Oyuncu bilgisayarında olması gereken programlar neler? Bilgisayarınızı oyun odaklı kullanıyorsanız yüklemeniz gereken bazı uygulamalar bulunuyor. Bu uygulamaların bazıları oyun satın alıp oynayabilmenizi sağlarken bazıları ise oyun deneyimini üst seviyeye çıkarır.

Video oyunlarında yaşanan gelişme ile birlikte oyun odaklı bilgisayarlar ortaya çıktı. Video oyunlarında üst düzey performans elde etmek isteyen oyuncular, oyun bilgisayarlarını tercih ediyor. Böylelikle oyuncular oyunları sorunsuz bir şekilde oynayabiliyor.

Oyuncu bilgisayarına sahipseniz sisteminize kurmanız gereken bazı yazılımlar bulunuyor. Bu yazılımları kullanarak yeni oyunlar satın alabilir, satın aldığınız oyunları oynayabilir ve oyun deneyimini iyileştirebilirsiniz. Peki, oyun bilgisayarında olması gereken programlar neler?

Oyuncu Bilgisayarında Olması Gereken Programlar Neler?

Steam

Epic Games

Origin

Discord

Razer Cortex: Game Booster

MSI Afterburner

OBS Studio

IObit Uninstaller

Twitch

SpeedFan

Yukarıda oyun bilgisayarında yüklü olan gereken programların listesi bulunuyor. Listede yer alan programların detaylarına aşağıdan bakabilirsiniz.

1. Steam

Valve tarafından 12 Eylül 2003 tarihinde kullanıma sunulan Steam, bir dijital oyun mağazası. Şu anda dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan dijital oyun mağazasında çok fazla sayıda oyun bulunuyor.

Platformda yer alan oyunlara göz atabilir ve satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Her yıl belirli dönemlerde "Kış İndirimleri" ve "Yaz İndirimleri" gibi çeşitli kampanyalar düzenlenir. Bu kampanyalardan yararlanarak çok ucuza oyun satın alabilmeniz mümkün.

Satın aldığınız oyunlar, Steam hesabınızın kütüphanesine eklenir. Bu kütüphanesine Steam istemcisi üzerinden ulaşabilirsiniz. Kütüphaneye eklenen yapımları bilgisayarınıza indirebilirsiniz. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra otomatik olarak yükleme işlemi başlar. Yükleme işleminin ardından çok pratik bir şekilde oyun oynayabilirsiniz.

2. Epic Games

Düzenli olarak ücretsiz oyunlar sunarak oyuncuların gönlünde taht kuran Epic Games, 2018 yılının aralık ayında oyuncuların kullanımına sunuldu. Günümüzde çok popüler bir dijital oyun mağazası haline gelen Epic Games, tıpkı Steam gibi her yıl belirli dönemlerde çeşitli kampanyalar düzenler.

Dijital oyun mağazası üzerinden satın aldığınız oyunları hesabınızın kütüphanesi üzerinden erişebilirsiniz. Aynı durum, ücretsiz olarak sahip olduğunuz yapımlar için de geçerli. Yapmanız gereken oyunu indirmek ve işlemin tamamlanmasını beklemek. İndirme ve yükleme işleminin ardından oyunda zaman geçirebilirsiniz.

3. Origin

Origin isimli dijital oyun mağazası, Electronic Arts (EA) tarafından 2011 yılının haziran ayında kullanıma sunuldu. Platform, Electronic Arts şirketine ait olduğundan dolayı yalnızca EA oyunları bulunuyor. Dolayısıyla söz konusu mağazada GRID Legends, The Sims 4, Knockout City ve FIFA 22 gibi yapımları bulabilirsiniz.

4. Discord

2015 yılının mayıs ayında kullanıma sunulan Discord, günümüzde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılıyor. Kullanıcıların sesli ve yazılı iletişim kurabilmesine olanak tanıyan Discord, özellikle oyuncular tarafından tercih ediliyor.

