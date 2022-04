Resident Evil 7 bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz bir korku oyunudur.

Resident Evil 7, korku oyunu denildiğinde akla ilk gelen oyun serilerinden olan Resident Evil serisinin son oyunu.

Survival horror, yani hayatta kalma-korku türünün yaygınlaşmasını sağlayan Resident Evil oyunları günümüze kadar klasik bir çizgide ilerlemekteydi. Bu oyunlarda sabit bir kamera açısından kahramanlarımızı yönetir, sahne sahne ve oda oda ilerleyerek zombilerle savaşmaya ve zorlu bulmacaları çözmeye çalışırdık. Serinin ilk üç oyunu bu yapıyı en belirgin görebildiğimiz oyunlardı. Resident Evil 4'te ve Resident Evil 5'te işin aksiyon yönünü artırmak için 3. şahıs bakış açısına geçilmişti ve sabit kamera açısı bırakılmıştı. Serinin bir önceki oyunu olan Resident Evil 6 yine aynı yapıyı korusa da teknik hatalarından ve günün gerisinde kalan grafiklerinden ötürü kötü inceleme puanları almıştı. Resident Evil 7 serinin önceki oyunlarıyla karşılaştırıldığında tamamen farklı bir yol izliyor ve oyunculara yepyeni bir oyun tecrübesi sunuyor. Anlaşılan o ki Capcom, Resident Evil 6'daki başarısızlığını kapatmayı planlıyor.

Resident Evil 7 Özellikleri

Korku dolu aksiyon sahneleri,

Gerilim dolu bir atmosfer,

Birbirinden farklı tehlikeler,

Çarpıcı içerikler,

Birbirinden farklı silah modelleri,

Farklı türde zombiler,

Tek oyunculu bir hikaye,

İngilizce dahil farklı dil seçenekleri,

Resident Evil 7'de göze çarpan en büyük değişiklik oyunu artık FPS görüş açısıyla oynayabiliyor oluşumuz. Bu da bize Silent Hills P.T. veya Outlast gibi oyunlarda yaşadığımız oyun tecrübesine yakın bir tecrübe sunuyor. Ayrıca artık oyunda zombilerle savaşmanın haricinde saklanma ve tehlikelerden kaçma gibi mekanikler de bulunmakta. Yani survival - horror türündeki seri Resident Evil 7 ile birlikte daha çok korku - macera türüne doğru kaymış.

Resident Evil 7 ile birikte oyun motoru da yenilenmiş. Hatırlanacağı üzere Resident Evil 6'da karakter grafikleri makul kalitede olsa da çevresel grafikler ve kaplamalar bir hayli düşük detaya sahipti. Bu da Capcom'a yeni bir oyun motoru kullanma gerekliliği oluşturmuştu. İşte Resident Evil 7'de bu yeni oyun motoruna kavuşuyoruz, artık oyundaki bütün grafikler göz kamaştırıcı bir kaliteye sahip. Oyunda karanlık da önemli bir yer taşıyor ve atmosfere katkıda bulunuyor. Artık yolumuzu bulmak için el fenerimizi kullanmamız da gerekmekte.

Resident Evil 7'nin minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

Resident Evil 7 Sistem Gereksinimleri

MİNİMUM:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: WINDOWS® 7, 8, 8.1, 10 (64-BIT Required)

İşlemci: Intel® Core™ i5-4460, 2.70GHz or AMD FX™-6300 or better

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 760 or AMD Radeon™ R7 260x with 2GB Video RAM

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 24 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectSound compatible (must support DirectX® 9.0c or higher)

İlave Notlar: Hardware specification target 1080P/30FPS. May require reduction in Texture Quality settings or turning Texture streaming to OFF due to high VRAM requirements. *Internet connection required for game activation.

ÖNERİLEN:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: WINDOWS® 7, 8, 8.1, 10 (64-BIT Required)

İşlemci: Intel® Core™ i7 3770 3.4GHz or AMD equivalent or better

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 with 3GB VRAM

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 24 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectSound compatible (must support DirectX® 9.0c or higher)

