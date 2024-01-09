2019 yılında çıkan ilk oyunu ile Internet Cafe Simulator, simülasyon oyunu sevenlerin oldukça beğendiği bir oyun olmuştu. 2022 yılında Internet Cafe Simulator 2 piyasaya sürüldü ve pek çok oyuncu bu oyunu bilgisayarına bir an önce yüklemek istedi. Peki Internet Cafe Simulator 2 sistem gereksinimleri neydi? Oyunu kaldırmak için sisteminiz yeterli mi?

Eğer siz de Internet Cafe Simulator 2’nin sistem gereksinimlerini merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Aşağıda Internet Cafe Simulator 2 sistem gereksinimlerini sizle paylaştık. Bilgisayarınıza Internet Cafe Simulator 2 yüklemeden önce sisteminizin bu oyunu kaldırıp kaldırmadığından emin olun.

Internet Cafe Simulator 2 yılında çıkmış olmasına rağmen grafiksel anlamda iddialı olan bir yapım değil. Internet Cafe Simulator 2 size bir internet kafe işletme tecrübesi sunmak istiyor. Mizahi yönü kuvvetli bir oyun olan Internet Cafe Simulator 2 kaplama kalitesi olarak ahım şahım bir oyun olmadığı için sisteminizi pek zorlayacağını düşünmüyoruz.

Yine de emin olmak için aşağıda yazan gereksinimleri kontrol etmenizde fayda var. Böylece boş yere oyunu indirmemiş olursunuz.

Internet Cafe Simulator 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci : 2 GHz Dual Core CPU

: 2 GHz Dual Core CPU Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : Intel HD Graphics 4000 ya da daha iyisi

: Intel HD Graphics 4000 ya da daha iyisi Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

Internet Cafe Simulator 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : 2.5 GHz Dual Core CPU

: 2.5 GHz Dual Core CPU Bellek : 6 GB RAM

: 6 GB RAM Ekran Kartı : Geforce GTX 970/Radeon RX470 ya da daha iyisi

: Geforce GTX 970/Radeon RX470 ya da daha iyisi Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

Göründüğü üzere Internet Cafe Simulator 2 oldukça sistem dostu bir oyun. Günümüzde pek çok PC Internet Cafe Simulator 2’nin sistem gereksinimlerini raahtça kaldırabilir diye düşnüyoruz. Eğer çok eski bir bilgisayarınız yoksa Internet Cafe Simulator 2’yi bilgisayarınızda rahatça oynayabilirsiniz.

Öyle ki, Internet Cafe Simulator 2 telefonlarda bile oynanabiliyor. Telefonlarda çalışabilecek kadar düşük sistem isteyen bir oyun. Eğer bilgisayarınız yoksa ya da telefonda oyun oynamayı seven biriyseniz Internet Cafe Simulator 2’nin mobil versiyonunu da indirebilirsiniz.

Internet Cafe Simulator 2 sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin bilgisayarınız Internet Cafe Simulator 2’yi kaldırıyor mu? Sizce Internet Cafe Simulator 2 sistem gereksinimleri normal mi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.