Immortals of Aveum Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

Immortals of Aveum sistem gereksinimleri, yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği oyunu oynamak isteyen oyuncular için oldukça önemlidir çünkü bilgisayardaki donanım, oyunun gereksinimleri karşılamıyorsa kasma sorunuyla karşı karşıya kalınır.

Bu rehberde Ascendant Studios tarafından geliştirilen Immortals of Aveum isimli oyunun kasma ve donma gibi sorunlar yaşanmadan oynanabilmesi için hangi donanım bileşenlerinin gerekli olduğunu açıkladık.

Immortals of Aveum Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : 64 bit Windows 10

: 64 bit Windows 10 İşlemci : Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 3700X

: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 3700X RAM : 16 GB

: 16 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (8GB) / Radeon RX 5700XT (8 GB)

: NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (8GB) / Radeon RX 5700XT (8 GB) DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Immortals of Aveum oyununu minimum ayarlarda oynamak için en az Intel Core i7-9700 ya da AMD Ryzen 7 3700X işlemcisi gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GeForce RTX 2080 Super veya Radeon RX 5700XT'ye ihtiyaç duyuluyor.

Immortals of Aveum Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : 64 bit Windows 10

: 64 bit Windows 10 İşlemci : Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 7 5700X

: Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 7 5700X RAM : 16 GB

: 16 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 3080Ti (12 GB) / AMD Radeon RX 6800XT (16 GB)

: NVIDIA GeForce RTX 3080Ti (12 GB) / AMD Radeon RX 6800XT (16 GB) DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Immortals of Aveum isimli yapımı yüksek ayarlarda oynamak için en az NVIDIA GeForce RTX 3080Ti veya AMD Radeon RX 6800XT ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. İşlemci tarafında ise en az Intel Core i7-12700 ya da AMD Ryzen 7 5700X gerekiyor.

Immortals of Aveum Kaç GB Yer Kaplıyor?

Immortals of Aveum, depolama tarafında en az 110 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor. Bilgisayarınızda yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa artık oynamadığınız oyunları silebilirsiniz. Silme işlem için program kaldırma araçları kullanabilirsiniz. Böylece kapsamlı bir temizlik yapabilirsiniz.

Immortals of Aveum Fiyatı Ne Kadar?

Immortals of Aveum PC fiyatı : 999,99 TL

: 999,99 TL Immortals of Aveum PlayStation fiyatı : 1.400 TL

: 1.400 TL Immortals of Aveum Xbox fiyatı: 1.399,99 TL

Immortals of Aveum Konusu Nedir?

Aksiyon macera FPS oyunu Immortals of Aveum, dünyayı kurtarabilmek için seçkin savaş büyücülerine katılan Jak'ın hikâyesini konu alıyor.

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