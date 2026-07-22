Resident Evil Veronica, oyuncuların tehlikeli yaratıklarla yüzleşip Rockfort Adası'nda hayatta kalmaya çalıştığı 3D hayatta kalma ve korku oyunudur.

Tunahan Karakış - 38 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Resident Evil Veronica, tecrit edilmiş Rockfort Adası'nda geçen bir 3D hayatta kalma ve korku oyunudur.

Amacınız Claire Redfield olarak mutasyona uğramış zombilerden tehlikeli biyolojik silahlara kadar sayısız yaratıkla ölüm kalım mücadelesi vermek, karanlık sırları çözerek kendi kurtuluşunuzu yaratmaktır.

Modernleştirilmiş nişan alma sistemi sayesinde silahlarınızla kritik hasarlar verebilir, sadece rastgele ateş etmek yerine kaynakları doğru yönetmeye ve düşman saldırılarından kaçınmaya dayalı mekaniklerle hayatta kalabilirsiniz.

Resident Evil Veronica, 2000 yılında çıkan Resident Evil Code: Veronica’nın yeniden yapımı olarak geliştirilen üç boyutlu bir hayatta kalma-korku oyunu. Claire Redfield’ı canlandırdığınız yapımda Raccoon City’deki biyolojik felaketin üzerinden üç ay geçtikten sonra kardeşi Chris Redfield’ın izini sürmek üzere Fransa’ya gidiyorsunuz. Ancak Umbrella özel kuvvetleri tarafından yakalanan Claire, Rockfort Adası’na götürülüyor ve yeni bir biyolojik felaketin ardından hayatta kalmak için mücadele ediyor.

Resident Evil Veronica İndir

Resident Evil Veronica’da orijinal oyunun temel atmosferi korunurken modernleştirilmiş oynanış, yeniden tasarlanmış hikaye anlatımı ve ayrıntılı grafikler sunulacak. Yapım serinin klasik hayatta kalma-korku yaklaşımını modern tekniklerle bir araya getirecek diyebiliriz. Rockfort Adası’nda ilerlerken tehlikeli yaratıklarla karşılaşacak, hayatta kalmak için çevreyi dikkatle keşfedecek ve önünüze çıkan tehditlerle mücadele edeceksiniz.

Oyunun ayrıntılı çatışma sistemi, envanter yapısı ve bulmaca tasarımı hakkında henüz kapsamlı bilgiler paylaşılmadı. Bu nedenle bu mekaniklerin nasıl yenilendiği çıkış tarihi yaklaştıkça netleşecek gibi görünüyor. Hikaye kısacası Claire’in Chris’i aramak için çıktığı yolculuğun kısa sürede Umbrella’nın sırlarıyla bağlantılı bir hayatta kalma mücadelesine dönüşmesini konu alıyor.

Resident Evil Veronica’nın 2027 yılında PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S ve Nintendo Switch 2 gibi platformlar için piyasaya sürülmesi bekleniyor. Oyunun fiyatı, sistem gereksinimleri ve potansiyel indirilebilir içerikleri konusunda şu anda resmi bir detay bulunmuyor.