Programın ağırlıklı olarak oyuncular tarafından tercih edilmesinin sebebi ise çevrim içi odaklı yapımlarda iletişim kurmak istenmesi. Oyuncular, arkadaşları ile birlikte çevrim içi yapıma girdiğinde Discord üzerinden çok pratik bir şekilde sesli iletişim kurabiliyor.

5. Razer Cortex: Game Booster

Razer Game Booster, bilgisayarınızın performansını en iyi şekilde optimize eder. Böylelikle video oyunlarında daha yüksek performans elde edebilirsiniz. Üstelik optimize işlemi oldukça pratik. Çok başarılı kullanıcı arayüzüne sahip olan program üzerinden çok hızlı bir şekilde işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

6. MSI Afterburner

Bilgisayarınızda yer alan ekran kartınız hakkında grafik işlemci hızı, bellek hızı ve fan hızları gibi önemli bilgileri takip edebilmenize imkân tanıyan MSI Afterburner, söz konusu donanım bileşeninin performansını arttırmanızı da mümkün hale getiriyor.

Program üzerinden performans konusunda yapacağınız değişikliklerin ekran kartınızı zorlamayacağından emin olmalısınız. Yanlış değişiklikler, donanım bileşeninin zarar görmesine yol açabilir. Dolayısıyla eğer bu konu hakkında bilginiz yoksa programı sadece ekran kartı hakkında bilgi edinme için kullanabilirsiniz.

MSI Afterburner ayrıca video oyunlarında sisteminizin ulaştığı sıcaklık ve FPS gibi değerleri görüntüleyebilmenize olanak tanır. Bu göstergeleri kişiselleştirebilmeniz mümkün. Ayrıca bu göstergeler aktifken video kaydı yapabilirsiniz. Bu, özellikle donanım performans videoları çekmek isteyen kullanıcılar için oldukça kullanışlı.

7. OBS Studio

OBS Studio, kullanıcıların internete üzerinden canlı yayın yapmasına ve video kaydetmesine olanak tanır. Çok popüler bir program olan OBS Studio’nun kullanımı oldukça basit. Açık kaynak kodlu yazılımında çok başarılı arayüz bulunuyor.

Kullanıcıların ihtiyaç duyabileceği pek çok özelliğe sahip olan program, dünya genelinde çok fazla sayıda kişi tarafından kullanılıyor. Programı ücretsiz olarak bilgisayarınıza indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

8. IObit Uninstaller

Basit bir kullanıma sahip olan IObit Uninstaller, bilgisayarınızda yüklü olan programları ve video oyunlarını kaldırmanızı sağlar. Programda ayrıca kayıt defteri temizleme özelliği de mevcut. Bu sayede kayıt defterinde yer alan gereksiz ögeler de kaldırılıyor.

IObit Uninstaller, kullanıcıların otomatik olarak sistem geri yükleme noktası oluşturabilmesine de imkân tanır. Böylelikle program kaldırma ya da kayıt defteri temizleme esnasında bilgisayarınızda herhangi bir problem meydana gelmesi halinde bu işlev ile sistemi geri yükleyerek problemi ortadan kaldırabilirsiniz.

9. Twitch

2011 yılının haziran ayında kullanıma sunulan Twitch, bir canlı yayın hizmeti. Tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan platform üzerinden canlı yayın yapabilir ya da diğer kişilerin yaptığı yayınları izleyebilirsiniz. Diğer kullanıcıların yaptığı yayını izlerken yorum yapabilmeniz de mümkün.

10. SpeedFan

Video oyunları oynarken bilgisayarınızın kaç derece sıcaklığa ulaştığını görmek isteyebilirsiniz çünkü bilgisayarlar özellikle yaz aylarında yüksek sıcaklık değerlerine ulaşabiliyor. SpeedFan sayesinde bilgisayarınızın sıcaklığını anlık olarak görebilirsiniz. Program üzerinden ayrıca fanları kontrol edebilirsiniz.