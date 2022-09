The Pokemon Company

Kendi kafemizi kuracağımız Pokémon Café ReMix APK ücretsiz olarak yayınlandı.

Doğukan Çağlakpınar - 19 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hem çizgi filmleri hem de birbirinden farklı oyunları ile karşımıza çıkan Pokémonlar yepyeni bir oyunda yine hayat buldular. Kendi Pokémon kafemizi kuracağımız Pokémon Café ReMix APK'da rengarenk anlar bizleri bekliyor. Eğlenceli yapısı ile oyuncuların dikkatini çekmeyi başaran mobil oyun HD kalitede grafiklere sahip. Oyun içerisinde İngilizce dil desteği eşliğinde kafemizde birbirinden farklı görevleri başarmaya çalışacağız. İkonik karakterlerinde bulunduğu oyunda çok sayıda farklı bulmaca yer alıyor. Mobil bulmaca oyunları arasında listelenen yapım ücretsiz yapısı ile 5 milyondan fazla kez indirildi.

Pokémon Café ReMix APK Özellikleri

Birbirinden farklı bulmacalar,

Eğlenceli oynanış,

HD kaliteli grafikler,

Farklı Pokémonlar,

Ücretsiz,

Geniş bir Pokémon kadrosuna sahip olan Pokémon Café ReMix APK'da kafenin sahibi rol alacak ve Pokémon ekibimiz ile birbirinden farklı bulmacaları çözmeye çalışacağız. Oyunda bulunan her Pokémon'un kendine has özellikleri yer alacak. Bizler de bu yeteneklerden faydalanacak ve görevleri birer birer paylaşmaya çalışacağız. Görevleri başardıkça hem kilitli olan Pokémon'ların kilidini açacak hem de ekibimizi genişleteceğiz. Ayrıca ekibimizi de dilediğimiz gibi farklı kostümler ile sergileyebileceğiz. Ayrıca Pokémon'larımızın seviyelerini de artırabileceğimizi unutmadan belirtelim. Her çeşit Pokémon'u işe alabileceğimiz oyunda kafemizi daha güzel hale getirmek için ter dökeceğiz.

Pokémon Café ReMix APK İndir

Fragmanı ile eğlenceli anları gözler önüne seren Pokémon Café ReMix APK, ücretsiz yapısı ile oyunculardan tam not aldı. Dünyanın farklı noktalarında 5 milyondan fazla kez indirilen başarılı oyun kitlesini artırmaya devam ediyor. Dilerseniz aşağıda yer alan fragmanı izleyebilir ve oyun hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. İyi eğlenceler dileriz.