyunu olunca oyuncular birtakım araçlara da ihtiyaç duyuyorlar.

İster iletişim için iyi bir platform olsun, ister oyunu daha iyi oynamak için sahip olunması gereken araçlar olsun, bu yazıda herkes için bir öneri bulunuyor. Üstelik listemizdeki tüm programlar ücretsiz olarak kullanılabilmektedir. İşte, PC oyuncularının kullanması gereken programlar!

1. Discord

Çevrim içi olarak oyun oynayan oyuncular için sunulan diğer sesli sohbet hizmetlerinin aksine Discord kullanmak için bir abonelik hizmetini satın almaya ya da herhangi bir teknoloji bilgisine ihtiyaç duyulmamaktadır.

Discord hem masaüstü hem mobil hem de tarayıcı üzerinden kullanılabilmektedir. Kullanıcılara davet bağlantısı vererek onları sohbet odanıza davet edebilirsiniz. Kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Kullanıcılar Discord’da ücretsiz olarak bir sunucu açabilir ve sunucularını özelleştirebilirler.

2. Steam

Steam bir dijital oyun kütüphanesidir. Steam’den bir oyun satın alabilir ve satın aldığınız oyunu oynayabilirsiniz. Steam’in bu hizmetinin yanı sıra hesabınızda ekli olan kullanıcılar ile iletişim kurabilir, oyunlardaki başarılarınızı hesabınızda paylaşabilir ve hesabınızda ekli olan kullanıcılar ile birlikte bir oyuna girebilirsiniz.

3. Parsec

Parsec, oynanılan oyun çevrim içi oynanan bir oyun olmasa dahi herhangi bir arkadaşınız ile oynamanıza yardımcı olur. Parsec kullanarak dilerseniz arkadaşınız ile bir oyun oynayabilir, oynanan bir oyunu izleyebilir ya da kontrolü alabilirsiniz.

4. OBS Studio

OBS Studio, oynadığınız oyunları kaydetmenize ve daha sonra izlemenize yardımcı olan kullanımı basit ve ücretsiz bir programdır. OBS Studio hem ekranınızı hem de sesinizi kaydeder. Oyunda yaşanılanları kaydetmesinin yanı sıra mikrofonu kullanarak söylediklerinizi de kayıt altına alır.

5. Twitch

Twitch, kullanıcıların oyunlarını canlı olarak kaydeden ve insanlarla buluşturan bir platformdur ama sadece bundan ibaret değildir. Twitch’in masaüstü sürümü, kullanıcılar arası anlık olarak mesajlaşma, sesli olarak sohbet etme ve görüntülü sohbet gibi özellikler sunmaktadır. Twitch’in bu özellikleri, Discord’un güçlü bir rakibinin olduğunu gösteriyor.

6. Razor Cortex

Razor Cortex, oyun performansınızın kurtarıcısıdır. Razor Cortex, oyun performansının akıcı bir şekilde olmasını sağlayacak ayarlar yaparak kullanıcının mükemmel bir oyun deneyimi yaşamasına yardımcı olur.

7. MSI Afterburner

MSI Afterburner, sisteminizi güçlendirmenize yardımcı olabilecek birtakım araçlar sunar. Bu yazılım ayrıyeten bilgisayarın sıcaklığını takip etmenize, fan için özel ayarlar yapmanıza ve oyun sırasında bilgisayarınızın durumunu izlemenize yardımcı olacak özellikler içermektedir.