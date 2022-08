Mechanist Internet Technologies Co., Ltd.

Fantastik bir dünyaya ev sahipliği yapan Path of Immortals milyonlara ulaşmaya devam ediyor.

Doğukan Çağlakpınar - 33 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mechanist Internet Technologies Co. Ltd. Tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan Path of Immortals APK aksiyon yüklü yapısı ile oyunculardan tam puan almaya devam ediyor. Mobil platformda aksiyon oyunu olarak lansmana çıkan yapım, başarılı grafik açılarına ek olarak oldukça etkileyici ses efektlerine de sahip. Ebedi kahramanlarla dolu bir dünyayı konu alacak olan yapımda oyuncular farklı karakter sınıflarını da deneyimleyebilecekler. Mobil aksiyon oyunları arasında yer alan Path of Immortals APK, ücretsiz yapısı ve destansı savaşları ile oyunculara enfes bir yapı sunacak. Macera modlarının da yer aldığı oyun fantastik bir RYO deneyimi ile adından söz ettirecek.

Path of Immortals APK Özellikleri

Macera modları,

Oynaması ücretsiz yapı,

Farklı karakteristik sınıflar,

Sonu gelmeyen düşmanlar,

Farklı karakterler,

Kahraman seçimi,

Çok oyunculu sıralamalar,

Otomatik savaş,

Ebedi kahramanların yer aldığı bir dünyada aksiyon dolu anlara dahil olacak olan oyuncular yapım içerisinde birbirinden farklı ana ve yan görevleri başarmaya çalışacaklar. Büyücülerin ve diğer fantastik karakterlerin yer aldığı aksiyon oyununda sonu gelmeyen düşman modelleri yer alıyor. Gerçek zamanlı olarak oynanabilen yapımda oyuncular dünyanın dört bir yanındaki oyunculara karşı da mücadele edebilecekler. Oyunda farklı modlar ile alışılmışın dışında bir RYO deneyimi yaşamakta mümkün. Oynaması ücretsiz olarak lansmana çıkan Path of Immortals APK'da oyuncular karakter seçebilecek, karakteri özelleştirebilecek ve geliştirerek daha etkili bir hale getirebilecekler. Tek oyunculu bir oynanışa ev sahipliği yapan Path of Immortals APK oyunculara çeşitli sıralamalarda kendilerini ispatlama fırsatı da veriyor.

Path of Immortals APK İndir

Android platformu oyuncuları tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen Path of Immortals APK, rekabetçi yapısı ile kitlesini genişletmeye devam ediyor. Oyunu hemen indirip aksiyon dolu dakikalar yaşayabilirsiniz.