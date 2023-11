En İyi Ücretsiz Online Aksiyon Oyunları - Dev Liste

Steam Türk Lirasını kaldırıp dolar ile ödeme aldığından beri pek çok kişi ücretsiz oyunlara yönelmek istiyor. Hiçbir ücret ödemeden bizleri uzun saatler boyunca eğlendirebilecek olan bu oyunlara olan ilgi her zamankinden daha fazla gibi gözüküyor.

Biz de sizler için ücretsiz online aksiyon oyunlarıdan oluşan bir liste hazırladık. Aksiyon dozu yüksek olan bu oyunlar sizleri uzun saatler boyunca eğlendirecektir diye düşünüyoruz. FPS, TPS, Battle Royale veya top down shooter gibi aksiyon oyunu türlerini seviyorsanız bu listemiz çok işinize yarayacaktır.

Ücretsiz Online Aksiyon Oyunları Listesi

Paladins

Destiny 2

Warframe

Farlight 84

Dirty Bomb

Path of Exile

Block N Load

Apex Legends

Fistful of Frags

Team Fortress 2

Counter-Strike 2

Honkai Impact 3rd

Quake Champions

No More Room in Hell

NARAKA: BLADEPOINT

PUBG: BATTLEGROUNDS

Alien Swarm: Reactive Drop

Paladins

PvP odaklı, oynaması ücretsiz bir kahraman merkezli nişancı oyunu olan Paladins, Overwatch’a benzer bir oyun. Bir karakter seçiyorsunuz ve her karakterin kendine ait özellikleri bulunuyor. Takımınızla uyumlu bir şekilde bu yetenekleri kullanarak belirli görevleri yaparak oyunu kazanmaya çalışıyorsunuz.

Destiny 2

En meşhur ücretsiz online aksiyon oyunlarından biri olan Destiny 2 Bungie tarafından geliştirildi ve yayınlandı. 2017 yılından beri aktif oyuncu sayısını korumayı başaran Destiny 2, looter shooter dediğimiz yapıda bir oyun. Sürekli daha iyi ekipmanlara kavuşmak için mücadele ettiğini bu oyunda binlerce saat geçirebilirsiniz.

Warframe

Bir diğer popüler marka ise Warframe. Ücretsiz online aksiyon oyunları denildiği zaman akıllara gelen ilk yapımlardan biri olan Warframe, 2013 yılında çıkmış olmasına rağmen yıllar içerisinde kendini o kadar geliştirdi ki günümüzde bile hala oynanan bir oyun haline geldi. Uzayda geçen bir aksiyon oyunu olan Warframe’i muhakkak denemelisiniz.

Farlight 84

Listemizdeki en yeni oyunlardan biri olan Farlight 84 oynaması ücretsiz bir Battle Royale oyunu. PUBG, Valorant, Overwatch, Fortnite gibi pek çok oyundan izler taşıyan Farlight 84 iyi bir karışım sunmuş. Oldukça farklı ve renkli bir oyun olan Farlight 84’te çok eğleneceğiniz kesin gibi.

Dirty Bomb

Takım bazlı, karakter merkezli bir nişancı oyunu olan Dirty Bomb arkadaşlarınızla oynamak için ideal bir yapım. 2015 yılında çıkış yapan Dirt Bomb uzun süre aklınızdan çıkmayacak bir oyun.

Path of Exile

İkinci oyunu için kolları sıvayan Path of Exile 2013 yılından beri sürekli oyuna yeni içerikler eklemeye devam ediyor. Oyuncular tarafından beğenilen en iyi ücretsiz online aksiyon oyunlarından biri olan Path of Exile, son derece adil bir oynanışa sahip.

Block N Load

Team Fortress ve Minecraft'ın muhteşem bir birleşimi olan Block N Load 2015 yılında yayınlandı. Bu yapım oyuncular tarafından o kadar sevildi ki Block N Load 2 de duyuruldu. 2023 yılı içerisinde çıkması planlanıyor. Team Fortress ve Minecraft’ı seviyorsanız Block N Load’a bayılacaksınız.

Apex Legends

Piyasadaki en sağlam Battle Royale oyunlarından biri olan Apex Legends özellikle oynanışı ile öne çıkan bir oyun. Respawn Entertainment tarafından geliştirilen ve EA tarafından yayınlanan Apex Legends ücretsiz online aksiyon oyunları içerisinde belki de en iyisi.

