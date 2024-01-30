Kendi pit ekibinizi kurduğunuz Speed Crew'de, arkadaşlarınızla gelen araçları onarın ve yarışa hazırlayın.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Speed Crew, Wild Fiels tarafından yayınlanan çok oyunculu bir pit ekibi simülasyonudur. Yarışların bel kemiği olan bu pit ekipleri, yarışların kaderini belirleyen unsurlardan biridir. Değişmesi gereken lastikeleri, onarılması gereken parçaları ve diğer tüm şeyler pit ekiplerinin sorumluluğundadır.

Bu oyunda da, pit ekipleri ne yapıyorsa o işi yapmaktasınız. Arızalı olana aracın sorunlarını belirlemeli ve arkadaşlarınızla işbirliği yaparak aracı onarmalısınız. Speed Crew, Windows platformunun yanı sıra Xbox, PlayStation ve Nintendo Switch gibi platformlara da çıkış yapıyor.

Speed Crew İndir

Oyun, hem yerel olarak ili kişilik hem de çok oyunculu bir deneyim sunuyor. Arkadaşlarınızla kendi ekibinizi oluşturarak, eğlenceli saatler geçirebilirsiniz. Çeşitli aletlere ve onarım özelliklerine sahip olan bu oyunda, her bir kişiye farklı görev vermeniz sizin için daha iyi olacaktır. Bu sayede daha planlı ve hızlı çalışabilirsiniz.

Aksiyon dolu tamı tamına 48 adet bölümü içerisinde barındırıyor. Retro tarzındaki 3D grafikleri, özel yapım müzikleri ve sinematikleriyle birlikte oyunculara hem eğlenceli hem de dinamik bir hava sunuyor.

Eğer siz de yarış hastasıysanız ve pit ekiplerinin ne yaptığını merak ediyorsanız, Speed Crew indirerek arkadaşlarınızla kendi ekibinizi kurabilirsiniz.

Speed Crew Özellikleri