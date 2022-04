Resident Evil Village Steam'de! Resident Evil 7 Biohazard'ın devam oyunu, serinin en gerçekçi ve korkutucu grafikleriyle karşımıza çıkıyor.

Erkan Calp - 20 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Resident Evil Village, Capcom tarafından geliştirilen hayatta kalma - korku oyunu. Resident Evil serisinin sekizinci büyük bölümü olan Resident Evil Village, Resident Evi 7: Biohazard’ın devam oyunu. Resident Evil Village Steam’den indirilebilir olacak ve 2021’de oyuncularla buluşacak.

Resident Evil Village Özellikleri

Korku dolu sahneler,

Görsel efektler,

Gerilim dolu sesler ve müzikler,

Sürükleyici bir atmosfer,

Birbirinden farklı tehlikeler,

Zengin bir dünya,

Gerçekçi grafik açıları,

Resident Evil Village İndir

Resident Evil serisinin yeni oyunu Resident Evil Village, şimdiye kadarki en gerçekçi ve korkutucu grafiklerle oyuncuları karşılayacak. Detaylı grafikleri, heyecan verici birici şahıs nişancı aksiyonu ve ustaca bir hikaye anlatımıyla oyunculara eşsiz bir korku deneyimi yaşatacak olan yeni Resident Evil oyunu, Resident Evil 7 Biohazard’daki korkunç olaylardan birkaç yıl sonrasında geçen yepyeni bir hikayeye sahip.

Yeni hikaye Ethan Winters ve eşi Mia’nun yeni bir yerde, geçmiş kabuslarından kurtulmuş olarak huzurlu bir şekilde yaşamaya devam etmeleriyle başlıyor. Birlikte yeni bir hayat kurduktan hemen sonra trajedi tekrar üzerlerine yayılıyor. Resident Evil serisinin efsanevi kahramanı Chris Redfield, çiftle yeniden bir araya geliyor ve hayatlarını mahvederek Ethan’ı karmaşanın ortasına sürüklüyor. Altüst olan Ethan, tamamen yeni bir kabusa sürüklendikten sonra kendisini uzak ve karlı bir köyde cevaplar ararken buluyor.

Birinci Şahıs Aksiyon Oyunu: Oyuncular Ethan Winters'ın rolüne bürünerek bütün yakın mesafeli savaşları ve korkunç kovalamacaları birinci şahıs perspektifinden deneyimler.

Tanıdık Yüzler ve Yeni Düşmanlar: Chris Redfield genellikle Resident Evil serisinin kahramanı olmuştur ancak Resident Evil Village'da daha sinsi amaçların peşinde. Gizemli köyde yaşayan yeni düşmanlar, Ethan'ı amansız bir şekilde avlayacak ve içine düştüğü bu kabusu anlamaya yönelik tüm çabalarına engel olacak.

Yaşayan, Nefes Alan Bir Köy: Oyundaki korkunç olaylar için esrarengiz bir arka plan olmaktan daha fazlası olan köy, Ethan'ın açığa çıkarması gereken gizemli olaylar ve kaçması gereken dehşete düşüren olaylarla dolu, başlı başına bir karakterdir.

Resident Evil Village oyununda iki karakter karşımıza çıkıyor: Ethan Winters ve Chris Redfield. Resident Evil 7: Biohazard’ın kahramanı Ethan’ın hikayesi Resident Evil VILLAGE’de devam ediyor. Bu sıradan kimse Baker malikanesinin olaylarına kapıldıktan sonra kabustan bir şekilde canlı olarak kurtulmayı başarır. O zamandan beri eşi Mia ile BSAA’nın koruması altında sessiz bir hayat yaşar. İlk Resident Evil’dan bu yana serinin dayanak noktası olan bu eski S.T.A.R.S. üyesi, sayısız biyoterör olayıyla mücadele etmiştir. Hala, biyolojik terörle mücadele amaçlı bir STK olan BSAA’da uzman olarak çalışmaktadır.

Resident Evil Village Çıkış Tarihi

Resident Evil serisinin en korkutucu oyunu olacak Resident Evil Village, PC platformuna 2021’de çıkış yapacak. Resident Evil Village ne zaman çıkacak? sorusuna ne yazık ki henüz yapımcı firma (CAPCOM) tarafından yanıt gelmedi. Resident Evil 7: Biohazard, 24 Ocak 2017’de çıkış yapmıştı. Yeni Resident Evil oyunu Village’in sistem gereksinimleri belirsizliğini koruyor.

Resident Evil Village Sistem Gereksinimleri

MİNİMUM:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-7500

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 560 with 4GB VRAM / NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti with 4GB VRAM

DirectX: Sürüm 12

İlave Notlar: Estimated performance (when set to Prioritize Performance): 1080p/60fps. ・Framerate might drop in graphics-intensive scenes. ・AMD Radeon RX 6700 XT or NVIDIA GeForce RTX 2060 required to support ray tracing.

ÖNERİLEN:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7 8700

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce GTX 1070

DirectX: Sürüm 12

İlave Notlar: Estimated performance: 1080p/60fps ・Framerate might drop in graphics-intensive scenes. ・AMD Radeon RX 6700 XT or NVIDIA GeForce RTX 2070 required to support ray tracing.