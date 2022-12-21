Resident Evil Village Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Son dönemin en çok konuşulan korku oyunlarından biri olan Resident Evil Village adeta bir fenomen haline geldi. Hikayesi, atmosferi ve sıra dışı karakterleri ile gündemden hiç düşmeyen Resident Evil Village korku oyunu sevenleri kendisine bağlayacak bir yapım. Resident Evil serisinin 8. oyunu olan Village görsel kalitesiyle de dikkat çekiyor.

Önceki oyunla bağlantılı olan Resident Evil Village hikaye olarak oldukça önemli bir yapım. Hikayeyi en iyi şekilde anlamak için pek çok oyuncu oyunu Türkçe oynamak istiyor. Hal böyle olduğundan oyuncular Resident Evil Village Türkçe yama arıyorlar. Biz de bu yazımızda sizler için Resident Evil Village Türkçe yama nasıl yüklenir, nasıl indirilir detaylı bir şekilde anlatacağız. Aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayarak siz de Resident Evil Village’ı Türkçe altyazı ile oynayabileceksiniz.

Resident Evil Village Türkçe Yama Nasıl İndirilir?

Öncelikle Resident Evil Village Türkçe yama klasörünü indirin.

Winrar ile sıkıştırılmış dosyayı açın.

ile sıkıştırılmış dosyayı açın. “ Yama Dosyaları ” isimli klasörü oyunun kurulu olduğu dizine kopyalayın.

” isimli klasörü oyunun kurulu olduğu dizine kopyalayın. Kopyaladığınız dosyanın içine girin ve Modmanager.exe 'yi çalıştırın.

'yi çalıştırın. Karşınıza çeşitli oyunların bulunduğu bir pencere çıkarsa Resident Evil Village'ı seçin.

Sağ tarafta bulunan Refresh Mod List 'e tıklayın.

'e tıklayın. Sixth Sense Ceviri- Resident Evil 8 Turkce Yama isimli yazının solundaki boşluğa tıklayın ve tik işareti koyun. (DLC’ye sahipseniz DLC’nin olduğu seçenekleri de işaretleyin.)

isimli yazının solundaki boşluğa tıklayın ve tik işareti koyun. (DLC’ye sahipseniz DLC’nin olduğu seçenekleri de işaretleyin.) İşlem tamam. Resident Evil Village Türkçe yama yüklenmiş oldu.

Resident Evil Village Hakkında

7. oyunun sonrasını anlatan Resident Evil Village önceki oyundan 3 sene sonrasını konu alıyor. Ana karakterimiz Ethan Winters’ın karısı ve kızı ile sakin bir akşam geçirirken evine yapılan silahlı saldırı sonucunda olaylar ateşleniyor.

Village’da ana odağımız hikaye. Tanıdık yüzlerle de karşılaşacağımız bu oyunda pek çok yan karakter de bulunmakta. Özellikle de Lady Dimitrescu isimli karakter adeta global bir fenomen haline geldi ve oyundan daha çok konuşuldu. DLC’ler ile zenginleştirilen oyunda Ethan Winters’ın kızı olan Rose’un hikayesi de bulunuyor.

Resident Evil Village’ın Türkçe yaması hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Siz Resident Evil oyunlarını seviyor musunuz? Resident Evil Village’ın Türkçe yamasını beğendiniz mi? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.