Fistful of Frags

Eğer vahşi batı temasını seviyorsanız Fistful of Frags aradığınız oyun olabilir. Ücretsiz online aksiyon oyunları genellikle birbirine benzer yapıda oluyorlar. Fistful of Frags ise oldukça kendine has bir havaya sahip. Vahşi batı temasını bu tarz oyunlarda göremiyorduk. Eğer ilginizi çekiyorsa Fistful of Frags’a muhakkak bir göz atın.

Team Fortress 2

Yılların eskitemediği, Valve’ın en önemli oyunlarından biri olan Team Fortress 2, 2007 yılında çıkmış olmasına rağmen unutulmaz bir oyundur. Yeni oyunlar bile bugün hala Team Fortress 2’nin izinden gidiyorlar. Eğer eski günleri yad etmek ve bu enfes oyunu oynamak istiyorsanız hiçbir zaman geç değil. Team Fortress 2’nin hala aktif oyuncusu bulunmakta.

Counter-Strike 2

Bir diğer Valve klasiği, bir video oyun fenomeni olan Counter-Strike, CS GO ile büyük bir ivme kazanmıştı. Espor arenasında çok iyi bir yerde olan Counter-Strike markası artık çok daha modern bir versiyona sahip. Counter-Strike 2 ile artık alıştığımız Counter-Strike deneyimi en iyi seviyeye ulaştı.

Honkai Impact 3rd

Genshin Impact ile tüm dünyaya adını duyuran yapımcı miHoYo’nun 2016 yılında çıkardığı oyun olan Honkai Impact 3rd oynayabileceğiniz en iyi anime oyunlarından bir tanesi. Aksiyon ve rol yapma öğeleri ile donatılmış bu oyun anime severleri memnun edecektir. Genshin Impact’te de güzel bir alternatiftir.

Quake Champions

Oldschool FPS denildiği zaman akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Quake son derece iyi bir seridir. ilk kez 2017 yılında piyasaya sürülen Quake Champions eski usul arena FPS severlerin vazgeçemeyeceği bir oyundur. Aşırı hızlı oynanışı ve vahşi yapısından ötürü sıkı FPS oyunları tarafından oynanan bu oyunu eski toprak oyunculara şiddetle öneriyoruz.

No More Room in Hell

2011 yılında yayınlanan No More Room in Hell korku dolu, zombili bir FPS oyunudur. Yılların eskitemediği bir başka kült oyun olan No More Room in Hell’in ikincisi de yolda. Eski popülerliği kalmamış olsa da ikinci oyun ile tekrardan popüler olacak diye düşünüyoruz.

NARAKA: BLADEPOINT

İlk başta ücretli bir oyun olan, sonradan ücretsiz bir şekilde sunulan NARAKA: BLADEPOINT oynayabileceğiniz en sıra dışı Battle Royale oyunlarından bir tanesi. Eğer sürekli silahlar ile ateş etmekten sıkıldıysanız NARAKA: BLADEPOINT ilginizi çekebilir.

Hack’n’Slash oyunları ile Battle Royale türünü birleştiren bu oyunu dövüş sanatları ve yakın dövüş seven herkese öneriyoruz. Oldukça keyifli bir oynanışı bulunan NARAKA: BLADEPOINT en iyi ücretsiz aksiyon oyunlarından bir tanesi.

PUBG: BATTLEGROUNDS

Battle Royale türünün tüm dünyada popülerleşmesini sağlayan PUBG: BATTLEGROUNDS zamanında ücretli bir şekilde sunuluyordu. Daha sonra ücretsiz olarak sunulan PUBG: BATTLEGROUNDS’ı eğer hala oynamadıysanız şimdi neden oynamayasınız ki? Arkadaşlarınızla oynadığınız zaman çok daha keyif verici olan bu oyunu binlerce saat oynayabilirsiniz.

Alien Swarm: Reactive Drop

Co-op olarak oynanabilen bir top-down shooter olan Alien Swarm: Reactive Drop 2017 yılında çıkış yaptı. Pek bilinmeyen bir oyun olan Alien Swarm: Reactive Drop modlanabilir yapısıyla, taktiksel ilerleyişi ve 8 oyuncuya kadar co-op desteği sunmasıyla öne çıkan bir yapım.

En iyi ücretsiz online aksiyon oyunları listemiz bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin bu listedeki favori oyununuz hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.